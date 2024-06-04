29.05.2024 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 7511 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun'un ("7511 sayılı Kanun)...

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30.05.2024

29.05.2024 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 7511 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun'un ("7511 sayılı Kanun) 3, 4 ve 5. maddeleri ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ("4054 sayılı Kanun") 34, 43 ve 45.maddeleri yeniden düzenlenmiştir.

7511 sayılı Kanun'un 3, 4 ve 5. maddeleri uyarınca yapılan değişikliklere göre;

4054 sayılı Kanun'un 34 üncü maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen üçüncü fıkrası:

"Bu Kanunun ekinde yer alan (I) sayılı cetveldeki toplam kadro sayısı geçilmemek ve anılan cetvelde yer alan kadro unvanları ile kadro ve pozisyonlara ilişkin mevzuatın eki cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla dolu kadrolarda derece değişikliği ile boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişiklikleri Kurul kararıyla yapılır."

4054 sayılı Kanun'un 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası:

"Kurul, başlattığı soruşturmaları soruşturmaya başlanması kararının verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ilgili taraflara bildirir. Kurul, bu bildirim yazısı ile birlikte, iddiaların türü ve niteliği hakkında yeterli bilgiyi ilgili taraflara gönderir."

4054 sayılı Kanun'un 45 inci maddesinin ikinci fıkrası:

"Taraflara, yazılı savunmalarını soruşturma raporunun tebliğinden itibaren 30 gün içinde Kurula göndermeleri tebliğ edilir. Haklı gerekçeler sunulması halinde bu süre bir kereye mahsus olmak üzere ve en çok bir katına kadar uzatılabilir. Soruşturmayı yürütmekle görevlendirilenler, gelen yazılı savunmalar sonucunda soruşturma raporundaki görüşlerinde bir değişiklik olması halinde 15 gün içinde yazılı görüşlerini tüm Kurul üyeleri ile ilgili taraflara bildirir. Taraflar 30 gün içinde bu görüşe cevap verebilirler."

şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Anılan 43 ve 45. Madde düzenlemeleri ile teşebbüslerin savunma hakkına ilişkin değişiklikler getirilmektedir. Bu değişikliklere göre soruşturma bildirimine yönelik olarak teşebbüslerin "Birinci Yazılı Savunma" sunma hakkı kaldırılmış, teşebbüslerin ilk yazılı savunma hakları soruşturma raporunun tebliği üzerine tanınmıştır. Soruşturmayı yürütmekle görevlendirilenlerin ek yazılı görüş bildirme yükümlülüğü ise ancak daha evvel sundukları soruşturma raporundaki görüşlerinde değişiklik olması hali ile sınırlandırılmıştır. Bu ek görüş üzerine teşebbüslerin daha önce 60 güne kadar sahip olabildikleri yazılı savunma sunma hakları ise en fazla 30 gün ile sınırlandırılmıştır.

Sonuç olarak yapılan değişiklikler ile teşebbüslerin, soruşturma raporunun tebliği üzerine verilebilecek ve soruşturmayı yürütenlerin ek görüş sunması halinde sunulabilecek olmak üzere Kanun değişikliği öncesinde sahip oldukları üç yazılı savunma sunma hakkı, en fazla iki yazılı savunma ile sınırlandırılmıştır.

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