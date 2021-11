ARTICLE

Teşebbüslerin, her şeyden önce, rekabet hukuku bilincini kapıdaki güvenlikten bilgi teknolojilerinden ve insan kaynaklarından sorumlu olanlar dahil olmak üzere tüm çalışanlarının özümsemesini sağlaması son derece önemli. Bunun yolu, rekabet hukuku eğitimlerinden geçiyor. Düzenli eğitimler ve yerinde inceleme esnasında her bir çalışanın yapması gerekenlerin tespit edildiği bir kılavuz oluşturması bu noktada büyük fayda sağlayacaktır. Kurum'dan gelindiğinde şirketin kullandığı bütün platformlardan çalışanlara gönderilecek bilgilendirme mesajları ile hiçbir kaydın silinmemesi ve hiçbir evrakın imha edilmemesi uyarısında bulunup bu uyarılara aykırı davranan çalışanlara yaptırım uygulanacağının açıkça belirtilmesi ayrıca raportörler ve meslek personeli ile tam anlamıyla işbirliği halinde çalışılmasının önemi izah edilebilir. Bu kapsamda Rekabet Kurumu çalışanlarının her türlü evrakı inceleyebileceği, dolayısıyla bu konuda şirket genel merkezinden veya başkaca makamlardan izin alınması için kendilerinin bekletilmesinin de yine idari para cezası ile sonuçlanacağı hatırlatılabilir.

