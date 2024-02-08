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Geçtiğimiz yıl Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ("RTÜK") tarafından verilen kararları, yapılan duyuruları, güncel mevzuat düzenlemelerini ve basına yansıyan haberleri dikkate alarak medya sektöründe öne çıkan hukuki konuları sizler için özetledik.

Güncel Mevzuata Genel Bakış

RTÜK Yaptırımları

2023'de Öne Çıkan RTÜK Kararları

2024 Gündemine İlk Bakış: Medya Kuruluşlarını Neler Bekliyor?

01. Güncel Mevzuata Genel Bakış

2018 yılında 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ("Kanun")'da yapılan değişiklikler ile Türkiye'ye yönelik radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini internet ortamında sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcıları için de yayın lisansı zorunluluğu getirilmesiyle beraber pek çok yurt dışı menşeili müzik ve dizi/film platformu Türkiye'de şirket kurarak lisans başvurusunda bulunmuştu. Güncel verilere göre bugün internet ortamında yayın hizmeti faaliyetinde bulunan lisanslı medya hizmet sağlayıcı kuruluş sayısı 94'e ulaştı.

Bu süre zarfında ciddi bir mevzuat değişikliği yapılmazken 28 Aralık 2023 tarihinde Kanun'un 3.maddesi kapsamına "koşullu erişim" kavramı eklendi. Buna göre "yayın hizmetlerine abonelik veya başka bir yöntemle önceden izin verilmesi yoluyla koşullu olarak erişimi sağlayan her türlü teknik tedbir ve düzenleme" koşullu erişim olarak tanımlandı. Bu değişiklik sonucunda koşullu erişim sağlayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ve internet platform işletmecilerinin yıllık net satış tutarlarından ayrılacak %1,5 pay RTÜK gelirlerine dahil edildi.

02. RTÜK Yaptırımları

RTÜK tarafından yayıncı kuruluşlara ihlalin ağırlığı ile yayının ortamı göz önünde bulundurularak uyarı, program durdurma, lisans iptali ve idari para cezası şeklinde idari yaptırımlar uygulanabilmektedir. Bilindiği üzere RTÜK özellikle takdir yetkisinin geniş olduğu yayın hizmeti ilkeleri üzerinden Kanun'a uyum denetimi yapmaktadır.

Yayın hizmeti ilkeleri nedir?

Kanun'un 8. maddesi kapsamında medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, yayın hizmetlerini kamusal sorumluluk anlayışıyla işbu maddede yer alan temel ilkelere uygun olarak sunmaları zorunludur. Emredici olarak düzenlenen bu ilkelerden bazıları ve en çok gündeme gelenleri aşağıdaki gibidir:

Irk, dil, din, cinsiyet vb. unsurlar üzerinden ayrım yapmamak; toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etmemek.

Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar ve şiddet teşviki içermemek.

Toplumun millî ve manevî değerlerine, ahlaka ve aile yapısına aykırı olmamak.

Bağımlılık yapıcı madde kullanımı ile kumar oynamayı özendirmemek.

Ayrıca, ihlal halinde karar verilen idarî para cezası miktarı, 2023 yılı için, radyo kuruluşlarına 8,573 Türk Lirasından, televizyon kuruluşları ve isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcıları için ise 85.738,00 Türk Lirasından az olamaz.1

Yayın hizmeti ilkeleri haricinde Kanun'da düzenlenen diğer kural ve yükümlülüklere uyulmaması halinde ise ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki ayın brüt ticari iletişim gelirinin %1'inden %3'üne kadar idari para cezası verilebilir.

Ayrıca RTÜK tarafından ihlal durumunda ilgili kuruluşa idari para cezasıyla birlikte ya da tek başına ihlale konu program yayınının 5 kereye kadar durdurulmasına veya isteğe bağlı yayın hizmetlerinde ihlale konu programın katalogdan çıkarılmasına dair idari tedbir kararı da verebilmektedir. Bu yaptırımın da kuruluşlar üzerinde ciddi maddi etkileri olmaktadır.

Footnote

1. 2024 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranına tabi idari para cezası miktarları işbu yazı tarihiyle henüz duyurulmamıştır.

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