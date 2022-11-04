Çevre, Sehircilik ve Iklim Degisikligi Bakanligi tarafindan "Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkinda Yönetmelik" ("Yönetmelik"), 01.11.2022 tarihinde Resmî Gazete'de yayinlanmistir. Yayim tarihi itibari ile yürürlüge girecek olan Yönetmelik ile 30/7/2019 tarihli ve 30847 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkinda Yönetmelik yürürlükten kaldirilmistir. Yönetmelik kapsaminda, 7410 sayili Çevre Kanunu ile Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun'un 4. maddesi kapsaminda "Çevre görevlisi" ifadesi kaldirilarak isletmelere yeterlilik belgesi alinmasi, aylik faaliyet raporu sunulmasi, çevre yönetim birimi kurulmasi veya çevre danismanlik firmasindan danismanlik alinmasi, "Yer Uygunluk Yazisi" ve isletmeler ile firmalar arasinda yapilacak sözlesmelerin, Bakanlik tarafindan belirlenen "Asgari Fiyat Tarifesi" üzerinden yapilmasi gibi zorunluluklar getirilmistir. Bununla birlikte, çevre yönetimi hizmeti veren personelin ve çevre danismanlik firmalarinin niteligi ve niceligi, çalisma kosullari, danismanlik ücretlerine iliskin ayrintili düzenlemelere yer verilmistir.

Çevre Izin ve Lisans Yönetmeligi ("Lisans Yönetmeligi") uyarinca çevre yönetimi hizmeti verecek personelin, çevre yönetim birimlerinin ve çevre danismanlik firmalarinin tasimasi gereken sartlari, yükümlülüklerini, çalisma usul ve esaslarini, yeterlik belgesi basvurularinin yapilmasi ve degerlendirilmesi ile yeterlik belgelerinin verilmesi, denetlenmesi, askiya alinmasi ve iptali ile ilgili konulari kapsayan Yönetmelik kapsaminda, çevre yönetim birimi, yeterlilik belgesi ile isletme bünyesinde hizmet verecek birim olarak; çevre danismanlik firmalari ise çevre yönetim hizmeti verebilmesi için Bakanlik tarafindan yetkilendirilen firmalar olarak tanimlanmistir.

Lisans Yönetmeligi'nin EK-1 ve EK-2 listesinde yer alan isletmeler için çevre yönetimi hizmeti alinmasi için farkli kosullara yer verilmistir.

Lisans Yönetmeligi'nin EK-1 listesinde yer alan isletmeler (çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan isletmeler) için Bakanlik'tan yeterlik belgesi alarak çevre yönetimi birimi kurulmasi veya çevre danismanlik firmalarindan çevre yönetimi hizmeti alinmasi zorunlu tutulmustur.

Lisans Yönetmeligi'nin EK-2 listesinde yer alan isletmeler (çevreye kirletici etkisi olan isletmeler) için en az bir personeli sürekli istihdam edilmesi veya Bakanliktan yeterlik belgesi alarak çevre yönetim birimlerini kurmalari veya çevre danismanlik firmalarindan çevre yönetimi hizmeti alinmasi zorunlu tutulmustur.

Yeterlilik belgesi basvuru sartlari, çevre yönetim hizmeti, çevre yönetim birimi ve çevre danismanlik firmalari için farklilastirilmis olup genel olarak çevre yönetim hizmeti verilebilmesi için yeterlilik belgesinin kimlere hangi kosullarda verilecegine iliskin usul ve esaslar düzenlenmistir.

Yönetmelik kapsaminda çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesi bulunan çevre mühendislerini veya yetkilendirilmis kisilerin yükümlülükleri kapsamli bir sekilde düzenlenmis olup Çevre yönetimi hizmetini çevre mevzuatina uygun bir sekilde yürütmek, koordine etmek, çevre yönetimi hizmeti çalismalarini düzenli araliklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmedigini tespit etmek, iç tetkik ve aylik faaliyet raporu hazirlamak ve Yetkili makam tarafindan yapilacak plânli veya haberli denetimler sirasinda isletmede hazir bulunmak ve istenen bilgi ve belgeleri saglamak gibi hususlar yükümlülükler arasinda yer almaktadir.

Isletmeler için zorunlu tutulan çevre yönetim hizmeti yeterlilik belgesi basvurulari ücrete tabi olarak belirlenmistir. Ancak ilk defa çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesi basvurusu yapacak personel için basvuru ücreti sarti aranmayacaktir.

Çevre danismanlik firmalarindan çevre yönetimi alacak isletmeler ile firmalar arasinda yapilacak sözlesmeler, sözlesme süresine bakilmaksizin Bakanligin belirleyecegi asgari fiyat tarifesi dikkate alinarak yapilacaktir.

Yönetmelik kapsaminda müteselsil sorumluluk düzenlenmis olup yükümlülüklerin personel, çevre yönetim birimleri veya firmalar tarafindan yerine getirilmemesi, çevre yönetimi hizmeti alanlarin sorumluluklarini ortadan kaldirmayacaktir.

Son olarak, Bakanligin denetim yetkisi düzenlenmis olup personel, çevre yönetim birimi veya firmalarin, yeterliklerinin devam edip etmedigi ve yükümlülüklerini yerine getirip getirmedigi Bakanlik merkez ve tasra teskilatlari tarafindan, sistem üzerinden veya yerinden denetlenebilecektir.

Denetim sonucunda isletmeler için ceza puanlari belirlenecektir. Ek-1 personel degerlendirme formu veya Ek-2 çevre yönetim birimi degerlendirme formu veya Ek-3 çevre danismanlik firmasi degerlendirme formunda yer alan ceza puanlari toplaminin son dört yil içinde 100 ceza puani olmasi halinde, yeterlik belgeleri 180 gün süre ile askiya alinacaktir. Bununla birlikte, Yönetmeligin yürürlüge girdigi tarihten önce personel, çevre yönetim birimleri veya firmalarin aldiklari ceza puanlari bu Yönetmeligin yayimi tarihinden itibaren bir defaya mahsus silinecektir.

Yürürlükten kaldirilan yönetmelikten farkli olarak "çevre görevlisi" ifadesi isbu Yönetmelik metninden kaldirilmis, çevre danismanlik firmasi yeterlilik belgesi basvurularindan önce, firma ofisinin fiziksel sartlarinin uygun olduguna iliskin "Yer Uygunluk Yazisi" ve çevre danismanlik firmalari tarafindan isletmelere verilen çevre yönetimi hizmeti karsiligi isletmelerce ödenecek hizmet bedelinin standart hale getirilmesi ile hizmet verenler arasindaki haksiz rekabetin önüne geçilmesi amaciyla, isletmeler ile firmalar arasinda yapilacak sözlesmelerin Bakanlik tarafindan belirlenen asgari fiyat tarifesi üzerinden yapilmasi zorunlulugu getirilmistir.

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