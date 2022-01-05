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Rekabet Kurulu'nun incelediği soruşturma dosyaları kapsamında ihtiyati tedbir alma yetkisi ve bu yetkinin çerçevesi 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un (bundan böyle “4054 sayılı Kanun” olarak anılacaktır) 9. maddesinin 4. fıkrası kapsamında, “Kurul, nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararların ortaya çıkma ihtimalinin bulunduğu durumlarda, ihlalden önceki durumu koruyucu nitelikte ve nihai kararın kapsamını aşmayacak şekilde geçici tedbirler alabilir.” şeklinde düzenlenmiştir. Rekabet Kurulu'na (kısaca “Kurul” olarak anılacaktır) , telafisi olmayacak zararların doğma ihtimalinin varlığında soruşturmanın tarafları üzerinde etkili olacak şekilde ihtiyati tedbir kararı uygulama yetkisi tanınmıştır. Bu yetki özellikle uzun sürmesi beklenen soruşturmalar açısından düşünülecek olursa önem ve yerindelik arz etmektedir.

4054 sayılı Kanun çerçevesinde Kurul tarafından alınan ihtiyati tedbir kararları ara karar niteliğindedir. İhtiyati tedbir kararlarının ruhu, amacı ve sonuçları karşısında savunma hakkının korunması da azami öneme sahip olduğundan Kanun bu kararlar aleyhine yargı yoluna başvurma yolunu açık tutmuştur (4054 sayılı Kanun m. 55/1). Önemle belirtilmelidir ki, Kurul'un tedbir kararı alabilmesi için herhangi bir talep ya da şikayet gerekli değildir. Diğer bir ifadeyle, Kanun kapsamında Kurul'un re'sen tedbir kararı verme yetkisi de mevcuttur.

Bununla birlikte Kurul'un ihtiyati tedbir kararında 4054 sayılı Kanun'un “Kararda bulunması gereken hususlar” başlıklı 52. Maddesi ile belirtilen hususları bulundurması da gerekli olmayıp ihtiyati tedbir şartlarının gerçekleştiğinin kararda gösterilmesi kafidir.1Örnek olarak, T.C. Danıştay 10. Dairesi'nin 2001/4318 E. 2003/4533 K. numaralı kararında Danıştay, dava konusu ihtiyati tedbir kararında savunma özeti ve raportör görüşü bulunmamasını, verilen ihtiyati tedbir kararlarının iptal edilmesine gerektirecek bir hukuka aykırılık olarak değerlendirmemiştir.

Dolayısıyla rekabet ihlalinden zarar gördüğü için ilgili teşebbüs veya teşebbüsler hakkında meşru çıkarı olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan şikayet ya da ihbar üzerine Rekabet Kurulu, nihai karara kadar olmak üzere ciddi ve telafi edilemeyecek zararların ortaya çıkma olasılığının bulunduğu durumlarda, ihlalden önceki durumu koruyucu nitelikte ve nihai kararın kapsamını aşmayacak şekilde geçici tedbirler alabilecektir.2

Elbette ki hukukumuzun her müessesesi gibi Rekabet Kurulu tarafından ihtiyati tedbir kararı verilebilmesi bakımından da birtakım koşulların bir arada bulunması gerekmektedir. Bu koşullar, bir ihlalin varlığı, tedbir kararı almanın zorunlu olması gerekliliği diğer bir ifadeyle nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararların ortaya çıkma ihtimalinin olması gerekliliği, ihtiyati tedbir kararının ihlalden önceki durumu korunması için zorunlu olması, ihtiyati tedbirin nihai kararın kapsamını aşmaması ve soruşturma tarafı işletmelerin temel haklarının gözetilmesi şeklindedir.

