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Nīsan 2022 – Rekabet Kurumu, son zamanlarda çevrimiçi platformları daha yakından inceliyor. Kurul'un çevrimiçi platformlara dair en güncel kararı Nadirkitap hakkındaki hakim durumun kötüye kullanılmasına ilişkin. Rekabet Kurulunun kararına göre Nadirkitap, ikinci el kitap satışına aracılık sağlayan platform hizmetleri pazarında hakim durumda. Kurul, platformunda satış yapan üçüncü tarafların www.nadirkitap.com'a yükledikleri kitap verilerine erişimini ve bu verilerin taşınabilirliğini haklı bir gerekçe olmaksızın engelleyerek hakim durumunu kötüye kullandığı değerlendirmesi ile Nadirkitap'a yıllık cirosu üzerinden toplamda 346.765 TL idari para cezası verdi.

İdari para cezasının yanı sıra etkin rekabetin tesisi için birtakım tedbirlerin de uygulanmasına karar veren Kurul, Nadirkitap'ın, platformuna üye satıcıların bu yönde bir taleple gelmesi durumunda ilgili üyelere kitap envanter verilerini "doğru, anlaşılabilir, güvenli, eksiksiz bir şekilde, ücretsiz ve uygun formatta" sağlamakla yükümlü olduğuna hükmetti.

Gerekçeli karar henüz yayımlanmamış olmakla birlikte, ilgili ürün pazarının yalnızca ikinci el kitap satışlarının aracılığını içerecek şekilde dar tanımlanması, kararda dikkat çeken hususlardan biri. Karardaki ilgili ürün pazarı tanımına yaklaşım ve veri taşınmasına yönelik tedbirler Kurul'un dijital platformlara yaklaşımı hakkında genel bir fikir veriyor. Daha önce de Trendyol soruşturması kapsamında alınan geçici tedbir kararı (bkz. ilgili tedbirleri değerlendirdiğimiz yazımız) çerçevesinde Kurul'un şirketin kullandığı algoritmaya bile müdahale edebileceğini göstermişti. Tüm bu kararlar birlikte değerlendirildiğinde, dijital piyasalara ilişkin yasa hazırlıklarının özellikle kayda değer pazar gücü bulunan teşebbüsler bakımından nasıl bir yaklaşım benimseyeceği merak konusu.

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