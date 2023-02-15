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Ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sebebiyle; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İllerindeki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen projelerin rapor gönderim tarihleri ertelenmiştir.

TÜBİTAK tarafından tarihinde yapılan duyuruda, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) ve Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yukarıda belirtilen illerde yer alan üniversitelerde yürütülen projelerin “Gelişme veya Sonuç Raporları”nın gönderilmesinde yaşanabilecek aksaklıkların giderilmesi amacıyla, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar gönderilmesi gereken raporların son gönderim tarihlerinin 6 ay uzatıldığı bildirilmektedir. Ancak, sözleşmede belirtilen proje bitiş tarihinden sonra harcama yapılmaması kuralı geçerliliğini koruyacaktır.

Buna göre, Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından desteklenmekte olan yukarıda belirtilen illerde yer alan kurum/kuruluşlara ait projelerin 1 Şubat 2023 – 2 Ekim 2023 tarihleri arasında gönderilmesi gereken raporlar için son tarih 1 Kasım 2023 saat 23:59 olarak güncellemiştir. Söz konusu illerdeki kurum ve kuruluşların proje süresi uzatım talepleri mücbir sebep kapsamında değerlendirilecektir. İlgili duyuruya buradan ulaşılabilir.

Bu vesileyle depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

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