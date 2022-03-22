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Rekabet Kurumu ("Kurum") tarafından 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'de ("Tebliğ") bazı değişiklikler yapılmış ve 4 Mart 2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yayımı tarihinden iki ay sonra ("4 Mayıs 2022") yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır. Yeni düzenleme ile birlikte başlıca 3 temel konuda değişiklik ve yenilik öngörülmüştür. Bu değerlendirme yazsısında, söz konusu değişiklikler ayrı başlıklar altında ele alınmıştır.

1) CİRO EŞİKLERİ

Bahsi geçen düzenleme çerçevesinde ilk olarak, birleşme ve devralma işlemleri bakımından bildirime esas alınan ciro eşikleri yenilenmiş ve mevcut ekonomik durumla uyumlu hale getirilmiştir. Buna göre Tebliğin 7. maddesinde yer alan ciro sınırları aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

2) TEKNOLOJİ TEŞEBBÜSLERİ

Tebliğ nezdinde, ciro eşiklerinin güncellenmesinin yanı sıra "Teknoloji Teşebbüsleri" tanımı eklenerek önemli bir yenilik yapılmıştır. Bu kapsamda, "dijital platformlar, yazılım ve oyun yazılımı, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, farmakoloji, tarım kimyasalları ve sağlık teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren teşebbüsler veya bunlara ilişkin varlıklar" olarak tanımlanan Teknoloji Teşebbüslerinin taraf olduğu işlemler için bildirim yükümlülüğü getirilmiştir. Bu yolla, dijital platformlar başta olmak üzere teknoloji odaklı pazarlarda yaşanan hızlı gelişmelerin Kurum tarafından takip edilmesi hedeflenmektedir.

Diğer birleşme/devralmalarda uygulanan ve yukarıdaki tabloda belirtilen 250 Milyon TL'lik eşikler, Türkiye coğrafi pazarında faaliyet gösteren veya ar-ge faaliyeti olan ya da Türkiye'deki kullanıcılara hizmet sunan Teknoloji Teşebbüsleri bakımından uygulama alanı bulmayacaktır. Böylece, ciro eşiklerini aşmasa dahi, yeni kurulmuş veya gelişmekte olan ("start-up") ve sektördeki aktörlere rakip olma potansiyeli taşıyan Teknoloji Teşebbüslerinin öldürücü devralmalara ("killer acquisitions") maruz kalmasının önlenmesi amaçlanmaktadır. Bir başka anlatımla, söz konusu düzenleme ile Teknoloji Teşebbüslerinin devralınmasına yönelik işlemlerin büyük oranda Kurum denetimine tabi olacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

Yürürlük tarihi olan 4 Mayıs 2022'den itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen ciro eşiklerini aşan Teknoloji Teşebbüslerine ilişkin birleşme ve devralmaların hukuken geçerli olabilmesi için Rekabet Kurulundan izin alınması gerekecektir:

Teknoloji Teşebbüsleri tarafından izin alınmaksızın gerçekleştirilen birleşme/devralma işlemleri hukuk nezdinde geçerli olmayacağı gibi, işlemin taraflarına idari para cezası uygulanacaktır.

3) ELEKTRONİK FORMATA GEÇİŞ

Diğer yandan, birleşme ve devralmalara ilişkin bildirim formu elektronik formata dönüştürülmek üzere yeniden düzenlenmiştir. Eski düzenlemede, bildirim formu ve eklerinin "elden veya posta ile" iletilmesi öngörülmüşken, Tebliğ'de yapılan son değişiklik ile "e-Devlet üzerinden" iletim imkânı sunulmuştur. Kurum'dan yapılan açıklamaya göre, yakın bir gelecekte formun tamamen elektronik olarak doldurularak iletilmesine olanak sağlanacaktır. Aynı zamanda, bildirimlerde tespit edilen ve Kurumca talep edilen eksik bilgilerin aynı elektronik platform üzerinden daha hızlı ve pratik bir şekilde tamamlanması ve izin sürecinin kısaltılması amaçlanmaktadır.

4) SONUÇ VE DEĞERLENDİME

Kurum tarafından Tebliğ'de önemli bazı değişiklikler yapılmıştır. Birleşme ve devralma işlemleri bakımından bildirime esas alınan ciro eşikleri yükseltilmiş, "Teknoloji Teşebbüsleri" kavramı ilk defa tanımlanarak bunlar için ek bildirim yükümlülüğü getirilmiş ve birleşme devralmalara ilişkin bildirim formu elektronik formata dönüştürülmek üzere yeniden düzenlenmiştir. Tebliğ'de yapılan değişikliklere ek olarak, 2013 yılında yayımlanan Yatay Birleşme ve Devralmaların Değerlendirilmesi Hakkında Kılavuz ile Yatay Olmayan Birleşme ve Devralmaların Değerlendirilmesi Hakkında Kılavuz'da bazı değişiklikler ve güncellemeler yapılmıştır.

KAYNAKLAR

1- https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220304-4.htm

2- https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/rekabet-kurulundan-izin-alinmasi-gereken-82269c8a8f9bec11a21c00505685ee05

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