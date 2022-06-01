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ÖNSÖ

Bahar ayının gelmesi ile birlikte hem iş hem de sosyal alanda daha yoğun bir gündem ile karşı karşıyayız.

Çeşitli üniversitelerin kariyer günleri ile gelecekteki meslektaşlarımızla buluşmak, bizler için oldukça keyifli ve bir o kadar da heyecan vericiydi. Genç meslektaşlarımızla buluşmak, geleceğin güvencesi olan gençlerin heyecanına ortak olmak ve onlara kariyer yolculuklarında destek olmak öncelikli konularımız arasında yer almaya devam edecek. Öte yandan, mevzuattaki güncel gelişmeleri hem NAZALI Gündem'de yer alan makalelerimiz ile hem de yapmış olduğumuz webinalar ile takip etmeye ve sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Webinarlarımıza ve dergimize göstermiş olduğunuz ilgi için birkez daha teşekkür ederiz.

Dergimizin bu sayısında da farklı ve oldukça faydalı olacağına inandığımız makaleler ile Sizlerin karşısındayız. Avukat Alper Örnek ve avukat Dila Güneş tarafından bir devam makalesi niteliğinde kaleme alınmış olan ve kripto varlıklara ilişkin Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan otoritelerin yaklaşım ve öngörülerinin kronolojik olarak yer verildiği makale oldukça faydalı bir çalışma olmuştur. Rekabet Hukuku ekibimiz tarafından, Rekabet Kurulu'nun en güncel kararlarından olan BSH kararı ele alınarak, Kurul'un çevrimiçi pazaryerlerinde internet satışı kısıtlamalarına yönelik tutumunu değerlendirilmiştir.

Değerli Üstadımız Gelir İdaresi Grup Başkanı İmdat Türkay tarafından ise hukuki güvenlik ve belirlilik ilkelerinin zedenelerek"mülkiyet hakkının ihlâli" sonucunu doğurması, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ışığında değerlendirilerek, verginin yasallığı ilkesinin gelişimine son derece katkı sağlayan bir çalışma kaleme alınmıştır.

Kıdemli yönetici avukat Tuğçe Gelir ve stajyer avukat İlayda Süer tarafından ise Google Analytics hizmetinden faydalanan şirketler hakkında verilen güncel kararlar ve gelişmeler mercek altına alınarak, kişisel verilerin aktarımına ilişkin yararlı ve geleceğe ışık tutan tespitlere yer verilmiştir.

Keyifli okumalar dileriz.

REKABET HUKUKU AVUKATLARIMIZDAN BEYZA SARIPINAR, ARTİSTİK BUZ PATENİ GENÇ AMATÖRLER ŞAMPİYONASI'NDA TÜRKİYE 4.SÜ OLMUŞTUR.

Rekabet hukuku bölümü avukatlarımızdan Beyza Sarıpınar, 25-26 Şubat 2022 tarihlerinde düzenlenen Artistik Buz Pateni Genç Amatörler Şampiyonası'nda Türkiye 4.sü olmuştur. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

BİLGİ HUKUK FAKÜLTESİ KULÜBÜ'NÜN ORGANİZE ETTİĞİ "BİLGİ 20. HUKUKTA KARİ- YER GÜNLERİ" ETKİNLİĞİNE KATILIM SAĞLADIK.

NAZALI Vergi & Hukuk olarak bu yıl da, Bilgi Hukuk Fakültesi Kulübü'nün organize ettiği "Bilgi 20. Hukukta Kariyer Günleri" etkinliğine katıldık. Bizleri, gelecekteki meslektaşlarımız ile buluşturan, başta Üniversite Kulübü üyelerine ve katılım sağlayan herkese bu keyifli söyleşi için teşekkür ederiz.

REKABET HUKUKU ORTAĞIMIZ METİN PEKTAŞ, İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ KULÜBÜ'NÜN DAVETLİSİ OLARAK WEBİNARA KATILDI.

Rekabet Hukuku Ortağımız Metin Pektaş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Kulübü'nün davetlisi olarak 15 Nisan 2022 tarihinde "Enerji Sektöründe Liberalleşme ve Rekabet Hukuku Uygulamaları" na ilişkin webinar gerçekleştirmiştir.

NAZALI BASKETBOL TAKIMIMIZ, HARDLİNE ŞİRKETLER 3X3 ŞİRKETLER BASKETBOL LİGİ'NE KATILDI.

Gruptan başarıyla çıkan takımımız çeyrek finale kadar yükseldi. Final tadında oynanan çeyrek final maçlarındaki başarıları için takımımızı tebrik ediyoruz. Yeni turnuvaları heyecanla bekliyoruz.

1 NİSAN 2022 TARİHİNDE "VERGİ, GÜMRÜK VE SOSYAL GÜVENLİKTE GÜNDEM"

WEBINARIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK.

Yönetici Ortağımız Ersin NAZALI BSc, LLB, MSc, LLM-Avukat, YMM'nın moderatörlüğünde gerçekleşecek olan, Gümrük ve Dış Ticaret Ortağımız Fatih UZUN, Sosyal Güvenlik Hukuku Ortağımız Fatih BAKIR ve Vergi Ortağımız Ömer Emen'in konuşmacı olarak katılmış olduğu "Vergi, Gümrük ve Sosyal Güvenlikte Gündem" webinarımız 1 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

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