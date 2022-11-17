Hollanda rekabet otoritesi Authority for Consumers & Markets (ACM), Arçelik A.S.'nin bagli istiraki Ardutch B.V. araciligiyla Asogem N.V.'yi devralmasi islemini onaylamistir.

Arçelik'in devralacagi Asogem, Hollanda'da büyük ve küçük ev aletleri distribütörü olup Arçelik'in Beko ve Grundig markalarinin Benelux'taki tek ithalatçisi ve distribütörüdür. Yalnizca perakende satis kanallarina ürün tedarik eden ve dogrudan nihai tüketicilere satisi bulunmayan Asogem ayrica, Italyan Tenacta Srl firmasinin tek distribütörü olarak "Dreamland" markasinin elektrikle isitilan battaniyelerinin ithalatini da gerçeklestirmektedir.

Yaptigi inceleme sonucunda ACM, basvuru konusu islemin Hollanda'da herhangi bir pazarda rekabeti önemli ölçüde sinirlayici etki dogurmayacagi kanaatine vararak devralmayi onaylamistir.

(ACM - 10.11.2022)

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.