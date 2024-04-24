ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

8313 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı" Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ("Karar")"06.04.2024 tarihli ve 32512 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türk Ticaret Kanunu'nun 398. maddesi kapsamında bağımsız denetim kapsamında tutulan şirketler ve bağımsız denetime ilişkin eşiklerde değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklik uyarınca herhangi bir sektör sınırlaması olmaksızın aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan anonim ve limited şirketlerin bağımsız denetime tabi olduğu belirtildi.

Karar, 1 Ocak 2024 ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 6 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe girdi.

Ölçütler Değişiklik Öncesi Değişiklik Sonrası Aktif Toplamı (TL) 75 milyon ve üstü 150 milyon Yıllık Net Satış (TL) 150 milyon ve üstü 300 milyon Çalışan Sayısı 150 çalışan ve üstü 150 çalışan



Bu düzenlemeye göre, 2022 ve 2023 yıllarında değişiklik sonrası belirlenmiş ölçütlerden en az ikisini aşan şirketler, 2024 yılında bağımsız denetime tabi olacaklar.

Son olarak,

Kararın eklerinden (I) sayılı listede yapılan düzenlemeyle, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından düzenlenen medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ile enerji piyasası düzenleme kurumundan lisans alan şirketler bağımsız denetime tabi tutulmuştur.

Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıklarının da bağımsız denetime tabi tutulması öngörülmüştür.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.