Kenevir ekme suçu, 2313 Uyusturucu Maddelerin Murakabesi Hakkinda Kanunun 23. maddesinde düzenlenmistir. Bu kanun maddesinde kenevir ekme suçunun iki amaçla islendigi ele alinmistir. Ilki esrar elde etmek için kenevir ekme suçudur, ikincisi ise kendi kisisel ihtiyaci için kenevir ekme suçudur.

Kenevir Ekme Suçunun Izne Tabi Olmasi

2313 Uyusturucu Maddelerin Murakabesi Hakkinda Kanunun 23. maddesinin ilk fikrasinda kenevir ekiminin Tarim Orman ve Köyisleri Bakanligi'nin iznine tabi oldugu belirtilmistir. Bakanlik lif, tohum, sap ve benzeri amaçlarla kenevir ekimi yapilacak yerleri tespit eder. ilan ve üretimini kontrol eder. Uygulama esaslari Tarim Orman ve Köyisleri Bakanligi'nca çikarilacak yönetmelikle belirlenir. Izinsiz kenevir üretimi yasaktir.

Esrar Elde Etmek Için Kenevir Ekme Suçu

Esrar elde etmek için kenevir eken kisi dört yildan on iki yila kadar hapis ve bes yüz günden on bin güne kadar adli para cezasi ile cezalandirilir. Kenevir ekiminin baskasina verilmesi, satilmasi, tedarik edilmesi gibi amaçlarla yapilmasi hallerinde gerçeklesir.

Kisisel Ihtiyaç/Kullanim Için Kenevir Ekme

Kendi ihtiyaci için ihtiyaci olan esrari elde etmek amaciyla kenevir eken kisi bir yildan üç yila kadar hapis cezasi ile cezalandirilir. Ekim yapma, tohumun topraga ekilmesinden ürünün hasadina kadarki süreçtir. Hasattan sonra keneviri elde bulundurma uyusturucu madde bulundurma veya uyusturucu madde ticareti suçlarini olusturabilir.

Kenevir Ekme Suçunun Diger Suçlarla Iliskisi

Kenevir bitkisi, esrar elde etmek amaciyla bütünüyle ya da kismen söküldügü veya koparildigi andan itibaren ise 2313 sayili Kanun'un 23. maddesinin 5. fikrasinin 1 veya 2. cümlesindeki suçun yaninda, esrarin elde edilme amacina göre TCK'nin 188. maddesindeki "uyusturucu madde imal ve ticareti" ya da ayni Kanun'un 191/1. maddesinde tanimli "kullanmak için uyusturucu madde bulundurma" suçlari da islenmis olacaktir.

Bu durumda kenevir ekme suçlari ile uyusturucu madde imali, ticareti ya da bulundurma suçlari birbirlerinin unsuru ya da agirlastirici nedeni olmadigindan fail hakkinda hem 2313 sayili Kanun'un 23. maddesinin 5. fikrasinin 1 veya 2. cümlesi hem de TCK'nin 188 ya da 191/1. maddelerinden hüküm kurulmasi gerekmektedir. Ancak failin tüm kenevir bitkilerini hasat ettigi veya kurutmaya biraktigi ahvalde, TCK'nin 188 veya 191/1. maddelerindeki suçun yaninda 2313 sayili 23. maddesinin 5. fikrasindaki suçlardan da cezalandirilabilmesi için kenevir ekimine iliskin somut delillerin (keneviri kökü veya hasat artigi gibi) mevcut olmasi gerekli olup örnegin failin evinde ele geçirilen esrari kendi ektigi kenevir bitkilerinden elde ettigi yönündeki soyut ikrari anilan suçtan mahkûmiyeti için tek basina yeterli degildir (Uyusturucu ve Psikotrop Maddelerle Ilgili Suçlar, Sener Güngör-Ali Kinaci, Yetkin Yayinlari, Ankara 2001, s.903; Uyusturucu ve Uyarici Madde Suçlari, Birsen Elmas, Adalet Yayinevi, Ankara 2015, s.459-460).

Söz konusu suçlarin tek bir fiil ile islenmesi halinde TCK md. 44 uyarinca fikri içtima kurallari uygulanarak en agir cezayi gerektiren suç uyarinca cezalandirma yapilir.

