ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Rekabet Kurumu Meta hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında 22.10.2022 tarihli ve 22-48/706-299 sayılı kararıyla Meta'nın kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri, tüketici iletişim hizmetleri ve çevrimiçi görüntülü reklamcılık pazarlarında hâkim durumda olduğuna, Meta'nın 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edecek şekilde Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri kullanarak ilgili pazarlarda rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabeti bozduğuna, bu nedenle Meta'ya idari para cezası uygulanması gerektiğine karar vermiştir. Ayrıca Rekabet Kurulu ihlalin sonlandırılması ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesinin temini için Meta'nın;

Öngörülen tedbirleri gerekçeli kararların tebliğinden en geç bir ay içerisinde Rekabet Kurumu'na sunması,

Gerekli tedbirleri gerekçeli kararın tebliğinden itibaren altı ay içerisinde yerine getirmesi,

İlk tedbirin uygulanmaya başlanmasından itibaren beş yıllık süre boyunca yılda bir periyodik olarak Kurum'a rapor sunması

yönündeki yükümlülükleri yerine getirmesine karar vermiştir.

Meta'nın süresi içerisinde Kurum kayıtlarına sunduğu uyum tedbirlerinin “Belirtilen ihlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için gerekli tedbirleri, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde Kuruma sunması” yükümlülüğünü karşılamakta yeterli olmadığına kanaat getiren Rekabet Kurulu, Meta'ya bir aylık sürenin sona ermesinden itibaren başlamak üzere Nihai Uyum Çözümü'nün Rekabet Kurumu kayıtlarına girmesine kadar geçen her gün için para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

(Rekabet Kurulu kararı – 10.1.2024, 23-60/1162-417)

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.