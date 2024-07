ARTICLE Rekabet Kurulu Çalışan Ücretlerinin Tavsiye Edilmesini Grup Muafiyeti Kapsamında Değerlendirdi KD Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law More Contributor Kolcuoglu Demirkan Koçakli is a full-service Turkish independent law Firm based in Istanbul, advising international clients on complex Turkish law matters and delivering practical and commercial solutions in M&A, Energy & Infrastructure, Litigation, Arbitration, Corporate & Commercial, Banking & Finance, Compliance, PPP and Employment. Rekabet Kurulu'nun, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yetkili satıcı ve bayilerine istihdam ettikleri çalışanların ücretlerinde dikkate alınmak üzere baz ücret tavsiyesinde bulunmasının 2002/2 sayılı ...

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.