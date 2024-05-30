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30 May 2024

Rekabet Kurumu Soruşturma Usulüne İlişkin Değişiklik Önerisi TBMM'de Kabul Edildi

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Esin Attorney Partnership

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Esin Attorney Partnership, a member firm of Baker & McKenzie International, has long been a leading provider of legal services in the Turkish market. We have a total of nearly 140 staff, including over 90 lawyers, serving some of the largest Turkish and multinational corporations. Our clients benefit from on-the-ground assistance that reflects a deep understanding of the country's legal, regulatory and commercial practices, while also having access to the full-service, international and foreign law advice of the world's leading global law firm. We help our clients capture and optimize opportunities in Turkey's dynamic market, including the key growth areas of mergers and acquisitions, infrastructure development, private equity and real estate. In addition, we are one of the few firms that can offer services in areas such as compliance, tax, employment, and competition law — vital for companies doing business in Turkey.
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29.05.2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan, 7511 sayılı Türk Ticaret Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Tadil Kanunu") Rekabet Kurumu ("Kurum")...
Turkey Antitrust/Competition Law
Photo of Hakan Özgökçen
Photo of Sinan Diniz
Photo of Can Sarp Özcan
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Yeni Gelişme

29.05.2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan, 7511 sayılı Türk Ticaret Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Tadil Kanunu“) Rekabet Kurumu (“Kurum“) tarafından yürütülen soruşturmalarına ilişkin usule yönelik bazı önemli değişiklikler getirmiştir.

Kurum tarafından yürütülen soruşturmaların usule ilişkin aşamaları 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da (“4054 Sayılı Kanun“) düzenlenmektedir. Önceden, 4054 Sayılı Kanun'da Rekabet Kurulu'nun (“Kurul“) bir soruşturma hakkında nihai kararını vermesinden önce (i)  Kurum tarafında soruşturma heyetinin üç belge hazırlaması (soruşturma bildirimi, soruşturma raporu, ek yazılı görüş), (ii)  soruşturma konusu teşebbüsün bu evraka cevaben üç yazılı savunma sunması (birinci, ikinci ve üçüncü yazılı savunmalar) ve (iii)  Kurul önünde bir sözlü savunma toplantısı düzenlenmesi öngörülmekteydi.

Kilit Unsurlar

Tadil Kanunu bu usullere ilişkin önemli değişiklikler getirmiştir:

  • Birinci Yazılı Savunma Sunma Mecburiyetinin Kaldırılması:  Eski durumda, 4054 Sayılı Kanun uyarınca, soruşturma tarafı teşebbüs, soruşturma bildiriminin kendisine tebliğinden itibaren 30 takvim günü içerisinde ilk yazılı savunmasını sunmak zorundaydı. Tadil Kanunu, bu zorunluluğu kaldırmıştır. Kanun'da açıklandığı üzere, bu değişikliğin gerekçesi, usul ekonomisine yönelik faydalar elde etmek amacıyla soruşturma sürecini hızlandırmaktır. Bu bağlamda, Tadil Kanunu, soruşturma bildiriminin zaten bir ihlal iddiası içermediğine (daha ziyade bir ihlal şüphesine işaret ettiğine) dikkat çekerek soruşturma bildiriminin ilgili teşebbüsün savunma hakkı perspektifinden yanıt verilmesi gereken bir belge niteliğinde olmadığına işaret etmektedir.
  • Ek Yazılı Görüş Yalnızca Kurum'un Önceki Görüşlerinde Bir Değişiklik Olması Halinde Hazırlanacaktır:  Kurum, Tadil Kanunu öncesinde soruşturma konusu teşebbüsün ikinci yazılı savunmasında yer alan savunmalara yanıtlarını  bir ek yazılı görüş hazırlamak suretiyle sunmak mecburiyetindeydi. Tadil Kanunu, bu gerekliliği, teşebbüsün sunduğu savunmaların, soruşturma heyetinin soruşturma raporundaki görüşlerinde bir değişiklik yaratması hali ile sınırlandırmıştır. Tadil Kanunu bu değişikliği yine usule ilişkin potansiyel etkinlik kazanımları ile açıklamaktadır.
  • “Üçüncü” Tur Evrak Teatisi İçin Kanuni Sürenin Sınırlandırılması:  Halihazırda 4054 Sayılı Kanun, Kurum'un ek yazılı görüşünün hazırlanması için 15 takvim günü, teşebbüsün buna mukabil üçüncü yazılı savunmasının sunulması için ise 30 takvim günü tanımaktadır. İlaveten, eski düzenlemeye göre, her iki tarafın da bu sürelerin bir katına kadar artırılmasını talep etmesi mümkündü. Öte yandan Tadil Kanunu bu süre uzatım imkanını kaldırmak suretiyle ilgili evrakın sunulması için kanuni süreyi kısıtlamıştır.

Bundan Sonraki Süreç ve Sonuç

Tadil Kanunu, Kurum tarafından yürütülen soruşturmaların usule yönelik sürecine ilişkin önemli değişiklikler getirmiştir. Her halükarda, bu değişiklikler bir teşebbüsün Kurum'un soruşturma bildirimindeki iddia ve delillere yanıt vermesini engellemeyecektir. Zira 4054 Sayılı Kanun'un 44(1). maddesi, teşebbüsün soruşturmanın her aşamasında bu tür savunmalar sunmasına imkan tanımaktadır. Öte yandan, eğer Kurum ek yazılı görüşe ilişkin değişikliği bir genel uygulama olarak benimsemeyi tercih ederse, bu “üçüncü” tur evrak teatisini fiilen ortadan kaldırabilir. Ek yazılı görüş safhasının ortadan kaldırılmasının, soruşturma sürecindeki diyalektik pratiği ve en önemlisi Kurum'un ikinci yazılı savunmada yer alan ilgili argümanları reddetme gerekçelerinin görünürlüğünü azaltmasına bağlı olarak Tadil Kanunu'nun teşebbüslerin savunma hakkının icrasını azaltıp azaltmadığı sorusunun gündeme gelmesi beklenebilecektir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Hakan Özgökçen
Hakan Özgökçen
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Sinan Diniz
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Can Sarp Özcan
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