GIRIS

Çevre, Sehircilik ve Iklim Degisikligi Bakanligi ("Bakanlik") tarafindan hazirlanan Binalar ile Yerlesmeler Için Yesil Sertifika Yönetmeligi ("Yönetmelik") 12 Haziran 2022 tarihli ve 31864 sayili Resmî Gazete'de yayinlanarak yürürlüge girmistir. Yönetmelik'in yayinlanmasiyla birlikte, 23 Aralik 2017 tarihli ve 30279 sayili Resmî Gazete'de yayinlanan ayni isimli eski yönetmelik yürürlükten kaldirilmistir.

Yine 12 Haziran 2022 tarihli ve 31864 sayili Resmî Gazete'de yayinlanan Binalar ile Yerlesmeler Için Yesil Sertifika Uygulama Tebliginin Yürürlükten Kaldirilmasina Dair Teblig ile eski yönetmelige dayanilarak çikarilmis olan ve 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 mükerrer sayili Resmî Gazete'de yayinlanan Binalar ile Yerlesmeler Için Yesil Sertifika Uygulama Tebligi yürürlükten kaldirilmistir.

AMAÇ VE KAPSAM

Yönetmelik, binalar ve yerlesmelerin dogal kaynaklari ve enerjiyi verimli kullanarak çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmak için degerlendirme ve sertifikalandirma sistemlerinin olusturulmasina; yesil sertifika uzmanlarinin, yesil sertifika degerlendirme uzmanlarinin ve egitici kuruluslarin nitelikleri ile yesil bina ve yesil yerlesmelerin degerlendirme kriterlerine iliskin usul ve esaslari belirlemek için düzenlenmistir.

Yönetmelik ekinde, Bakanlik tarafindan hazirlanan Yesil Sertifika Bina Degerlendirme Kilavuzu ("Bina Degerlendirme Kilavuzu") (Ek-1), Yesil Sertifika Yerlesme Degerlendirme Kilavuzu ("Yerlesme Degerlendirme Kilavuzu") (Ek-2) ile Yesil Sertifika Ulusal Yesil Bina ve Yesil Yerlesme Sertifikasyonu Egitimine Iliskin Hususlar ("Egitime Iliskin Hususlar") (Ek-3) yer almaktadir. Degerlendirme kilavuzlari içerisinde yesil binalar ile yesil yerlesmelerin degerlendirme kriterleri, kredilendirme ve derecelendirme esaslari ile yesil sertifika uzmanlarinin nitelikleri gibi konularda ayrintili düzenlemelere yer verilmistir.

YÖNETMELIKTEKI ÖNEMLI DÜZENLEMELER

Istege bagli olarak alinabilen yesil sertifika, Bakanlikça degerlendirme kurulusu olarak belirlenen Türkiye Çevre Ajansi ("Degerlendirme Kurulusu") tarafindan yapilan degerlendirmeyi takiben, Degerlendirme Kurulusu tarafindan binaya veya yerlesmeye verilen belge anlamina gelmektedir.

a) Genel Esaslar

Bina veya yerlesme sahiplerinin veya temsilcilerinin, yesil sertifika almak için yesil sertifika uzmani araciligiyla Degerlendirme Kurulusu'na müracaat etmesi gerekmektedir. Yesil sertifika uzmani, sertifika alinmak istenen bina veya yerlesmeye ait bilgileri ilgisine göre Bina Degerlendirme Kilavuzu veya Yerlesme Degerlendirme Kilavuzu'na uygun olarak ulusal yesil sertifika sistemine ("YeS-TR") kaydedecektir. Bina ve yerlesmelerin degerlendirilmesi ve sertifikalandirilmasina iliskin islemler YeS-TR'de gerçeklestirilecektir.

Yönetmelik'in 5. maddesinin besinci fikrasi uyarinca Degerlendirme Kurulusu, basvurulari degerlendirme kilavuzlarina göre, YeS-TR sistemine kaydedilen bilgiler üzerinden ve gerekli durumlarda yerinde etüt etmek suretiyle degerlendirerek islem tesis edecektir. Yesil sertifika, Yönetmelik ekinde yer alan Bina Degerlendirme Kilavuzu ve Yerlesme Degerlendirme Kilavuzu'nda tanimlanan kriterler esas alinarak düzenlenecektir.

b) Egitici Kuruluslar

Yesil binalar ile yesil yerlesmeler gibi konularda faaliyet gösteren kamu veya özel hukuk hükümlerine tabi kamu tüzel kisiligini haiz kurum ve kuruluslar, üniversiteler ile sivil toplum kuruluslari, Egitime Iliskin Hususlar içerisinde belirtilen kosullari saglamalari halinde, egitici kurulus olarak faaliyet gösterebilecektir. Egitici kuruluslar Bakanlik tarafindan yetkilendirilecek ve Bakanlik resmi internet sayfasinda yayinlanacaktir.

Yesil sertifika uzmanlari, Egitime Iliskin Hususlar'da belirlenen esaslar dâhilinde egitici kuruluslar tarafindan düzenlenecek sertifika egitim programina katilarak uygulanacak yazili sinavda basarili olmalari ve Bakanlikça YeS-TR'de yetkilendirilmeleri halinde, bu Yönetmelik kapsaminda faaliyet yürütebilecektir. Egitici kuruluslar, sinavda basarili olan yesil sertifika uzmani adaylarini YeS-TR'ye kaydedecek ve Mesleki Hizmetler Genel Müdürlügüne ("Genel Müdürlük") bildirecektir.

