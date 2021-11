ARTICLE

Avrupa Birliği'nde ilk uzlaşma kararı, çok da uzak olmayan bir tarih olan 2010 yılında verilmiştir. Komisyon, on farklı teşebbüsün Avrupa Birliğinin İşleyişine Dair Anlaşma ("ABİDA")'nın 101. maddesi ve Avrupa Ekonomik Topluluğu Anlaşması'nın 53. maddesinin ihlâl edildiği gerekçesiyle ve 1/2003 sayılı Yönetmelik'in 30. maddesine uygun olarak teşebbüsler hakkındaki kartel kararını açıklamıştır. 2 Uzlaşma süreci, Haziran 2008'de yürürlüğe girmiş olup teşebbüslerle 2009 yılının Mart ayında uzlaşma görüşmeleri başlatılmıştır. Aynı yılın Aralık ayında teşebbüsler, ihlâle dair sorumluluklarını açık ve net şekilde kabul ettikleri resmi uzlaşma beyanını sunmuşlardır. Danışma Kurulu'nun uzlaşmaya ilişkin olumlu görüş bildirmesi sonucunda 19 Mayıs 2010 tarihinde uzlaşma kararı kabul edilmiştir. Karar kapsamında Micron, Samsung, NEC, Hitachi, Mitsubishi, Toshiba gibi önemli teknoloji şirketlerinin de aralarında bulunduğu on teşebbüsün, birbirleriyle koordine halde rekabete duyarlı bilgilerin değişimi, fiyat belirleme, koordine iletişim ağı içerisinde olma gibi ihlâllerde bulunduğu tespit edilmiştir. DRAMların (Dinamik Rastgele Erişimli Bellek) satışı için rekabeti kısıtlayıcı anlaşma içerisinde oldukları bulgularına ulaşılmıştır. Her bir teşebbüsün ihlâle katılma süresinin münferit olarak dikkate alınabilmesi için; esas miktar, ihlâle iştirak edilen yıl sayısı ile çarpılarak temel ceza miktarı, teşebbüslerin DRAM satışlarının %16'sı olarak belirlenmiştir. Uzlaşma kararı sonucunda Toshiba ve Mitsubishi idari para cezasından %10 oranında indirim almıştır.

