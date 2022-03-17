Mal, Hak veya Alacagin Ulusal Yargi Agi Bilisim Sistemi Üzerinden Sorgulanmasi Hakkinda Yönetmelik ("Yönetmelik") 22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayili Resmî Gazete'de yayimlanarak ayni gün yürürlüge girdi. Yönetmelik ile icra takiplerinin alacaklilari tarafindan Ulusal Yargi Agi Bilisim Sistemi ("UYAP") üzerinden borçlularin mal, hak ve alacaklarina yönelik sorgulama yapilmasi bakimindan uygulanacak usul ve esaslara açiklik getirildi.

28 Temmuz 2020 tarihli ve 31199 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan 7251 sayili Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun ile, alacaklilara UYAP üzerinden borçlularin mal, hak ve alacaklarini sorgulama hakki getirilmisti. Bu dogrultuda yayimlanan Yönetmelik'te öne çikan düzenlemeler asagida özetlenmektedir:

Ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmis ise itirazi kaldirildiktan sonra, ilgili icra dosyasinin alacaklisi, borçlunun mal, hak ve alacaklarini kamu kurumlari, finans kuruluslari, kredi kuruluslari ve benzer nitelikte kuruluslarin veri tabanindan sorgulayabilecektir.

Sorgulama, halihazirda UYAP'ta ilgili icra dosyasina vekil olarak kayitli avukatlar tarafindan yapilabilmekte olup, sistem altyapisi olusturuldugu takdirde ise gerçek veya tüzel kisi alacaklilar tarafindan da yapilabilecektir.

Yönetmelik'te yer verilen sorgulama çesitleri sunlardir:

Borçlu adina kayitli araç olup olmadigi, araç sicillerini tutan kurumlarin veri tabanindan sorgulanabilir.

Borçluya ait mükellef bilgileri ile borçlunun mal, hak ve alacagina iliskin diger bilgiler Gelir Idaresi Baskanligi veri tabanindan sorgulanabilir.

Borçlunun alacakli olarak kayitli oldugu icra dosyalari UYAP veri tabanindan sorgulanabilir.

Borçlunun mal, hak ve alacaklarinin olup olmadigi, kredi kuruluslari ve finansal kuruluslarin veri tabanindan sorgulanabilir.

Borçlunun posta çeki hesabi bulunup bulunmadigi, Posta ve Telgraf Teskilati Anonim Sirketi veri tabanindan sorgulanabilir.

Borçlunun hak, alacak veya sosyal güvenlik kayitlari, Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanindan sorgulanabilir.

Borçlu adina kayitli tasinmazlar, tasinmaz sicil kayitlarini tutan kurumlarin veri tabanindan sorgulanabilir.

Bunlarin disinda mal, hak veya alacak kaydi tutan baska kuruluslar ile UYAP entegrasyonu saglanmasi hâlinde, bu kuruluslarin veri tabanlarinda da sorgulama yapilabilecektir.

Yukarida yer verilen bilgiler 0,50 Türk Lirasi karsiliginda sorgulanabilecektir. Alacaklinin bir gün içinde ayni dosya üzerinden bes kez yapacagi sorgudan da ücret alinmayacaktir. Ücret her yil yeniden degerleme oraninda artirilacaktir. Adalet Bakanligi bu ücreti bes katina kadar artirmaya ve azaltmaya, ayrica gün ve dosya esasli olmak üzere belirli sayidaki sorgulamayi ücretsiz kilmaya yetkilidir.

Yönetmelik'in tam metnine bu baglantidan ulasabilirsiniz.

Yazi ilk olarak, Moroglu Arseven'in iki haftada bir yayimlanan bülteni MA | Gazette'de yer almistir.

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