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Yeni Gelişme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ("RTÜK"), 5 Eylül 2021 tarihinde Önemli Olaylar Listesini güncelleyeceğini duyurdu. Bahsi geçen duyuruda RTÜK, ilgili tarafların ve vatandaşların yeni listeye ilişkin taleplerini 1 ay içerisinde iletebileceklerini belirtti. Duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

Ne Değişecek?

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 17. maddesi uyarınca RTÜK, toplum için büyük önem taşıdığı kabul edilen ulusal ve uluslararası olayların ülkenin geneline ücretsiz ve şifresiz yayın yapan televizyonlardan canlı veya banttan yayımlanmasını temin etmek amacıyla bir önemli olaylar listeyi hazırlayarak ilan etmektedir. Önemli olaylar listesi yine aynı usulle güncellenebilmektedir.

Bu kapsamda RTÜK, önemli olaylar için güncel bir listenin hazırlanacağını duyurmuştur. İlgili taraflar ve vatandaşlar yeni listeye ilişkin taleplerini 1 ay içerisinde onemliolaylarlistesi@rtuk.gov.tr adresine e-posta yolu ile veya posta yolu ile gönderebileceklerdir. Gelecek görüşlere göre listenin son hali Üst Kurul'da görüşülecek ve nihai hale getirilecektir.

Halihazırdaki Önemli Olaylar Listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Sonuç

RTÜK, Önemli Olaylar Listesini güncelleyeceğini duyurmuştur. Bu kapsamda ilgililer yeni listeye ilişkin görüş ve taleplerini 1 ay içerisinde eposta veya posta yoluyla RTÜK'e iletmelidirler.

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