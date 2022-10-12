2022/426 numarali Cumhurbaskanligi Karari, 3 Eylül 2022 tarihli ve 31942 sayili Resmî Gazete'de yayimlandi. Bu kararla, Rekabet Kurulu Ikinci Baskanligi'na Ahmet Algan, Rekabet Kurulu Üyeligi'ne ise Sükran Kodalak ve Hasan Hüseyin Ünlü, 4054 sayili Rekabetin Korunmasi Hakkinda Kanun'un 22 ve 23. maddeleri geregince atandi.

3 Eylül 2022 tarihi itibariyla Rekabet Kurulu'nda görev süresi biten üç üyenin yeri yeni atamalarla doldurulmustur. Böylelikle nihai karar için toplanti nisabi tekrar saglanmis olup, Rekabet Kurulu gündeminde bulunan tüm dosyalar bakimindan gecikmeksizin karar verebilecektir.

Kararin tam metnine bu baglantidan ulasabilirsiniz.