İşbu şartlar bakımından öncelikle ve önemle belirtilmesi gerekir ki, bir ihtiyati tedbir kararının verilmesi bakımından 4054 Sayılı Kanun'un 4. 5. ve 6. maddelerinin ihlal edildiğine dair çok kuvvetli delillerin varlığı mevzu bahis olmalıdır. Özetle; ihtiyati tedbir kararı, bir işletmenin rekabeti sınırlayıcı bir uygulamada bulunduğu kesin olmasa bile kuvvetle muhtemel olduğu hallerde verilebilecektir.3

Rekabet Kurulu'nun verdiği 78/601-111 Karar sayılı ve 13.08.1998 tarihli ihtiyati tedbir kararı kapsamında belirtildiği haliyle ve doktrinde Sayın Metin Topçuoğlu'nun da katıldığı görüşe göre de, ihtiyati tedbir kararı verilebilmesi ancak ortada Kanun'un ihlaline ilişkin açık bir durumun varlığı halinde mümkündür. Keza Sayın Yılmaz Aslan'a göre de ihtiyati tedbir kararlarında rekabetin nasıl sınırlandığının mutlaka gösterilmesi gerekmektedir4 Öte yandan, Sayın Aslan'ın görüşüne göre kanunun lafzi yorumundan hareketle açık ihlal aranması ve açık ihlalin de Kanun'da örnek kabilinden sayılan hususlara indirgenmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Zira Kanun'da açık ihlal kavramından değil, ciddi ve telafi olunamayacak zararların ortaya çıkma ihtimalinden bahsedilmektedir.

Aynı zamanda belirtilmelidir ki, Kurul'un verdiği ihtiyati tedbir kararlarının yürütülmesi bakımından soruşturma kapsamındaki işletmelerin bu karara uymasını sağlamak amacıyla zorlayıcı bir hüküm düzenlenmiş olup bu hüküm uyarınca Kurul, verilen ihtiyati tedbir kararına uymayan işletmeyi, uymadığı her gün için belirli bir miktar para cezasıyla cezalandıracağını kararında belirtecektir.5

İhtiyati tedbir kararının ihlalden önceki durumu koruyucu olması gerekliliği şartı bakımından belirtilmelidir ki, alınacak olan tedbirlerle tedbir isteyen ya da ihlalin mağduru olan işletmeyi ihlalden öncekinden daha iyi duruma sokmaması gerektiği gibi tedbir kararı Kanun'u ihlal eden işletmeyi ihlalden önceki durumundan daha kötü bir duruma da sokmamalıdır. Bu anlamda, verilecek olan ihtiyati tedbir kararı sadece ve sadece ihlalden önceki durumun iadesini sağlayıcı niteliği haiz olmalıdır.6

Son şart olan ihtiyati tedbir kararının nihai kararın kapsamını aşmayacak şekilde olması gerekliliği bakımından ise önemli olan, nihai kararla ilgili işletmelere hangi yükümlülükler yüklenebilecekse tedbir kararıyla da en fazla bu yükümlülükler yüklenebileceğidir. 7 Danıştay 10. Dairesi'nin 2003/5592 E.8 sayılı kararında belirtildiği haliyle, geçici nitelikte olan tedbir kararının nihai kararın kapsamını aşması gündemde ise bu durumda geçici tedbir kararının yürütülmesi durdurulacaktır.

Ayrıca ve önemle, ilgili işletmelerin temel haklarının korunması bağlamında ilgili işletmelere bu karar aleyhinde yargı yoluna başvurma hakkı tanınmıştır. Önemle ve özellikle belirtilmelidir ki, hukukumuzda ara kararlar ancak nihai kararlarla birlikte temyiz edilebilir iken bir ara karar niteliğini haiz olan ihtiyati tedbir kararları bakımından rekabet hukuku özelinde istisna getirilerek nihai karar beklenmeksizin ara karar aleyhine yargı yoluna başvurulabileceği kanunda hüküm altına alınmıştır.9