Kenevir Ekme Suçunda Kisisel Kullanim Siniri

Yargitay 10.CD-K.2017/317 sayili karardan bahsedecek olursak; "Sanigin evinin bahçesinde dikili olarak ele geçirilen, dipleri sulanmis, çapalama ve seyreltme islemleri yapilmis boylari 10-40 cm arasinda degisen toplam 106 kök kenevirden, olgunlastiginda elde edilecek esrarin, kisisel kullanimi için gerekli miktardan fazla olacagi, dairemizin genel uygulamalarina göre, baska delil yoksa 20 köke kadar dikili kenevirin kisisel kullanim kapsaminda degerlendirilebilecegi, bu nedenle fiilinin 2313 sayili Kanun'un suç tarihinde yürürlükte olan 23. maddesinin son fikrasinda düzenlenen 'esrar elde etmek için kenevir ekme' suçunu olusturdugu gözetilmeden, TCK'nin 191. maddesinin 1. fikrasinda yer alan ve 5377 sayili Kanun'la metinden çikarilan 'kendisi tarafindan kullanilmak üzere uyusturucu veya uyarici madde etkisi doguran bitkileri yetistirme' suçundan hüküm kurulmasi, bozma nedenidir.''

Uyusturucu Ticareti Suçu

Uyusturucu madde ticareti suçu, uyusturucu veya uyarici maddelerin ülke içinde satilmasi, satisa arz edilmesi, baskalarina verilmesi (temin etme), sevk edilmesi, nakledilmesi, depolanmasi veya ticaret amaciyla satin alinmasi, kabul edilmesi ile islenen seçimlik hareketli bir suçtur (TCK md. 188/3).

Uyusturucu madde ticaretinin konusu; eroin, kokain, morfin, bazmorfin veya bonzai gibi uyusturucu maddeler ise, suçun daha agir cezayi gerektiren TCK md. 188/4'teki nitelikli hali islenmis olur. Diger tüm uyusturucu maddelerin ticareti (esrar, ekstazi vs.) TCK m. 188/3'teki suçun temel sekliyle cezalandirilir.

Uyusturucu madde ticareti suçlari; uyusturucu madde sevk ve nakletme, kabul etme ve bulundurma, satma, satisa arz etme veya satin alma, temin etmeyi kapsar.

Uyusturucu madde sevk veya nakletme uyusturucu maddenin baskasina verilmesi veya devredilerek faydalanilmasinin saglanmasi amaciyla bir yerden baska bir yere götürülmesidir.

Uyusturucu madde kabul etme ve bulundurma suçunda ise, kabul etme bir kimsenin kendi kullanimi disinda uyusturucu uyarici maddeyi zilyetliginde bulundurmasidir. Bulundurma kisinin kendi kullanimini kapsayabilir.

Uyusturucu madde satma uyusturucu maddeyi bedel karsiligi satmaktir. Satisa arz etme ise maddenin satisi için hazirlik asamalari yapmaktir. Satin alma suçu kisinin ticari amaç için uyusturucu madde satin almasidir.

Uyusturucu madde temin etme, uyusturucu maddenin baskasina verilmesi saglanmasidir. Satis amaci olmadan, herhangi bir bedel almaksizin baskasina verilmesidir.

Esrar Elde Etmek Için Kenevir Ekme Suçunun Uyusturucu Ticareti Suçundan Farki

Uyusturucu ticareti suçu; baskasina verme, satma, veya satma amaciyla bulundurma unsurlarini tasir. Her türlü uyarici madde satisi yasak maddeler bu hüküm kapsamindadir.

Iki suç arasindaki farki inceleyecek olursak, esrar elde etmek amaciyla kenevir elde edilmesinin sadece esrar elde edilmesi amacinin failde bulunmasi aranmistir. Kenevir elde etmek amaci tasiyan bu suçun yaninda ticareti yapildigina iliskin deliller de bulunuyorsa iste o zaman Türk Ceza Kanunu'na iliskin hüküm dikkate alinacaktir.

Örnek verecek olursak; tarlasinda 500 kök kenevir ekmis kisinin sadece tarlasinda ele geçen madde disinda evinde yapilan aramada herhangi bir suç delili bulunmamasi karsisinda Uyusturucu Maddelerin Murakabesi Hakkinda Kanunun'un 23. maddesinin 5. fikrasinin uygulanmasi gerekir. Ancak bunun yaninda teknik takip ve iletisim denetlenmesi tedbirleri de uygulanabilecektir. Ekim islemi tespit edildikten sonra elde edilen diger deliller de degerlendirildiginde kisiye uyusturucu ticareti suçu isnat edilebiliyorsa yine TCK'ya göre hüküm kurulur.

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Kaynakça

Ceza Hukuku Uygulamalari Nur Centel, Hamide Zafer, Özlem Çakmut, Beta Yayinlari.

Uyusturucu ve Psikotrop Maddelerle Ilgili Suçlar, Sener Güngör-Ali Kinaci, Yetkin Yayinlari.

https://barandogan.av.tr/

Yargitay 10.CD-K.2017/317 sayili Karar.

Yargi Kararlari.

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