(gun jumping)

(Bu makale 3 Ocak 2022 tarihinde Av. Dr. Umut Kolcuoğlu'nun Dünya Gazetesi'ndeki  Hukuk Notları başlıklı köşesinde yayımlanmıştır.)

Rekabet hukuku anlamında kontrol değişikliği doğuran ve işlem taraflarının cirolarının belirli eşikleri  aştığı birleşme ve devralma işlemleri, Rekabet Kurulu'nun iznine tabi. Rekabet Kurulu, bildirilen  işlemin ilgili pazardaki etkin rekabeti önemli ölçüde azaltıp azaltmadığını inceleyerek, işleme ilişkin  nihai kararını veriyor. Yabancı literatürde “gun jumping” olarak adlandırılan ve Rekabet Kurulu'nun  iznine tabi olmasına rağmen ilgili izin alınmaksızın gerçekleştirilen işlemler ise belirli yaptırım  risklerini beraberinde getiriyor.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, Rekabet Kurulu'nun izne tabi olup izin alınmaksızın  gerçekleştirilen bir işlemden haberdar olması halinde, işlemi kendiliğinden incelemeye alacağını  belirtiyor. Kurul, işlemin pazardaki etkin rekabeti önemli ölçüde kısıtlamadığına karar verirse işleme  izin veriyor, ancak işlemin izin alınmadan gerçekleştirilmesi nedeniyle işlemi bildirmekle sorumlu  tarafa bir önceki mali yıl sonunda oluşan yıllık gayri safi gelirlerinin binde biri oranında idari para  cezası uyguluyor. Öte yandan, Kurul ilgili işlemin pazardaki etkin rekabeti önemli ölçüde  kısıtladığını tespit etmesi halinde uygulanacak idari para cezasının yanında işlemin  sonlandırılmasına da karar verebiliyor. Bu yaptırım riskleri, Rekabet Kurulu'na izin başvurusunda  bulunulmaması durumunda ortaya çıkabileceği gibi, izin başvurusunda bulunulması ancak başvuru  sonuçlanmadan önce alıcının hedef şirket üzerinde bazı yetkiler elde etmesi durumunda da söz  konusu olabiliyor.

gun jumping, pratikte çoğunlukla bir işlemin Rekabet Kurulu'ndan izin alınmaksızın  gerçekleştirilmesi (örneğin, pay devrinin doğrudan ilgili sicil müdürlüğünde tescili) olarak karşımıza  çıkıyor. Ancak, Rekabet Kurulu'na izin başvurusunda bulunulmasının ardından başvuru  sonuçlanana kadarki dönemde hedef şirket nezdinde gerçekleşen fiili kontrol değişiklikleri de gun  jumping yasağı kapsamında değerlendirilebiliyor. Örneğin Rekabet Kurulu, oldukça güncel bir  kararında, izin başvurusu yapılan bir işlemde henüz izin kararı alınmadan önce hedef şirkette fiili  kontrol değişikliği olup olmadığını inceledi. Bu kapsamda Kurul, alıcının izin kararı öncesinde hedef  şirketin fiyatlama politikasına müdahale etmesini gun jumping yasağı kapsamında değerlendirdi.  Rekabet Kurulu, fiyatlama politikasına müdahale edilmesi haricinde, (i) alıcı tarafından hedef şirket  yöneticilerinin/yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, (ii) hedef şirket ile ortak pazarlama/çalışma  ekipleri kurulması, (iii) şirketler arasında entegrasyon/birleşme sürecinin fiilen başlatılması veya  (iv) işlemin gerçekleşmiş olduğu izlenimi veren basın duyuruları yapılması gibi hallerde de  kontrolün fiilen değiştiği tespitini yapıyor. Fiili kontrol sağlanmasına ilişkin bu örneklerin  çoğaltılması elbette mümkün, zira Rekabet Kurulu gun jumping yasağı kapsamındaki incelemelerini  somut olay bazında gerçekleştiriyor.

 Bu doğrultuda, pay devir sözleşmelerinde, imza tarihi ile işlemin kapanışı arasındaki dönemde alıcı  lehine getirilen ara dönem kısıtlamalarının gun jumping riski oluşturmaması için, bu kısıtlamaların  alıcıya hedef şirketin ticari karar ve davranışları üzerinde belirleyici etki uygulama imkanı verecek  nitelikte olmaması gerekiyor. Örneğin, hedef şirketin ara dönemde yüksek tutarlarda kredi  kullanması, borca kefil olması veya belirli tutarların üzerinde yeni yatırım yapması gibi kararlarının  pay devir sözleşmelerinde kısıtlanması söz konusu olabiliyor. Bu durumda ara dönem kısıtlamaları  yalnızca hedef şirketin değerini koruma amaçlı olduğundan gun jumping kapsamında  değerlendirilmiyor. Bununla birlikte, pazara yeni bir ürün sürülmesi, fiyatlama kararları, pazarlama  stratejisinin belirlenmesi gibi hususlara ilişkin ara dönem kısıtlamaları, gun jumping kapsamında  değerlendirilebiliyor. Örneğin Avrupa Komisyonu, yakın tarihli Altice/Portugal kararında, işleme  ilişkin izin alınmış olsa dahi izin kararından önceki dönemde hedef şirkete atanacak yeni  yöneticilerin ve tarife değişikliklerinin alıcının onayına tabi olması yönündeki ara dönem  kısıtlamalarını gun jumping kapsamında değerlendirdi.

İşlem tarafları arasında rekabet açısından stratejik bilgilerin (örneğin, hedef şirketin ticari amaçları,  maliyetleri, karlılığı, bütçe planlaması, fiyatları, tarifeleri) paylaşılması, gun jumping riski oluşturan  bir başka konu olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda, işlem tarafları arasında hedef şirkete ilişkin  hukuki inceleme sürecinde ve/veya pay devir sözleşmesinin imzalanmasından Rekabet Kurulu'nun  izninin alındığı tarihe kadar yapılan bilgi paylaşımlarının, gun jumping riski oluşturup oluşturmadığı  açısından incelenmesi önem arz ediyor. Bu riskin en aza indirilmesi için, işlem tarafları arasındaki  bilgi paylaşımının, işlemin gerektirdiği makul seviyeyi aşmaması ve gizlilik çerçevesinde  yürütülmesi gerekiyor.

Sonuç olarak, birleşme ve devralma işlemlerinin Rekabet Kurulu'nun iznine tabi olup olmadığının  işlem gerçekleştirilmeden önce dikkatle değerlendirilmesi gerekiyor. Bununla birlikte, gun jumping riskini en aza indirmek için, pay devir sözleşmelerinde yer alan ara dönem kısıtlamalarının alıcıya  Rekabet Kurulu izni öncesinde hedef şirket üzerinde fiilen kontrol hakkı sağlamaması ve izin kararı  öncesinde taraflar arasındaki bilgi paylaşımının işlemin gerektirdiği seviyede tutularak gizlilikle  yürütülmesi kritik öneme sahip.

© Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law 2020

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