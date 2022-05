ARTICLE

Içinde bulundugumuz dijital dönüsüm süreçlerinin her geçen gün hiz kazanmasi ile birlikte kuruluslarin bilgi güvenligi ve is süreçleri bakimindan incelenmesi ve denetlenmesi zaruri olmaktadir. Bu kapsamda yapilacak olan denetimlerin ve hazirlanacak raporlarin güncel gelismelerle uyumlu olmasi gerekmektedir. Yönetmelik ve Teblig hükümlerini birlikte degerlendirdigimizde ilgili düzenlemelerin güncel denetim standartlari ile paralel düzenlemeler içerdigi ve kuruluslarin is süreçlerinin ivedilikle iyilestirilmesine yöneldigi görülmektedir.

