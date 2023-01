ARTICLE

Diğer taraftan, 193 sayılı GVK'nın mükerrer 123 üncü maddesinde; GVK'nın 9/10, 19, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddeleri ile 89/15 numaralı bendinde yer alan maktu had ve tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu surette tespit edilen had ve tutarları % 50'sine kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir. Ayrıca, GVK'nın 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesinin gelir dilim tutarları hakkında da bu hükümler uygulanır.

Maktu had ve tutarlara geçmeden önce her yıl için yapılan bu artışların yasal dayanaklarına kısaca değinmekte fayda vardır. Bilindiği üzere, GVK'nın mükerrer 121 inci maddesinde yer alan hükme göre; ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olan uyumlu mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'i, ödenmesi gereken gelir vergisinden indirilmektedir. Hesaplanan indirim tutarı her yıl için belirlenen sınırı geçemez ve bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı VUK hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarın %5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan oranı ve tutarı iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, kanuni oran ve tutarına getirmeye yetkili bulunmaktadır.

Özet: Her yıl olduğu gibi 2022 yılı sonunda yayımlanan genel tebliğlerle 2023 yılında geçerli olacak beyanname verme tutarları, vergi tarifesi, vergiden istisna edilecek kazanç ve iratlar, binek otomobillerde gider indirim tutarları, vergi matrahından ve yıllık beyannameden yapılacak indirim tutarları gibi Gelir Vergisi Kanununda bazı kazanç ve iratların vergilendirilmesinde her yıl uygulanacak olan maktu had ve tutarlar 30.12.2022 tarihli (2. mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanan 323 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile belirlenmiştir. Özellikle tüm çalışanları ilgilendiren vergi tarifesinde gelir dilimlerinde yeniden değerleme oranı dikkate alınarak yüksek oranda artış yapılmış ve ücretlilerin bir üst vergi dilimlerine daha geç girmeleri sağlanarak daha yüksek vergi oranlarından vergi ödemelerinin önüne geçilmiştir. Bu arada 2022 yılı gelirlerinin Mart/2023 ayında yıllık beyanında 2022 yılı için belirlenmiş olan maktu had ve tutarlar dikkate alınacaktır.