Bu anlamda örneğin, Rekabet Kurulu'nun 16.01.2001 tarih ve 01-4/25-7 sayılı kararı ile verilen geçici tedbir kararına itiraz üzerine Danıştay tarafından gerçekleştirilen inceleme ile, 4054 sayılı Kanun'un 1. maddesinde öngörülen amaca ve belgelerle ortaya çıkan hukuki duruma uygun olarak ve şikayete konu olan uygulamanın ciddi ve telafisi olunamayacak zararlara yol açacağı dikkate alınarak tedbir kararı verildiği anlaşıldığından sözü geçen kararın hukuka aykırı olmadığına karar verilmiştir.10

Bu anlamda Rekabet Kurulu'nun DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş. (“Trendyol”) aleyhine verdiği ihtiyati tedbir kararı oldukça güncel olup bu karar Kurul'un Kanun çerçevesinde kendisine tanınan işbu ihtiyati tedbir kararı verme yetkisini ve bu tedbir kararının hukuki niteliğini incelemek bakımından oldukça önemli bir örnek teşkil etmektedir. Bahsi geçen kararda Kurul Trendyol'un çevrimiçi pazaryerlerindeki uygulamalarını inceleme konusu etmiştir. DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş.'nin çok kategorili çevrimiçi pazaryerleri pazarındaki uygulamalarına ilişkin olarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 9. maddesi kapsamında geçici tedbir uygulanmasına yönelik 30.09.2021 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında 21-46/669-334 sayısı ile karar vermiştir.

İşbu kararda Trendyol'un yazılım ve algoritmalarına ilişkin yerinde yapılan incelemelerde, Trendyol'un pazaryeri faaliyetleri kapsamında kendi ekonomik bütünlüğü altında yer alan diğer ürün ve hizmetlerine yönelik, rakiplerine karşı avantaj sağlayacak nitelikte algoritma ve kodlama aracılığıyla müdahalede bulunulduğu, pazaryeri faaliyetinden elde ettiği ve ürettiği verileri kendi ekonomik bütünlüğü altında yer alan diğer ürün ve hizmetleri için paylaşıldığı ve kullanıldığı, pazaryerinde satış yapan satıcılar arasında ayrımcılık doğuracak nitelikte algoritma ve kodlama aracılığıyla müdahalede bulunulduğu; bu anlamda özellikle ertesi gün teslim imkanını sadece kendi ürünlerine sağladığını, satıcıların verilerini kendi perakende faaliyetlerine avantaj sağlayacak şekilde kullandığı ve algoritmaya yapılan müdahaleler ve sponsorlu ürünlere yönelik şeffaflık eksikliği vasıtasıyla pazaryerinde satış yapan satıcılar arasında ayrımcılık yaptığı tespitleri yer almaktadır.11

Bu anlamda, Trendyol hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla önaraştırma yapılmasına karar verilmiş olup önaraştırma sürecinde algoritmalar ve bilişim sistemlerinde yer alan veriler üzerinde yapılan yerinde inceleme sonucunda Kurul tarafından, Trendyol'un kendi markalarının satıcısı olduğu aynı platform üzerinde, kendi ürünlerine haksız avantaj sağlayacak şekilde listeleme algoritmasına müdahale ettiği, kendi markalarının pazarlama stratejisinin oluşturulmasında pazaryeri faaliyetleri kapsamında elde edilen verileri kullandığı ve algoritmaya yapılan müdahalelerle pazaryerinde satış yapan satıcılar arasında ayrımcılık yaptığı tespit edilmiştir.

Delillerin soruşturma dosyası kapsamında değerlendirilmesi ile beraber, çok kategorili pazaryeri platformları pazarında Trendyol'un, özellikle son yıllarda, başta moda olmak üzere, tüm kategorilerde pazarda önemli bir payının olduğu, diğer bir ifadeyle yüksek pazar gücü ve hâkim durumunda olduğu vurgulanarak söz konusu uygulamaların nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimalinden bahisle 4054 sayılı Kanun'un 9. maddesi çerçevesinde geçici tedbir kararı alınmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda neticeten, Trendyol'un, algoritma ve kodlama aracılığıyla yapılan müdahaleler de dâhil olmak üzere kendi ürünlerini kayırmaya, satıcılar arasında ayrımcılık yapmaya; pazaryeri faaliyetlerinden elde ettiği verileri kendi markaları lehine paylaşımına ve kullanımına yönelik tüm davranışlardan kaçınması ile bu kararların denetlenebilirliğini teminen gerekli her türlü teknik, idari ve organizasyonel tedbirleri alması gerektiğine Kurul tarafından karar verilmiştir.12

