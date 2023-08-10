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Anayasa Mahkemesi (AYM), 20 Haziran 2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 23 Mart 2023 tarihli ve 2019/40991 başvuru numaralı kararıyla, Rekabet Kurumu tarafından hâkim kararı olmaksızın gerçekleştirilen yerinde incelemelerin Anayasa'nın 21/1 maddesi ile güvence altına alınan konut dokunulmazlığı hakkını ihlal ettiğine karar verdi.

Kararda AYM, yerinde incelemelerin şirketlerin herkese açık olmayan işyerlerinde gerçekleştirildiğini ve “konut” kavramının herkese açık olmayan işyerlerini de kapsadığını tespit etti. Bu doğrultuda AYM, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 15. maddesi ile Rekabet Kurulu'na verilen şirket merkezlerinde yerinde inceleme yapma yetkisinin Rekabet Kurumu meslek personeline konut sayılan alanlara girme yetkisi tanıdığına; bu sebeple hâkim kararı olmadan gerçekleştirilen yerinde incelemelerin konut dokunulmazlığını ihlal ettiğine karar verdi.

Kararda benzeri yeni ihlallerin önüne geçilebilmesi için ihlale yol açan kanun hükmünün gözden geçirilmesi gerektiği belirtildi. Sonuç olarak kararda, Rekabet Kurulu'nun yapacağı yerinde incelemelerde Anayasa'nın 21/1 maddesinin ihlal edilmemesi için hâkim kararı alınması gerekliliği tespit edildi.

© Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law 2020

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