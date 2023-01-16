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İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel okullar ve Türkiye Özel Okullar Derneği hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlanmış ve Ankara merkezli faaliyet gösteren sekiz özel okul hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.1 Rekabet Kurumu ayrıca, İstanbul'da faaliyet gösteren dört özel okulun fiyat tespiti yapmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik soruşturma başlatmıştır.2

Footnotes

1 https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/ankara-merkezli-olarak-faaliyet-gosteren-c985ce9f4192ed11a2110050568520f2

2 https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/ozel-saint-joseph-fransiz-lisesi-ozel-sa-6856462c4192ed11a2110050568520f2

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