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Turkey: 1 Nisan 2022'de Yürürlüğe Girecek Olan MEPC 324 (75) Ile MARPOL Ek-6 Değişiklikleri

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MEPC' Deniz Çevresini Koruma Komitesi nin 75. oturumu, 16-20 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi ve komite MEPC 324 (75) ile MARPOL Ek-6' da yapılan değişiklikleri kabul etmiştir.

Yakıt numunesi alma noktaları için aşağıdaki yeni gereksinimler ve yakıtın kükürt içeriğini doğrulamak için yakıt numunesi alma yöntemlerinin ana hatları 1 Nisan 2022'de yürürlüğe girecektir.

1 Nisan 2022'de yürürlüğe girecek olan MARPOL Ek-6'da kükürt içeriği tanımı ve kabul edilen örnekleme ile ilgili değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulur.

Kural-2 Tanımlar'da Yapılan Değişiklikler;

Yakıtın kükürt içeriği, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından kabul edilen standarda göre test edilen ve yüzde m/m olarak ölçülen, herhangi bir yakıt içeriğindeki kükürt konsantrasyonu anlamına gelir.

Düşük parlama noktalı yakıt, Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) düzenlemesi II-2/4'ün 2.1.1 paragrafında izin verilenden daha düşük bir parlama noktasına sahip gaz veya sıvı yakıt anlamına gelir.

Kullanılan numune, bir gemide kullanılan yakıt numunesi anlamına gelir. Örneğin, servis tankı ile bir yardımcı motor arasındaki yakıt hattından çekilebilir.

Gemideki numune, bir gemide kullanılmak üzere yakıt depolama tanklarında kullanılması veya taşınması amaçlanan yakıt numunesi anlamına gelir. Yakıt tanklarından doğrudan veya dolaylı olarak çekilir.

MARPOL teslim numunesi bu Ek'in 18.8.1 sayılı kuralına uygun olarak teslim edilen yakıt numunesi anlamına gelir.

Kural-14 'Kükürt oksitler (SOx) ve partikül madde' Yönetmeliğinde Değişiklikler

Kullanılan veya gemide kullanılmak üzere taşınan yakıtın temsili numunelerinin alınması amacıyla gemilerde bir veya daha fazla numune alma noktasının yerleştirilmesini veya belirlenmesini gerektiren değişiklikler eklenmiştir.

Kullanılan yakıt numuneleri, 'Gemilerde kullanılan yakıtın kükürt içeriğinin doğrulanması için gemide numune alma için 2019 Kılavuz İlkeleri' (MEPC.1/Circ.864/Rev.1) dikkate alınarak alınacaktır.

Gemideki yakıt numuneleri, 'Bir gemide kullanılması veya kullanılması amaçlanan yakıtın gemide numune alınmasına ilişkin 2020 Kılavuzu' (MEPC.1/Circ.889) dikkate alınarak alınacaktır. Düzenlemeye uyum için numune noktalarının yerleştirilmesi veya belirlenmesine ilişkin zaman çizelgesi aşağıdaki gibidir;

Yeni gemiler (1 Nisan 2022'de veya sonrasında omurgası kızağa oturtulan) için teslimatta.

(1 Nisan 2022'de veya sonrasında omurgası kızağa oturtulan) için teslimatta. Mevcut gemiler (1 Nisan 2022'den önce omurgası kızağa oturtulan) için 1 Nisan 2023'te veya en geç ilk Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme (IAPP) yenileme sörveyinin sonrasında

Numune alma noktalarının yerleştirilmesi veya belirlenmesi, düşük parlama noktalı yakıtlar (parlama noktası 60°C'deb büyük) için olan yakıt sistemine uygulanamaz.

Ek-1 Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme (IAPP) sertifikasında yapılan değişiklikler –

Numune alma noktalarına ilişkin referans ve düşük parlama noktalı yakıt için herhangi bir muafiyet düzenlenen IAPP Sertifikasında belirtilmelidir.

MARPOL Ek-6 yakıt numuneleri için yakıt doğrulama prosedürüne ilişkin Ek-6, kullanımdaki yakıt ve gemideki yakıtın temsili numunelerinin doğrulanmasını kapsayacak şekilde, doğrulama prosedürlerinde müteakip değişiklikler. Gemide kullanılan yakıtın temsili numuneleri, yakıtın yönetmeliğe uygun olduğunu doğrulamak için de kullanılacaktır. MARPOL Ek-6 İlave 6'nın, yeni "kullanılan" ve "gemideki" numuneler için doğrulama prosedürünü düzenleyen yeni 2. Bölümü eklenmiştir. Yüzde 0,53'e kadar kükürt içeriği, "kullanılan" ve "gemideki" numuneler test edilirken uygun olarak kabul edilebilir.

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