Bu anlamda, rekabet hukuku anlamında dikey anlaşmaların hukuki niteliği irdelenmelidir. Dikey anlaşmalar hammadde temin anlaşmalarından başlayarak bir ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar geçen süreçte yer alan teşebbüsler arasındaki anlaşmalardır.13 –toptan ve perakende anlaşmaları gibi.- Dikey anlaşmalar rekabeti sınırlayıcı etkilere sahip olmasıyla beraber tüketici açısından ilgili ürünün kolaylıkla bulunmasına yardımcı olmak gibi olumlu yönleri de vardır. Dolayısıyla dikey anlaşmalar, ürünün üretiminden tüketiciye ulaşana kadar geçirilen tüm aşamalarda belli bir firmanın, kısmen ya da tamamen kontrolü sağlama durumunu ifade etmektedir.14 Firma'nın kullanmış olduğu tüm algoritma modelleri üzerinde yapılan parametrik ve yapısal değişiklikler ile tüm yazılımlara ilişkin kullanıcı erişim ve yetkilendirme kayıtları ile yönetici denetim kayıtlarını en az 8 (sekiz) yıl süreyle saklaması da Kurul tarafından Trendyol'dan talep edilmiştir. Trendyol'un çok kategorili pazaryeri platformlarında sahip olduğu yüksek pazar payı ve bunun yanında platformda kendi markası ve dağıtım sistemiyle birlikte oluşturmuş olduğu dikey bütünleşik yapıyı kullanarak, pazarda tekelleşme endişesinin olduğu tahmin edilmektedir.15 Zira bir teşebbüsün, kendisine, mal, ürün veya hizmet sağlayan ya da kendi ürettiği mal, ürün veya hizmetlerin satışını yapan bir başka teşebbüsü birleşme veya devralma yöntemleri ile elde etmesi sonucunda dikey bütünleşik yapı oluşmaktadır. Dikey bütünleşik yapıda bir teşebbüsün farklı faaliyet alanlarına doğru bir büyüme söz konusu olmakta ve farklı üretim aşamalarının mülkiyetine ve kontrolüne sahip olmaktadır.16 Dikey bütünleşik yapıyı çeşitli uygulamalarla güçlendirmek pazarda mevcut olan giriş engellerinin ve dikey bütünleşik yapının sebep olduğu pazar kapatıcı etkinin artmasını ve bu etkinin kalıcılaşmasını sağlayarak hakim durumunu kötüye kullanmak olarak yorumlanabilecektir. Ancak önemle belirtilmelidir ki, dikey bütünleşik yapısının çeşitli uygulamalarla güçlendirmesi yönündeki iddia bu bakımdan tek başına hakim durumun kötüye kullanılması olarak değerlendirilemeyecektir.17 Bu anlamda önemle belirtilmelidir ki, her ne kadar dikey bütünleşik yapı hakim durumu güçlendirici bir unsur olsa da, asıl önemli olanın söz konusu durumun fiiliyata nasıl yansıdığıdır.18 Rekabet Kurulu'nun 11.04.2019 tarihli K. 19-15/203-90 numaralı bir başka kararına göre,

"Türk Telekom, bu sektördeki dikey bütünleşik yapısı ve ülke genelinde yaygın şebekesi nedeniyle ölçek ve kapsam ekonomisinden önemli ölçüde istifade edebilmektedir. Şöyle ki, bu şirketin kiralık devreler, telefon ve internet erişimi gibi çeşitli hizmetleri aynı şebeke üzerinden sunuyor olması; personel giderleri, pazarlama ve altyapının ortak kullanımı suretiyle müşterek maliyetlerin ortaya çıkmasını ve bu sayede ortalama maliyetlerin düşmesini sağlamaktadır."

