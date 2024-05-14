Birinci Çeyrekte Rekabet Hukuku Bülteni - Nisan 2024

Rekabet Kurulu ("Kurul") 2024 yılının ilk üç ayında farklı sektörlere ilişkin yürüttüğü birçok soruşturmayı sonlandırırken, aynı zamanda yeni soruşturmalar da başlattı. Bu dönemde duyurulan en dikkat çekici kararlardan biri Kurul'un, Nestle Türkiye Gıda Sanayi Anonim Şirketi'ne distribütörlerinin yeniden satış fiyatlarını belirlemek ve distribütörlerine bölge ve müşteri kısıtlaması getirmek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ("Rekabet Kanunu") 4. maddesini ihlal etmesi nedeniyle 346 milyon TL idari para cezası uygulaması oldu. Ayrıca Kurul, bilişim sektöründe faaliyet gösteren sekiz şirkete, aralarında çalışan transferinin kısıtlanmasına yönelik centilmenlik anlaşmalarına taraf olmaları sebebiyle toplam 91 milyon TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Son olarak Kurul, Mart 2024'te, fındık alım fiyatlarına ilişkin şikayetler nedeniyle Ferrero hakkında yürütülen soruşturmanın taahhütle sonlandırıldığını duyurdu.

Ayrıca Rekabet Kurumu ("Kurum") bu dönemde, uzun süredir beklenen Akaryakıt Sektör İncelemesi Raporu'nu yayımladı. İlgili raporda, sektörde fiyat rekabetinin artırılmasının en önemli gereksinim olduğu açıklanarak her bir pazar seviyesi için tespit edilen rekabet problemlerinin çözülmesine yönelik politika önerileri sunuldu. Söz konusu öneriler arasında, (i) dağıtım ve perakende seviyesinde fiyat koordinasyonu yaratabileceği için dağıtıcıların bayilerine ilettiği tavsiye pompa fiyatlarının EPDK ve dağıtıcılar tarafından yayınlanmasının sonlandırılması ve (ii) münhasır bayilik sisteminden farklı alternatif perakende satış sistemlerinin oluşturulabilmesi için bağımsız istasyonların pazara girişi ve istasyonlar arası mesafe kısıtlarının kaldırılması gibi mevzuat değişikliği önerileri yer alıyor.

Bu dönemde yayımlanan Kurul kararlarından öne çıkanların özetini aşağıda bulabilirsiniz.

Taahhüt Görüşmelerine Yeniden Başlanması Talebinin Reddi: Nesine Kararı

Kurul, D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık Anonim Şirketi'nin ("Nesine") Maçkolik İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi ("Maçkolik") ile imzaladığı münhasırlık içeren reklam satış hizmet sözleşmesine yönelik bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Kurul, Nesine'nin sunduğu taahhütleri rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olmamaları nedeniyle kabul etmemişti. Kurul ayrıca, ilgili sözleşmede yer alan münhasırlık hükmü ile "tıklanma taahhüdü" gibi münhasırlığa yol açabilecek diğer hükümlerin kaldırılmasına yönelik geçici tedbir kararı almıştı.1 2

Bu karar üzerine Nesine, taahhüt sürecinin yeniden başlatılmasını talep etti. Bu kapsamda, taahhüt sürecinde Kurul'un Maçkolik'in pazardaki önemi hakkında Nesine'ye yeterli bilgi sağlamadığı ve Nesine'nin bu bilgileri geçici tedbir kararıyla öğrendiği öne sürüldü. Kurul ise, taahhüt süreci boyunca Nesine'yle Maçkolik'in pazardaki pozisyonu hakkında yeterli bilgi paylaşıldığını tespit etti. 3 Kurul ayrıca, Nesine'nin sunduğu taahhüt metinlerinde ilgili sözleşmelerdeki münhasırlık hükümlerinin kaldırılması için öngörülen tarihin taahhütlerin kısa sürede yerine getirilebilir olması ilkesiyle örtüşmediğini açıkladı.

Diğer yandan Nesine, ilgili münhasırlık hükmünün kaldırılması yönünde alınan geçici tedbir kararının 577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun ("İYUK") 11. maddesi uyarınca kaldırılmasını talep etse de bu talep Kurul tarafından kabul edilmedi. Bu kapsamda Kurul, Maçkolik ve Nesine arasındaki münhasırlık hükmü ve diğer hükümlerin nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlara yol açabileceğini (diğer bir deyişle, Nesine'nin rakibi sanal bahis platformlarının Maçkolik platformundaki reklam alanlarında görünürlüğünün azalarak dışlanabileceğini) tespit etti.

Sonuç olarak Kurul, taahhüt görüşmelerine yeniden başlanılmasına ve İYUK'un 11. maddesi uyarınca geçici tedbir kararının kaldırılmasına/değiştirilmesine gerek olmadığına karar verdi. Standart soruşturma sürecinin tamamlanması neticesinde Kurul, Nesine'ye idari para cezası uyguladı ve münhasırlığı engellemek üzere çeşitli yükümlülükler getirdi.

Karardan, Kurul'un taahhüt sürecinden beklentisinin; verilen taahhütlerin kısa sürede yerine getirilebilir olması olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla Kurul'a sunulacak taahhütlerin kısa sürede gerçekleştirilecek nitelikte olması, taahhütlerin Kurul tarafından uygun görülmesi ihtimalini artırıyor.

KDK Hukuk Bülteni - Birince Çeyrekte Rekabet Hukuku Bülteni (kolcuoglu.av.tr)

1 Kurul'un 15 Haziran 2023 tarih ve 23-27/520-176 sayılı kararı

2 İlgili geçici tedbir kararı ve sözleşmesel münhasırlık ortadan kalktıktan sonra alınan karara ilişkin detaylı bilgi içeren bültenimize şu adres üzerinden ulaşılabilir: https://www.kolcuoglu.av.tr/Uploads/Publication/ucuncu_ceyrekte_rekabet_hukuku_bulteni_2023-q0A1Xjm6.pdf

3 Kurul'un 7 Eylül 2023 tarih ve 23-41/798-282 sayılı kararı

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