Rekabet Kurulu'nun Üç Güncel Karari Işiğinda Teşebbüs Birliği Çatisi Altinda Bilgi Değişimi

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ÖZET

Rekabet kurallarına aykırı nitelikte bilgi değişimi, doğrudan teşebbüsler arasında gerçekleşebildiği gibi dolaylı bir şekilde üçünçü kişiler olan tedarikçiler ya da teşebbüs birlikleri aracılığıyla da gerçekleşebilmektedir. Rekabet Kurumu'nun yakın tarihli üç kararında teşebbüs birliği çatısı altında gerçekleşen bilgi değişimine yönelik dikkate değer standartlar geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi Değişimi, Teşebbüs, Teşebbüs Birliği, Dernek.

GİRİŞ

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”)'un 4. maddesi, mal ve hizmet piyasalarında, rekabeti kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve davranışlarını yasaklamaktadır. Kanun'un 5. maddesi ise, Kanun'un 4. maddesi kapsamında rekabeti kısıtladığı tespit edilen bir anlaşmanın, hangi koşullar altında bu maddedeki yasaklamadan muaf tutulacağını düzenlemektedir. Bu çalışmada, Rekabet Kurumu tarafından yakın zamanda verilmiş olan üç güncel karar üzerinde durulacaktır.

REKABET HUKUKUNDA BİLGİ DEĞİŞİMİ

Rekabet hukukunda bilgi değişimi, aynı pazarda faaliyet gösteren oyuncular arasında, tek taraflı ya da karşılıklı bir şekilde, stratejik piyasa davranışları ve rekabetçi kararlara etki eden ya da etki etme potansiyeli bulunan ticari bilgilerin paylaşılması olarak tanımlanmaktadır. Pek çok kaynakta yer alan ve literatürde kabul görmüş olan bu tanımdan anlaşılacağı üzere, bilgi paylaşımının rekabet hukukuna konu olabilmesi için “rakip teşebbüsler arasında gerçekleşmesi” ve “piyasadaki rekabetçi davranışlar üzerinde etki doğurabilecek nitelikte olması” gerekmektedir1 . Dolayısıyla kavramsal olarak bakıldığında, yatay ilişki içerisinde bulunmayan şirketler arasında paylaşıma konu olan bilgiler, rekabet hukuku hassasiyeti yaratmadığı gibi rakip teşebbüsler arasında olsa dahi ticari ve stratejik değer atfedilmeyen bilgilerin değişimi, rekabet hukuku kapsamında değerlendirilebilecek bir boyut arz etmemektedir.

Rekabet Kurulu kararlarına bakıldığında, bilgi değişimi tartışmalarının yer aldığı iki tür karardan söz etmek mümkündür:

Bilgi değişiminin ihlâlin bir bileşeni, ihlâlin kolaylaştırıcı bir unsuru ya da doğrudan ihlâlin kendisi olarak değerlendirildiği 4. madde kararları

Bilgi değişiminin bizatihi kendisinin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği kararlar

Teşebbüsler arası bilgi paylaşımının doğrudan yapılmasının yanında dolaylı bir şekilde özellikle teşebbüs birlikleri aracılığıyla gerçekleştiği durumlar da söz konusudur. 4054 sayılı Kanun'un 3. maddesine göre, “teşebbüslerin belli amaçlara ulaşmak için oluşturduğu tüzel kişiliği haiz ya da tüzel kişiliği olmayan her türlü birlikler” teşebbüs birliği olarak tanımlanmıştır. Sektörde faaliyet gösteren teşebbüsler arasındaki bilgi değişiminin teşebbüs birlikleri aracılığıyla gerçekleştiği durumlarda, Kurul paylaşılan bilgiler açısından detaylı incelemelerde bulunmaktadır. Yakın tarihlerde verilen üç kararda Rekabet Kurulu, teşebbüs birliği eliyle paylaşılmasına cevaz verdiği bilgilerin kapsamına dair önemli standartlar geliştirmiştir. Aşağıda bu kararlarına herbirine ayrı ayrı değinilecektir.

Rekabet Kurulu'nun Üç Güncel Karari Işiğinda Teşebbüs Birliği Çatisi Altinda Bilgi Değişimi

Footnote

1 Şamil Pişmaf, İktisadi ve Hukuki Açıdan Teşebbüsler Arası Bilgi Değişimi, Rekabet Uzmanlık Tezi

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