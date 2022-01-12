Yeni gelişme
Rekabet Kurumu'nun ("Kurum") 2021 yılı Birleşme ve Devralma Raporu ("Rapor") 7 Ocak 2022 tarihinde Kurum'un internet sitesinde yayımlanmıştır1. Rapor, 2021 yılında gerçekleşen birleşme ve devralma işlemlerinin istatistiklerini ve önceki yıllarla karşılaştırmalarını ortaya koyarak 2021 yılında Türkiye'deki birleşme ve devralma kontrolü sürecine dair kapsamlı bir genel bakış sağlamaktadır.
Bırakalım Sayılar Konuşsun
2021 yılında Rekabet Kurulu ("Kurul") toplam 309 birleşme ve devralma işlemini incelemiş ve bildirilen bu işlemlerin toplam işlem bedeli ise yaklaşık 5,8 trilyon TL tutarındadır. 2020 yılında 2,7 trilyon TL tutarında olan bildirilen 220 işleme kıyasla, 2021 yılında bildirilen işlem sayısında ve bu işlemlerin bedellerinde önemli ölçüde bir artış olmuştur. İşlem sayısındaki bu artışın nedenlerinden bir tanesinin de Türk Lirası'ndaki değer kaybı neticesinde ciro eşiklerinin döviz cinsinden düşüş göstermesi olduğu değerlendirilebilecektir.
- 2021 yılında altı işlem kontrol
değişikliği yaratmadığı için
kapsam dışı olarak
sınıflandırılırken, iki işlem bilgi
notu kategorisinde bırakılmıştır.
- 2020 yılında Kurul'un incelemesine tabi bir
özelleştirme işlemi
gerçekleştirilmemişken, 2021 yılında
yedi özelleştirme işlemi incelenmiştir.
- 2020 yılında incelenen ve taraflarının
tümünün Türkiye kökenli olduğu 30
işleme nazaran 2021 yılında daha fazla işlem
(52 adet) yalnızca Türkiye kökenli şirketleri
ilgilendirmektedir. Buna paralel olarak bu işlemlerin toplam
değeri (15,9 milyar TL) de 2020 yılındaki 6,6 milyar
TL tutarındaki toplam işlem değerine göre
artış göstermiştir.
- Yabancı ülke yasalarına göre kurulmuş
şirketler arasında gerçekleştirilen
işlemler bakımından ise, yine Kurul, 2020
yılındaki 139 işleme kıyasla 2021
yılında taraflarının tümü
yabancı ülke yasalarına göre kurulmuş
taraflarca gerçekleştirilen daha fazla işlemi (175
adet) incelemiştir. Buna paralel olarak da, bu işlemlerin
toplam değeri 2020 yılında 2,7 trilyon TL iken, 2021
yılında büyük bir artış
göstererek 5,6 trilyon TL tutarında olmuştur.
- Kurul 2021 yılında, 2020 yılındaki 38
işleme göre işlem taraflarından en az birer
tanesinin Türkiye ve yabancı kökenli şirket
olan daha fazla işlemi (67 adet) incelemiştir. Bu
bağlamda, ilgili işlemlerin toplam değeri 2020
yılında 21,9 milyar TL iken, 2021 yılında 29,8
milyar TL'ye yükselmiştir.
- 2021 yılında yabancı yatırımcılar
tarafından 50 ayrı işlemde Türkiye kökenli
şirketlere yatırım yapılması
öngörülmüştür. Yabancı
yatırımcılar arasında ilk sırada 10
işlem ile Lüksemburg yer alırken, bunu
sırasıyla altı ve beş adet işlem ile ABD
ve Birleşik Krallık izlemektedir. 2020 yılında
ise Almanya beş işlem ile ilk sırada yer
almaktayken, Lüksemburg ve Birleşik Arap Emirlikleri ise
dörder işlem ile ikinci sırada yer
almıştır.
- İşlemlerin sektörlere göre
dağılımına bakıldığında
ise, 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında
da en çok işlem "elektrik enerjisinin
üretimi, iletimi ve dağıtımı"
alanında gerçekleşmiştir. Bu alanda 2021
yılında toplamda 14 işlem incelenmiştir. En
yüksek işlem değerine sahip işlem ise
"plastikten paketleme malzemeleri imalatı"
alanında gerçekleşmiştir.
- 2021 yılı içerisinde iki işlem nihai incelemeye alınmış olup2, aynı dönemde üç adet işleme ise bildirim taraflarından alınan taahhütler çerçevesinde izin verilmiştir3.
Sonuç
Rapor, gerçekleştirilen birleşme ve devralmaların 2021 yılındaki fotoğrafını çekmektedir. Rapor'a göre 2021 yılında hem bildirilen işlem sayısında hem de işlem değerinde ciddi bir artış gözlenmektedir. Buna göre, 2021 yılı ortalama döviz kurları da dikkate alındığında, bu trendin devam edeceği, bir başka deyişle, daha fazla işlemin ciro eşiklerine takılacağı beklenebilecektir.
Footnotes
1. https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/geneldosya/2021-bd-gorunum-raporu-pdf adresinden erişilebilir.
2. Kurum'un internet sitesine göre, bu işlemlerden biri Willis Towers Public Limited Company'nin tek kontrolünün Aon plc. tarafından devralınmasına ilişkin olup, ikinci işlem Kurum'un internet sitesinde yayımlanmamıştır.
3. Kurum'un internet sitesine göre, bu işlemler şu şekildedir: (i) Eaton Corporation plc'nin hidrolik iş kolunun tek kontrolünün Danfoss A/S tarafından devralınması işlemi, (ii) HAL Holding N.V.'nin tamamına sahip olduğu iştiraki HAL Optical Investments B.V.'nin GrandVision N.V.'de bulunan hisselerinin EssilorLuxottica S.A. tarafından devralınması işlemi ve (iii) Aon/Willis işlemi.
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