Egitici kuruluslar; egitim verdikleri yesil sertifika uzmani adaylarina ait basvuru evrakini, egitim ve sinav belgelerini; talep edildiginde Bakanliga sunmak üzere en az on yil süre ile saklamakla ve faaliyetlerinin ya da yetkilerinin sonlanmasi halinde düzenlemis olduklari egitimlerle ilgili dosyalari Bakanliga teslim etmekle yükümlüdür.

c) Degerlendirme Kurulusu

Yönetmelik'in 7. maddesi uyarinca Degerlendirme Kurulusu, basvuruya konu bina veya yerlesmeye iliskin olarak degerlendirme kilavuzunda belirtilen kriterleri degerlendirebilecek nitelik ve sayida yesil sertifika degerlendirme uzmanini bünyesinde bulunduracak veya dis kaynakli temin edecektir.

Degerlendirme Kurulusu, sertifika basvurularini inceleyecek ve degerlendirme kilavuzlarina uygun nitelikteki binalar ile yerlesmelerin sürdürülebilir çevresel, sosyal ve ekonomik performanslarini kilavuzlara göre degerlendirecektir. Degerlendirme Kurulusu ayrica sertifikalandirma faaliyetlerini yürütmeye ve kriterleri saglayan bina ve yerlesmelere ilgili sertifikayi düzenlemeye yetkilidir.

d) Yesil Sertifika Uzmani

Yönetmelik'in 8. maddesine göre, yesil sertifika egitimlerine yalnizca degerlendirme kilavuzlarinda belirtilen meslekleri haiz kisiler katilabilecektir. Yesil sertifika uzmanlik yetkisinin geçerlilik süresi on yildir. Bu sürenin bitiminde egitime katilmaksizin tekrar sinava girilerek uzmanlik yetkisi yenilenebilir.

Degerlendirme kilavuzlarinda Bakanlik tarafindan versiyon degisikligi yapilmasi durumunda yetkisi devam eden yesil sertifika uzmanlari, güncel versiyon hakkinda egitici kurulustan Bakanlikça belirlenen içerikte egitim almak zorunda olacaktir. Aksi halde egitim almayan uzmanlarin yetkisi askiya alinacaktir.

Bakanligin merkez ve tasra teskilatinda çalismakta olup, degerlendirme kilavuzlarinda belirtilen yesil sertifika uzmani mesleklerini haiz personelden Yönetmelik'in 8. maddesinin 4. fikrasinda yer alan sartlari tasiyanlar, yesil sertifika uzmani olmaya hak kazanacaktir.

Yesil sertifika uzmanlarinin faaliyetleri, Genel Müdürlük tarafindan olusturulan komisyon tarafindan denetlenecek olup degerlendirme kilavuzlarina göre bina veya yerlesmenin yesil sertifika sinifini degistirecek mertebede veya asgari kriterleri karsilamak üzere hatali islem yaptigi tespit edilen yesil sertifika uzmanlarinin yetkileri alti ay süreyle askiya alinacaktir. Ancak farkli projelerde olmak üzere bu sekilde üç kez islem yaptigi tespit edilenler ile gerçege aykiri veya yaniltici belge düzenledikleri veya kullandiklari tespit edilenlerin yetkileri her hâlükârda bir daha verilmemek üzere iptal edilecektir. Bu islemlerden askiya alma, iptal, itirazlarin degerlendirilmesi gibi islemler yine Genel Müdürlük tarafindan yapilacaktir.

Yesil sertifika uzmaninin görev ve sorumluluklari sunlardir:

Binanin veya yerlesmenin degerlendirme kilavuzunda belirtilen kriterlere göre plan, proje ve insa süreçlerinde sadece bina veya yerlesme sahibine danismanlik yapmak,

Bina veya yerlesme ile ilgili bilgi ve belgeleri degerlendirme kurulusuna sunmak,

Bina veya yerlesme sahibi adina basvuru ile ilgili is ve islemleri takip etmek,

Degerlendirme kurulusuna sunacagi bilgi ve belgelerin dogrulugundan sorumlu olmak,

Ayni anda üç adete kadar bina ya da yerlesme için hizmet vermek.

e) Yesil Sertifika Degerlendirme Uzmani

Yesil sertifika uzmanlari, Degerlendirme Kurulusu ekibinde görev yapmalari halinde, yesil sertifika degerlendirme uzmani unvanini alacak olup Degerlendirme Kurulusu tarafindan YeS-TR'ye tanimlanacaktir.

Yesil sertifika degerlendirme uzmani;

Degerlendirme kurulusunda görev aldigi sürece yesil sertifika uzmanligi hizmeti veremeyecek, danismanlik yapamayacaktir.

YeS-TR'ye kaydedilen bilgi ve belgeleri degerlendirerek binanin veya yerlesmenin yesil bina veya yesil yerlesme olma kosullarini yerine getirip getirmedigine dair analizi ve puanlamayi yapacaktir.

f) Mülga Yönetmelik Kapsaminda Kazanilmis Olan Haklar

Yönetmelik'in geçici 1. maddesi uyarinca, Yönetmelik'in yayini tarihinden önce ayni isimli eski yönetmelik hükümlerine göre Bakanlikça egitici kurulus olarak görevlendirilen tüzel kisiler ile gerekli egitimleri alarak yesil sertifika uzmanligi elde etmis olanlarin haklari sakli birakilmistir.

YÜRÜRLÜK TARIHI

12 Haziran 2022 tarihli ve 31864 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan Yönetmelik yayini itibariyle yürürlüge girmistir.

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