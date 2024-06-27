29 Mayıs 2024 tarih ve 32560 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7511 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un soruşturma ...

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A. GİRİŞ

29 Mayıs 2024 tarih ve 32560 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7511 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Değişiklik Kanunu") ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ("Rekabet Kanunu") soruşturma usulüne ilişkin bazı önemli değişiklikler getirilmiştir. Değişiklik Kanunu ile getirilen düzenlemeler yoluyla soruşturma süreçlerinin daha etkin ve hızlı bir hale getirilmesi hedeflenmektedir.

B. ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

1. Birinci Yazılı Savunmaya İlişkin Değişiklikler

Değişiklik Kanunu öncesinde, Rekabet Kanunu'nun "Soruşturmaya Başlanması, Taahhüt ve Uzlaşma" başlıklı 43'üncü maddesinin ikinci fıkrasında Rekabet Kurulu'nun ("Kurul") soruşturmaya başlanması kararının, kararın verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde taraflara bildirilmesi üzerine tarafların 30 gün içinde ilk yazılı savunmalarını sunacakları düzenlenmekteydi.

Değişiklik Kanunu ile anılan hüküm tadil edilerek, ilk yazılı savunma aşaması kaldırılmıştır. Buna göre Kurul, soruşturmaya başlanması kararını verdiği tarihten itibaren 15 gün içinde bu durumu taraflara bildirecek ve bu bildirim yazısı ile birlikte, iddiaların türü ve niteliği hakkında yeterli bilgiyi ilgili taraflara gönderecek olmakla birlikte, bu bildirim üzerine ilgili tarafların ilk savunmalarını sunmaları gerekmeyecektir.

Değişiklik Kanunu ile getirilen bahse konu değişikliğin gerekçesinde, bu aşamada henüz soruşturma konusu iddialara ilişkin bir ihlal isnadının söz konusu olmadığı ve savunma hakkının etkin bir biçimde kullanılabilmesi için isnadın ve isnada dayanak oluşturan delillerin bilinmesinin önem arz ettiğine dikkat çekilmiş ve daha etkin savunma ve daha hızlı bir soruşturma süreci gerçekleştirilebilmesi adına soruşturma bildiriminin tebliği aşamasında teşebbüslerin yazılı savunma verme yükümlülüğü kaldırıldığı belirtilmiştir.

2. Ek Yazılı Görüş ve Üçüncü Yazılı Savunmaya İlişkin Değişiklikler

Rekabet Kanunu'nun "Tebligat ve Cevap Verme" başlıklı 45'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Kurul tarafından tebliğ edilen soruşturma raporuna karşı tarafların yazılı savunmalarını 30 gün içinde Kurul'a sunmaları gerekmekte, bu yazılı savunmalar üzerine Kurul 15 gün içinde ek yazılı görüş bildirmektedir.

Değişiklik Kanunu ile birlikte, Kurul'un ek yazılı görüş bildirme zorunluluğu yalnızca soruşturma raporundaki görüşlerinde bir değişiklik olması hali ile sınırlandırılmış olup, böylelikle ek yazılı görüşte yeni bir husus ortaya konulmadığı halde sürecin uzamasına engel olunması amaçlanmıştır.

Değişiklik Kanunu ayrıca ek görüşün sunulması için Kurul'a tanınan 15 günlük sürenin ve ek görüş üzerine savunma sunulması için taraflara tanınan 30 günlük sürenin bir defaya mahsus olarak bir katına kadar uzatılabileceğine dair hükmü de kaldırmıştır.

C. SONUÇ

Değişiklik Kanunu, Rekabet Kanunu kapsamında Kurum tarafından yürütülen soruşturma sürecine yönelik önemli değişiklikler içermekte olup, değişiklikler 29 Mayıs 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

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