Yeni gelisme

5 Kasim 2021 (Cuma) tarihinde Rekabet Kurumu'nun Dikey Anlasmalara Iliskin Grup Muafiyeti Tebligi (Teblig No: 2002/2)'nde ("2002/2 Sayili Teblig") Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig'i ("2021/4 Sayili Teblig") Resmi Gazete'de yayimlanarak yürürlüge girmistir.

2021/4 Sayili Teblig, dikey grup muafiyeti rejimine iliskin önemli bir degisiklik getirmektedir. Buna göre artik dikey grup muafiyeti saglayicinin dikey anlasma konusu mal veya hizmetleri sagladigi ilgili pazardaki pazar payinin %30'u asmamasi durumunda uygulanacaktir. Böylelikle önceki %40 pazar payi esigi terk edilmistir. Tek aliciya saglama yükümlülügü içeren dikey anlasmalar bakimindan ise muafiyet, alicinin dikey anlasma konusu mallari ve hizmetleri aldigi ilgili pazardaki payinin %30'u asmamasi kosuluyla uygulanacaktir.

Bu degisiklik ile birlikte, ilgili pazarlardaki pazar payi %30 ila %40 arasinda olan tesebbüslerin, 2002/2 Sayili Teblig'in tanidigi muafiyetten yararlanmasi mümkün olmayacaktir. Bu sebeple Rekabet Kurumu ("Kurum") söz konusu tesebbüsler bakimindan alti aylik bir geçis dönemi öngörmüstür. 2002/2 Sayili Teblig'in (yeni) 3. geçici maddesi uyarinca tesebbüslerin (bu degisiklik nedeniyle) grup muafiyeti kapsami disinda kalan dikey anlasmalarinin 4054 sayili Rekabetin Korunmasi Hakkinda Kanun'un ("4054 Sayili Kanun") 5. maddesinde düzenlenen sartlara (bireysel muafiyet sartlarina) uygunlugunu saglamak için alti aylari olacaktir. Tesebbüslerin bu zaman zarfinda anlasmalarini tadil etmesi durumunda 4054 Sayili Kanun'un rekabet karsiti düzenlemeleri yasaklayan 4. maddesi bu anlasmalara uygulanmayacaktir.

Bu gelisme ne anlama geliyor?

2021/4 Sayili Teblig ile dikey grup muafiyetinin kapsami daraltilmistir. Bilindigi üzere dikey grup muafiyet rejimi, belirli dikey anlasmalari 4054 Sayili Kanun'un 4. maddesinin uygulanmasindan, (i) ilgili anlasmanin 2002/2 Sayili Teblig'de tadat edilen anlasmalari grup muafiyeti kapsami disina çikaran sinirlamalari içermemesi ve (ii) saglayici / alicinin pazar payi ilgili esigin üzerinde kalmasi sartiyla, muaf tutmaktadir. Grup muafiyetinden faydalanmak için saglanmasi gerekli olan ön sartlardan ikincisine dair olan bu yeni düzenleme neticesinde daha az dikey anlasma, muafiyet kapsaminda kalacaktir.

Ayrica pazar payi esigindeki bu tadil ile Avrupa Birligi'ndeki dikey grup muafiyeti rejimi ile olan benzerlik de artmistir (bkz. Avrupa Komisyonu'nun 330/2010 sayili tüzügü).

Son olarak ilgili pazardaki pazar payi %30'un üzerinde olan tesebbüslerin dikey anlasmalarinda yer alan sinirlamalar bundan böyle bireysel muafiyet incelemesine tabi tutulacaktir. Bireysel muafiyet incelemesi kapsaminda ise anlasmanin dogurdugu etkinlik kazanimlari ile anlasmanin sinirlayici etkileri mukayese edilmektedir. Tesebbüsler ya bu incelemeyi bizzat yapacak ya da Rekabet Kurulu'na ("Kurul") bir bireysel muafiyet basvurusunda bulunacaktir. Bu itibarla 2021/4 Sayili Teblig'in bireysel muafiyet basvurularinin sayisini artirmasi beklenebilecektir. Ayrica bu düzenleme Kurul'a daha genis bir hareket sahasi da saglayabilecektir. Zira Kurul (grup muafiyeti kadar statik bir dogaya sahip olmayan) bireysel muafiyete dair pek soruyu yanitlarken takdir yetkisini kullaniyor olacaktir.

Sonuç

Kurum, dikey grup muafiyeti için öngörülen pazar payi esigini düsürmüstür. Bundan böyle bir dikey anlasma, saglayicinin dikey anlasma konusu mal veya hizmetleri sagladigi ilgili pazardaki pazar payinin %30'u asmamasi kaydiyla güvenli limandan yararlanacaktir. Bu güvenli limandan mahrum kalan tesebbüslerin anlasmalarini (bireysel muafiyet sartlarini saglayacak sekilde) tadil etmesi için ise alti aylari olacaktir. Kurum'un yeni düzenlemesi grup muafiyetinin kapsamini daraltmakta ve böylelikle bireysel muafiyet rejiminin uygulama alanini ve dolayisiyla Kurul'un dikey anlasmalari incelerken sahip olacagi hareket alanini genisletmektedir.

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