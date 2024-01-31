Rekabet Kurulu (Kurul), dört teşebbüs hakkında yürütülen soruşturma/önaraştırma kapsamında farklı tarihlerde yapılan yerinde incelemelerin engellenmesi ve/veya zorlaştırılmasının tespitine yönelik olarak vermiş olduğu dört ayrı karar sonucunda, Vesuvius İstanbul Refrakter San. ve Tic. AŞ (Vesuvius) ve Berkler Danışmanlık ve Gayrimenkul Ticaret Ltd. Şti. (Good Invest Gayrimenkul) hakkında para cezası verilmesine gerek olmadığı; Rahmi Seymen Özel Eğitim İnşaat Yayıncılık Tarım İşletmeleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. (Seymen Koleji) ve Beta Enerji ve Teknoloji AŞ (Beta) hakkında ise idari para cezası uygulanması yönünde karar vermiştir.

Kurul, daha önce ilgili dört teşebbüs hakkında ayrı ayrı başlatmış olduğu soruşturma/önaraştırma kapsamında, ilgili teşebbüslerin adreslerine giderek dört ayrı yerinde inceleme gerçekleştirmiş olup ilgili teşebbüsler hakkında yerinde incelemenin engellenmesi ve/veya zorlaştırılmasının tespitine yönelik olarak dört ayrı karar yayımlamıştır. Kurul, yapmış olduğu inceleme ve değerlendirmeler kapsamında;

Vesuvius özelinde gerçekleştirilen yerinde inceleme kapsamında; bir teşebbüs çalışanının mobil cihazında çoğunlukla meslek personelinin teşebbüse giriş saatinden sonraya ait yazışmaların bulunması ve bazı yazışmalar açısından yazılım arayüzünde "You are added to chat" loglarına rastlanılması nedeniyle birtakım yazışmaların silindiğine dair şüphe oluştuğu, ancak BTDB tarafından sağlanan görüşte belirtilen (i) ilgili logun silme işlemine dair net bir dayanak ortaya koymadığı, (ii) bu logların sohbetlerin silinme tarihlerini değil başlama tarihlerini gösterdiği ve (iii) dolayısıyla bir sohbet grubu açısından veri silme şüphesinin bulunduğu ancak diğer kullanıcılar ile yapılan sohbetlerin silindiği çıkarımını yapmanın mümkün olmadığına ilişkin değerlendirmeler dikkate alındığında silme işlemine ilişkin yeterli delil bulunamadığı,

Good Invest Gayrimenkul özelinde gerçekleştirilen yerinde inceleme kapsamında; inceleme sırasında adreste bulunmayan teşebbüs sahibinin mobil cihazı incelendiğinde, incelemenin gerçekleştirilmesinden yirmi dakika önce bazı mesajların silindiğinin tespit edildiği, ancak teşebbüs yetkilisinin sunmuş olduğu açıklamada belirtilen (i) kendisinin ilgili incelemenin daha önce aranarak bilgisine başvurulan başka bir soruşturmayla ilgili olduğunu sandığı, Kurum personelinin ne amaçla geldiğini bilmediği ve silmeyle ilgili kendisinin uyarılmadığı, (ii) öte yandan kendisi adrese geldiğinde telefonuyla ilgili tüm bilgilerin incelenmesine ve yedeklenmesine izin verdiği, (iii) inceleme sırasında tespit edilen silme işleminin ise düzenli olarak gerçekleştirildiği, gruplara yolladığı belgelerin büyük yer tuttuğu ve bu işlemleri telefonun hızını artırmaya yönelik olarak yaptığı, ve (iv) teşebbüs olarak deprem sürecinde fiyat artışları karşısında durdukları ve sürekli ekspertiz yaparak düşük fiyattan satılık ve kiralık ilanlarını yayımladıkları yönündeki beyanları değerlendirildiğinde ihlalin gerçekleşmediği kanaatine varıldığı,

Seymen Koleji özelinde gerçekleştirilen yerinde inceleme kapsamında; halka ilişkiler sorumlusu teşebbüs çalışanının yerinde incelemeye izin verilmeyeceğini ifade ettiği, teşebbüs yetkilisi ile herhangi bir şekilde görüşme sağlanamadığı ve incelemeye hiçbir surette izin verilmediği bu nedenle yerinde incelemenin ertelenerek farklı bir tarihte gerçekleştirildiği,

Beta özelinde gerçekleştirilen yerinde inceleme kapsamında ise; yönetim kurulu üyesinin teşebbüs adresine gelmemesi sebebiyle kişinin mobil cihazında, bilgisayarında ve e-posta adresinde inceleme yapılamadığı ve bu durumun yerleşik içtihatlarda da ele alındığı gibi yerinde incelemenin engellenmesi/zorlaştırılması olarak değerlendirildiği

yönünde tespitlerde bulunmuştur. Sonuç olarak Kurul, yukarıdaki değerlendirmeler ışığında Vesuvius ve Good Invest Gayrimenkul hakkında herhangi bir ihlal isnadı yapılamaması sebebiyle para cezası verilmesine gerek olmadığı, Seymen Koleji ve Beta hakkında ise ihlalin varlığı kanaati ile idari para cezası uygulanması gerektiğine karar vermiştir.

(Rekabet Kurumu – 23.03.2023, 17.08.2023, 07.09.2023)

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