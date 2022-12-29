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Dijital Hukuk serimizin ikinci bölümünün yayınlandığını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz!

Bu bölümde, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Elif Küzeci ile Av. Bulut Girgin bir araya gelerek Almanya'da yürütülen Meta soruşturması kapsamında Avrupa Birliği Adalet Divanı'na yöneltilen soru karşısında başsavcı Rantos'un görüşü ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da yapılması planlanan değişiklikler rekabet hukuku ve kişisel verilerin korunması kesişiminde değerlendirildi.

Dijital Hukuk serisinin ikinci bölümüne bu linkler üzerinden ulaşabilirsiniz:

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