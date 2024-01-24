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Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu'nun önüne gelen konu, kanun yoluna başvuru süresinin mahkeme tarafından hüküm fıkrasında sehven hatalı gösterilmesi durumunda, hatalı gösterilen süre içerisinde kanun yoluna başvurunun mümkün olup olmadığına ilişkindir

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve birtakım dosyaların kanun yolu süreçlerine ilişkin uygulama alanı bulan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, kanun yolu sürelerine ilişkin birbirinden ayrışan düzenlemeler barındırmaktadır. Kurul, söz konusu farklı

düzenlemelere dikkat çekerek, yeknesak olmayan kanun yolu süreleri nedeniyle mahkemelerin kanun yoluna başvuru süresi tayininde sehven hata yapabildiğini belirtmiştir. Mevzuat farklılığı ile mahkemelerin sehven sebep olduğu yanlış yönlendirmelerin, bireylerin mahkemeye erişim hakkını kısıtlamaması gerektiğini vurgulayan Kurul, aksi halde mahkeme kararına güvenerek kararda gösterilen süre içinde kanun yoluna başvuran tarafın hak kaybına uğrayacağını ve bunun kanun yolu kurumunun amacına uygun düşmeyeceğini ifade etmiştir.

Kurul ayrıca, hâkimin kanun yolu süresini taraflara doğru gösterme yükümlülüğünün kamu düzenine ilişkin olması nedeniyle kanunda belirtilen süre içerisinde kanun yoluna başvurulmamasının, karşı taraf açısından usuli kazanılmış hak teşkil etmeyeceğini belirtmiştir.

Öte yandan içtihadı birleştirme kararında, mahkemelerin mevzuatta yer almayan bir kanun yolu süresi öngörmesi halinde, örneğin, miktar itibariyle kesin olan veya kanun yolu kapalı tutulan bir karara ilişkin olarak hatalı şekilde kanun yoluna başvuru hakkı tanımaları durumunda, yapılan başvuru sonucu kanun yolu incelemesi yapılmayacağının altı çizilmiştir.

Netice olarak; Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu, hüküm fıkrasında hatalı olarak gösterilen kanun yoluna başvuru süresi içerisinde yapılan başvurunun incelenmesi gerektiğini kabul etmiştir.

Originally Published by September 2023

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