Dolayısıyla Trendyol'un bünyesinde bulundurduğu birçok farklı markanın satış işlemlerini aynı platform üzerinden gerçekleştirdiği ve kargolama/paketleme işlemlerini de bu şekilde yaptığı tespit edilirse dikey bütünleşik bir yapıya sahip olduğu yorumu yapılabilecektir.19 Ancak soruşturma neticesinde rekabet hukukuna aykırılık tespit edilebilmesi için hakim durumun kötüye kullanılıp kullanılmadığının kesin olarak ortaya koyulması gerekmektedir. Nitekim Kurul'un Trendyol hakkında vermis olduğu geçici tedbir kararı, Trendyol'un salt dikey bütünleşik yapıya sahip olmasına değil; Kurul nezdinde bu yapısını ve dolayısıyla hakim durumunu Trendyol pazaryerinde nihai tüketiciye ulaşmak üzere mal ve hizmet sunan diğer satıcılar aleyhine avantaj sağlamak üzere kullandığı yönünde oluşan ve Kanun'un geçici tedbir kararı verilmesi için öngördüğü diğer koşullar ile uyuşan kanaatidir.

Bir diğer tarafta, İtalya Rekabet Kurulu'nun Amazon hakkında yaptığı soruşturma neticesinde verdiği son derece güncel kararının da irdelenmesi ile Trendyol'a ilişkin Türk Rekabet Kurulu nezdinde başlatılan soruşturmanın olası sonuçları bakımından faydalı olacağı kanaatindeyiz. Öncelikle ve özetle, İtalya Rekabet Kurulu Amazon'un e-ticaret lojistik hizmetleri pazarında rakiplerine zarar verdiğini tespit etmiştir.

İlgili karar kapsamında, Amazon'un pazaryerlerinde aracılık hizmetleri için İtalyan pazarında hakim bir konuma sahip olduğu, pazaryerlerinde aracılık hizmetleri bakımından İtalyan pazarında hakim bir konuma sahip olan Amazon'un hakim konumundan faydalanarak kendi hakim konumunu güçlendirmenin yanı sıra rakip operatörler tarafından sunulan lojistik hizmetlerin zararına olacak şekilde https://www.amazon.it/ üzerinden aktif satıcılar tarafından kendi lojistik hizmetinin “Amazon Lojistik (FBA)” benimsenmesini desteklemek için yararlanmakta olduğunun tespit edildiğinden bahsedilmektedir. Diğer bir ifadeyle, ilgili soruşturma kapsamında Amazon'un hakim pazar konumunu kötüye kullanarak ve üçüncü taraf satıcılarını şirketin lojistik hizmeti olan Amazon Lojistik'i (FBA) kullanmaya yönlendirdiği tespit edilmiştir.

Kurul, Amazon'un https://www.amazon.it/ üzerinde görünürlük elde etmek ve satışları artırmak için gerekli olan bir dizi özel avantaja erişimi FBA kullanımına bağladığını ve bu durumun önemini vurgulamış, aynı zamanda bu avantajlar arasında önemle vurgulanması gereken hususun, Amazon'un en sadık ve yüksek harcama yapan 7 milyonun üzerindeki tüketicisine satış yapmayı kolaylaştıran Prime etiketi ve bu etiketin sağladıkları olduğuna işaret etmiştir. Amazon'nun bu uygulaması çerçevesinde, üçüncü taraf satıcıların Prime etiketini FBA ile yönetilmeyen tekliflerle ilişkilendirmesini engellemiş olduğu ve bunun da bir anlamda, Prime etiketli ürünler lehine olabilecek bir durum yarattığı ortaya konulmuştur.

