Bilgi Sistemleri ve Is Süreçleri Bagimsiz Denetimine Iliskin Rapor Hakkinda Teblig ("Teblig"), 25 Mart 2022 Tarihli ve 31789 Sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak yürürlüge girdi.

Teblig'in yayinlanmasiyla beraber "Bagimsiz Denetim Kuruluslarinca Gerçeklestirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacilik Süreçlerinin Denetimine Iliskin Rapor Hakkinda Teblig" ("Mülga Teblig") yürürlükten kaldirilmis oldu.

Bir Adim Öncesi....

Hatirlanacagi üzere yakin zamanda Bilgi Sistemleri ve Is Süreçleri Bagimsiz Denetimi Hakkinda Yönetmelik ("Yeni Yönetmelik") yürürlüge girmis ve Bagimsiz Denetim Kuruluslarinca Gerçeklestirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacilik Süreçlerinin Denetimi Hakkinda Yönetmelik ("Eski Yönetmelik") yürürlükten kalkmisti.

Bu gelisme dogrultusunda Eski Yönetmelige dayanan Mülga Teblig'in de degismesi zaten bekleniyordu. Bu amaci gerçeklestirmek için çikartilan Teblig ile birlikte, Yeni Yönetmelik kapsaminda hazirlanacak olan bagimsiz denetim raporunun içerik ve sekline iliskin usul ve esaslar belirlenmektedir.

Teblig'de dikkat çeken hususlari asagidaki gibi özetleyebiliriz.

Teblig Içerisinde Yer Alan Tanimlara Genel Bakis

Hatirlanacagi üzere Yeni Yönetmelik ile birlikte Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK" veya "Kurum"), bilgi sistemleri denetimi ("BSD") tanimina risk merkezi ve bilgi alisverisi kuruluslarinda bilgi sistemleri ve is süreçleri bagimsiz denetimi ile BDDK gözetimi ve denetimi altindaki diger kuruluslari dahil etmis, ayni zamanda BSD sürecindeki genel kontrollerin gerçeklestirilmesinde "COBIT"i referans olmaktan çikartmisti.

Bu gelisme ile paralel biçimde, Teblig içerisinde "Bilgi sistemleri Bagimsiz Denetimi", "Denetim Alani" Is Süreçleri Bagimsiz Denetimi" ve Kontrol Hedefi" tanimlarinin yeniden düzenlendigi ve Mülga Teblig'de yer alan "COBIT" taniminin çikartildigi görülmektedir.

Bulgulara Iliskin Yeni Düzenlemeler

Teblig'de, Mülga Teblig'in bulgulara iliskin getirdigi düzenlemeler büyük ölçüde korunmus olup, bazi yeni düzenlemeler getirilmistir. Bunlari asagidaki gibi özetlemek mümkündür;

Denetçinin bulgulari ifade ederken raporunda yer verdigi "kriter" ve "durum" bilgilerinde kriterde mevzuat aykiriliginin olmasi halinde denetçinin bu durumu ilgili mevzuat hükmüne açikça referans vererek ve aykiriligi olusturan durum ile mevzuat hükmü baglantisini net ifadelerle açiklayarak rapora konu etmesi gerektigi,

Denetçilerin tespit ettikleri kontrol zayifliklarini Teblig'in EK-1'inde yer alan denetim alanlari bazinda raporlamasi gerektigi,

Denetçinin topladigi denetim kanitlarina dayanarak sahtecilik, kanun disi uygulamalar, suistimal, çift kayit sistemi veya mükerrer bilgi sistemleri gibi hallerden bir veya birkaçinin bulundugu kanaatine varmasi halinde bunlari raporda bulgu olarak ifade etmesinin yaninda -Mülga Teblig'den farkli olarak- raporun tamamlanmasini beklemeden söz konusu bulgulara iliskin olarak ivedilikle Kuruma bildirmesi gerektigi düzenlenmistir.

Rapor Içerigine Iliskin Yeni Düzenlemeler

Bulgularda oldugu gibi, Rapor Içerigine iliskin de Mülga Teblig'in çizdigi genel çerçeve korunmus ancak Yeni Yönetmelik ile uyum amaciyla bazi yeni düzenlemeler getirilmistir. Bunlari asagidaki gibi özetlemek mümkündür;

Bilgi Sistemleri denetimi yapilmasi durumunda yönetici özetinde geçmis yillara ait olgunluk seviyesi grafiginin hazirlanmasi gerekliligi ortadan kaldirilmistir.

Denetlenenin bilgi sistemleri hakkinda genel bilgi verilirken, denetlenenin denetim alanlarindan sorumlu yöneticilerine ait dogrudan iletisim saglanabilecek iletisim bilgilerine yer verilmesi yükümlülügü getirilmistir.

Bilgi Sistemleri bagimsiz denetimi açisindan denetçinin i) denetlenenin tabi oldugu mevzuat çerçevesinde yürüttügü bilgi sistemleri bagimsiz denetiminde kullandigi önemlilik degerlendirmesini açik ve net bir sekilde raporunda ifade etmesi gerektigi, ii) denetlenen her bir denetim alani ayri bir baslik altinda olacak sekilde mevzuat gereksinimlerinin nasil gerçeklestirildigine iliskin detaylara ve denetim alani sorumlularina raporda yer vermesi gerektigi düzenlenmistir.

Degerlendirme

Içinde bulundugumuz dijital dönüsüm süreçlerinin her geçen gün hiz kazanmasi ile birlikte kuruluslarin bilgi güvenligi ve is süreçleri bakimindan incelenmesi ve denetlenmesi zaruri olmaktadir. Bu kapsamda yapilacak olan denetimlerin ve hazirlanacak raporlarin güncel gelismelerle uyumlu olmasi gerekmektedir. Yönetmelik ve Teblig hükümlerini birlikte degerlendirdigimizde ilgili düzenlemelerin güncel denetim standartlari ile paralel düzenlemeler içerdigi ve kuruluslarin is süreçlerinin ivedilikle iyilestirilmesine yöneldigi görülmektedir.

Kurulus bünyesinde yapilacak bilgi sistemleri ve is süreçlerinin denetlenmesi ile tehditler ve riskler belirlenerek etkin bir risk yönetimi saglanacak ve kurulusun tabi oldugu yasal düzenlemelerine uyum en etkili biçimde gerçeklestirilecektir.

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