Rekabet Kurumu, bu liman ve denizcilik sektörlerindeki birlesmelere ve rekabet ihlallerine hassasiyetle yaklasmakta ve isabetli kararlar almak için hem nitel hem de nicel analizler kullanmaktadir. Birlesme veya rekabet sorusturmasinin taraflarinin, hukuk ekiplerinin bir parçasi olarak deneyimli bir rekabet ekonomisti ile çalismalarinda fayda var.

COVID-19 salgini dünya ekonomisini ciddi sekilde etkiledi ve küresel ve yerel tedarik zincirleri üzerinde çok daha stratejik düsünmemizi sagladi. Baska küresel gelismelerin de etkileriyle birlikte bu durum kaçinilmaz olarak liman ve denizcilik sektörlerinde yapisal degisikliklere yol açacaktir. Bu sektörün de düsük kar marjlarindan mustarip oldugu göz önünde bulunduruldugunda, bu degisikliklerden birisinin artan konsolidasyonlar olmasi beklenmektedir. Halihazirda liman sektöründe birlesme ve devralmalarin arttigina tanik olmaktayiz.1 Ocean Shipping Consultants tarafindan hazirlanan bir rapora göre, "Artan kazançlar dikey kapasite edinimine yol açmis ve limanlar ile nakliye hatlari arasinda tedarik zinciri hakimiyeti için birlesme ve devralma yarisini tetiklemistir". 2



Bu baglamda, Rekabet Kurumu tarafindan bu denizcilik ve liman sektörlerindeki birlesme ve devralmalara yönelik olarak yürütülen ekonomik analizin bakis açisini, Rekabet Kurumu'nun son yillarda aldigi üç nihai inceleme (devralma)3 ve bir hakim durumun kötüye kullanilmasi kararina4 odaklanarak özetliyoruz. Bu birlesme basvurularindan ikisi ret ile sonuçlanirken, bir tanesine ancak taahhütlerle izin verilmistir. Kötüye kullanma sorusturmasinda ise sorusturulan taraf önemli miktarda para cezasina çarptirilmistir.



Liman sektörünü ilgilendiren bu önceki incelemelerde hem raportörler hem de Rekabet Kurulu ilgili pazara odaklanmistir. Yapilan analizlerin konusu, islemin ya da ihlalin etki ettigi cografyanin siniri olmus ve sonucu ilgili cografi pazarin ne sekilde tanimlandigi belirlemistir. Ilgili cografi pazari incelemenin merkezine koyan bu yaklasimin, Rekabet Kurumu'nun bu sektördeki sonraki incelemelerinde de devam edecegini düsünüyoruz.



Ayrica, özellikle konteyner limanlari ile ilgili olarak, Rekabet Kurumu'nun önceki içtihadini takip ederek,

– Konteyner elleçleme hizmetleri baslica ilgili ürün pazari olarak belirleyecegini,

– Yerel kargo tasimaciligindaki rekabetin durumunu, transit kargo tasimaciligindakinden daha fazla dikkate alacagini öngörüyoruz.



Rekabet Kurumu kararlarini desteklemek için müsterilerin ve rakiplerin görüsleri gibi niteliksel kanitlarin yani sira, niceliksel teknikler olarak varsayimsal tekelci testi (HMT), tam denge ilgili pazar testi (FERM), fiyat korelasyonlari, esbütünlesme ve duraganlik testleri ve fiyat-maliyet analizini kullanmistir. Rekabet Kurumu bu ampirik analizleri gerçeklestirirken taraflardan ve neredeyse piyasa oyuncularinin tamamindan veri toplamistir.



Rekabet Kurumu'nun denizcilik sektöründeki, özellikle de limanlardaki birlesmeleri çok ciddiye aldigini görüyoruz. Elindeki tüm teknikleri (hem niteliksel hem de niceliksel) kullanarak çok detayli analizler yapmaktadir. Söz konusu davalarin tümünde, raportörler ve Kurul, egitimli rekabet ekonomistlerinden olusan Ekonomik Analiz ve Arastirma Dairesi (EAAD)tarafindan yürütülen kapsamli ampirik analizlere atifta bulunmustur.

Bu baglamda, bu sektörde olasi bir birlesmenin veya rekabet sorusturmasinin taraflari, hukuk ekiplerini deneyimli rekabet ekonomistleri ile desteklemekten fayda saglayabilir. Ayrica, olasi bir birlesmenin durum tespiti asamalarinda dahi rekabet ekonomistlerinin bakis açilarindan ve analizlerinden yararlanilmasi, taraflarin gerekli önlemleri önceden almalarina olanak saglayarak taraflarin lehine olacaktir.



1. https://www.portstrategy.com/mergers-and-acquisitions-up-in-port-sector/1379624.article

2. https://theloadstar.com/continued-maritime-liquidity-will-drive-the-biggest-ma-deals-this-year/

3. Marport/TIL (20-37/523-231, 13.08.2020), Mardas/Marport (18-14/267-129, 08.05.2018), UN-RoRo/Ulusoy (17-36/595-259, 09.11.2017).

4. Antalya Limani'ni isleten Ortadogu Antalya Liman Isletmeleri A.S.'nin Antalya'da faaliyet gösteren konteyner hat acenteleri ile birlikte hareket ederek liman sahasi disinda lojistik hizmet veren acenteleri disladigi iddiasi (Karar No: 22-11/169-68, Tarih: 03.03.2022).

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.