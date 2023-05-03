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Rekabet Kurumu tarafından, dijital ekonominin önemli bir unsuru haline gelmiş olan mobil ekosistemlere yönelik sektör incelemesi başlatılmıştır. Kurum, inceleme kapsamında sektördeki tüm paydaşların katılımının ve veri derinliğinin sağlanmasıyla rekabet ortamının genel görünümünün ortaya konması ile rekabet hukuku ve regülasyon alanlarında atılması gereken adımların belirlenmesinin hedeflendiğini açıklamıştır.

Kurum ayrıca, mobil ekosistemdeki işleyişin tüketici refahını doğrudan etkileyebileceği hususunun ve işletim sistemleri, uygulamalar, uygulama mağazaları gibi bileşenlerin arasındaki yakın ilişkilerin rekabet hukuku perspektifinden bakıldığında rekabetçi endişelere yol açabileceğini belirtmiştir. Bunun yanında, mobil ekosistemlerin olası rekabetçi ve rekabet karşıtı etkilerinin anlaşılması ve etkin politikaların kurgulanmasının, rekabetçi bir dijital ekonominin tesis edilmesi adına önemini vurgulamıştır.

(Rekabet Kurumu – 12.04.2023)

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