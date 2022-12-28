Rekabet Kurumu tarafından hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren 15 tedarikçi ve 5 perakendeci teşebbüse yönelik olarak 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma sonuçlanmış karara bağlanmıştır. Karar göre Rekabet Kurulu;
- Soruşturma tarafı tedarikçilerden 12 tanesinin soruşturma tarafı perakendeciler arasında perakende satış fiyatlarının koordinasyonunun sağlanması ve perakendecilerin fiyat artış tarihleri gibi rekabete hassas bilgilerin değişimine aracılık edilmesi suretiyle Hub and Spoke (topla-dağıt) karteli niteliğindeki anlaşmalar veya uyumlu eylemlerle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiklerine, bu nedenle bu teşebbüslere idari para cezası verilmesine,
- Soruşturma tarafı tedarikçilerden 10 tanesinin perakendecilerin yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğine, bu nedenle bu teşebbüslere idari para cezası verilmesine;
- Soruşturma tarafı perakendecilerin aralarında ortak tedarikçiler aracılığıyla dolaylı temaslar yoluyla fiyat koordinasyonu sağladığına, fiyat artış tarihleri gibi rekabete hassas bilgileri paylaştığına, fiyat artışı yapmayan perakendecilerin fiyatlarına tedarikçiler tarafından müdahale edildiğine, bu stratejiler sonucunda perakendecilerin fiyatlarının Hub and Spoke karteli niteliğindeki anlaşmalar veya uyumlu eylemlerle koordine edildiğine ve bu suretle 4054 sayılı Kanun'un 4. Maddesini ihlal ettiklerine, ancak 2021 tarihli Rekabet Kurulu kararı1 ile soruşturma tarafı perakendecilere idari para cezası verildiğinden “ne bis in idem” ilkesi çerçevesinde mevcut soruşturma kapsamında yeni bir idari para cezası verilmesine yer olmadığına
karar vermiştir.
(Rekabet Kurulu kararı – 21.12.2022)
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