Benzer olarak Prime etiketinin satıcıların Amazon tarafından tanıtılan, Black Friday, Cyber Monday, Prime Day gibi tanınmış özel etkinliklere katılmalarına da olanak tanıyarak adeta ayrıcalıklı bir durum yarattığı, bir satıcının teklifinin Satın Alma Kutusunda Öne Çıkan Teklif olarak gösterilme olasılığını da artırmakta olduğu, bu anlamda, oldukça avantajlı imkanlar sunan etiketin pazaryerindeki satıcılar arasında ciddi ve önemli farklılıklar yarattığı belirlenmiştir. Diğer bir ifadeyle, "Fulfillment by Amazon" (FBA) olarak adlandırılan lojistik hizmetini kullanan satıcılar bakımından Amazon websitesi içerisinde, daha fazla görünürlük gibi oldukça önemli ve satışa doğrudan etki eden avantajlar sağlamakta olduğu sabit olmuştur.

Kurul tarafından yapılan soruşturma kapsamında, bu tür faydaların görünürlük kazanmak, satışları artırmak ve buna bağlı olarak Amazon'daki satıcıların tekliflerinin başarısı için çok önemli olduğu ortaya koyulmuştur. Ayrıca, Amazon Lojistik'i (FBA) kullanan üçüncü taraf satıcıların, Amazon'un Amazon Lojistik (FBA) dışı satıcıların performansını izlemek için uyguladığı ve https://www.amazon.it/ web sitesindeki uyumlu olmayan satıcıların hesabının askıya alınması gibi sonuçlara sebebiyet verebilecek katı performans göstergelerine tabi tutulmadığı gözlemlenmiştir.

Neticeten, Amazon'un rakip e-ticaret lojistik operatörlerinin kendilerini çevrimiçi satıcılara Amazon'un FBA'sıyla karşılaştırılabilir kalitede hizmet sağlayıcılar olarak sunmalarını ve böylece https://www.amazon.it/ üzerinde yüksek görünürlük sağlamalarını haksız bir şekilde engellemiş olduğu, bu davranış ile Amazon'un pazar gücü ile rakiplerinin e-ticaret paketleri ile arasındaki uçurumu da genişleterek Amazon lehine bir durum meydana getirdiği sonucuna varılmış ve bu çerçevede nihai karar verilmiştir.

Kurul, öncelikle bu satıcıların Amazon'un lojistik sistemini kullanmayanlar için mevcut olmayan Black Friday, Cyber Monday, Prime Day gibi promosyonlara erişmesine de izin vermiş, ardından özellikle Amazon'un pazardaki hakim konumunu suistimal stratejisini ciddi olarak değerlendirmek suretiyle; ciddiyeti, süresi, halihazırda ortaya çıkan etkileri ve rekabet halinde olduğu grubun büyüklüğü şeklindeki kriterleri göz önünde bulundurarak Avrupa Birliği (AB) kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Amazon Europe Core, Amazon Services Europe, Amazon, Amazon Italia Services ve Amazon Italia Logistica isimli şirketlere toplamda 1.128 milyar EURO değerinde para cezası uygulanmasına karar vermiştir. Ayrıca, pazaryerindeki rekabet koşullarının da bir an önce eski haline getirilmesi için Kurul, Amazon'a bir mütevelli heyeti tarafından incelemeye tabi olacak şekilde bir takım davranışsal önlemlerin uygulanmasını da öngörmüştür.

Amazon'un bu karar neticesinde, siparişlerini yerine getirmek için adil ve ayrımcı olmayan standartlara uyabilen tüm üçüncü taraf satıcılara https://www.amazon.it/ üzerinde Amazon'un Prime üyelerine sağlamayı amaçladığı hizmet düzeyine uygun şekilde satış avantajları ve görünürlük sağlamak zorunda kalacağı söylenebilir.20

Sonuç olarak, dikey anlaşmalar konusunda gerek içtihatlar gerekse doktrinde kesin bir görüş birliği bulunmamaktadır. Bu çerçevede Türk Rekabet Kurulu'nun Trendyol soruşturması hakkında vereceği nihai kararın tam olarak öngörülmesi mümkün değildir. Ancak hem İtalyan Rekabet Kurulu'nun Amazon kararı hem de Trendyol aleyhine ihtiyaten uygulanmasına karar verilen tedbir kararı doğrultusunda bazı çıkarımlar yapılması mümkündür. Trendyol'un rekabet soruşturmasına konu edilen pazaryeri faaliyetleri kapsamında kendi ekonomik bütünlüğü altında yer alan ürün ve hizmetlerine diğer satıcılar aleyhine avantaj sağladığı düşünülen algoritma ve kodlama uygulamaları, Amazon'un Amazon Lojistik FBA ve Prime etiketi uygulamaları ile oldukça benzerlik gösterdiği açıktır. Türk Rekabet Kurulu'nun vermiş olduğu ihtiyati tedbir kararı kapsamında ulaştığı sonuçlar İtalya Rekabet Kurulu'nun Amazon hakkında verdiği karar ile oldukça paralellik göstermektedir. Tüm bu nedenlerle küresel çapta hizmet veren başarılı e-ticaret platformu Amazon'un yukarıda yer verilen eylemleri ile pazar hakimiyetini rakipleri aleyhine kötüye kullandığı ve e-ticaret lojistik hizmetinde rakip işletmecilere zarar verdiği sonucuna ulaşılarak rekor seviyede bir para cezası verildiği gözetildiğinde, ülkemizin en büyük e-ticaret platformu olarak anılan Trendyol hakkında da benzer bir karar verilmesinin beklenebileceği düşünülmektedir.

Footnotes

1 Aslan, İ. Yılmaz, Rekabet Hukuku Teori, Uygulama ve Mevzuat, 4. Baskı, Ekin Kitabevi, 2007, s.902-903.

2 Günay, Cevdet İlhan, Rekabet Kanunu Şerhi, Ankara, 2010, s. 1349.

3 Aslan, İ. Yılmaz, s. 903.

4 Aslan, İ. Yılmaz, s. 906.

5 Aslan, İ. Yılmaz, s. 913.

6 Aslan, İ. Yılmaz, s. 910.

7 Aslan, İ. Yılmaz, s. 912.

8 Danıştay 10. Dairesi 2003/5592 E.

9 Aslan, İ. Yılmaz, s. 913.

10 Danıştay 10. Dairesi, 22.11.2001, E. 1999/4514, K. 2001/4033.

11 Bakırcı, Merve, Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu'nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararı, Ekim 2021.

12 Erişilen Site: https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/dsm-grup-danismanlik-iletisim-ve-satis-t-75fd73730d22ec118144005056b1ce21 , Erişim Tarihi: 14.12.2021.

13 Aslan, İ. Yılmaz, s.248.

14 Turmuş, Ezgi, REKABET HUKUKUNUN GİRİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜNE ETKİSİ: TÜRKİYE'DE DİKEYANLAŞMALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2011, s. 49.

15 Kadirhan Bozkurt, Nur Duygu, Rekabet Kurumu'nun Güncel Trendyol Kararı, 01.10.2021.

16 Üstündağ, B. (2021). ELEKTRİK DAĞITIM FAALİYETİ İLE DİĞER ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİ ARASINDA YÖNETİM AYRIŞTIRMASININ UYGULANABİLİRLİĞİ . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi , (2) , s. 613.

17 Rekabet Kurulu Kararı - Rekabet Kurumu, K. 14-43/789-352 T. 04.11.2014.

18 Rekabet Kurulu Kararı - Rekabet Kurulu, K. 09-32/694-160 T. 08.07.2009.

19 Rekabet Kurulu Kararı - Rekabet Kurulu, K. 19-15/203-90 T. 11.04.2019.

20 Erişilen Site: https://en.agcm.it/en/media/press-releases/2021/12/A528 , Erişme Tarihi: 15.12.2021

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