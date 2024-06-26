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ÖZET

Ticari dünyanın temel unsurlarından biri olan reklamlar, sadece tüketicilere ürün veya hizmetler hakkında bilgi vermekle kalmaz, aynı zamanda satışları artırmak ve potansiyel müşterileri çekmek için son derece etkili bir araç olarak görülür. Özellikle e-ticaretin yaygınlaşması ve sosyal medyanın da her geçen gün büyümesiyle, işverenlerin reklam verdiği mecralar oldukça genişlemiş ve reklam teknikleri gittikçe çeşitlenerek ve büyüyerek önemini artırmıştır. Bu bağlamda, özellikle fiyat bilgisi içeren reklamlar ve indirimli satış duyuruları, tüketicilerin satın alma kararları üzerinde derinlemesine etkileri olan kritik faktörlerdir. Bu makale, fiyat bilgisi içeren reklamların ve indirimli satış reklamlarının yasal açıdan nasıl düzenlendiğine ilişkin esaslara konuyla ilgili Reklam Kurulu kararlarına yer verecektir.

GİRİŞ

Reklam Kurulu, ticari iletişimde kullanılan fiyat bilgisi içeren reklamların ve indirimli satış reklamlarının denetimini sağlamak amacıyla mevzuatını sürekli olarak güncellemekte ve genişletmektedir. Bu doğrultuda, reklam verenlerin uyum sağlamaları gereken kuralları belirlemekte ve gerektiğinde cezai yaptırımlar uygulamaktadır. Bu süreçte, tüketicilerin doğru ve şeffaf bilgiye erişimini sağlamak, fiyat belirleme ve indirim uygulamalarının adil ve yasal çerçevede gerçekleşmesini temin etmek önem taşımaktadır. Bu nedenle, fiyat bilgisi verilirken nelere dikkat edilmesi gerektiği, indirimli satış reklamlarında uygulanması gereken kurallar ve özellikle indirim öncesi fiyatın nasıl belirleneceği gibi konular sıkça tartışılmaktadır. Bu soruların cevaplarının netleştirilmesi ve tüm tarafların mevzuata uygun hareket etmesi, ticari ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır. Bu soruların cevaplanabilmesi için, reklam mevzuatı ve Reklam Kurulu Kararları ayrıntılı bir biçimde gözden geçirilmelidir.

I. 6502 SAYILI TÜKETICININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN ("KANUN") KAPSAMINDA TICARI REKLAMLAR

Kanun'un 62. maddesinde tanımlandığı üzere ticari reklamlar, bir mal veya hizmetin satışını veya kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla yapılan duyurulardır. Bu reklamların Reklam Kurulu'nun belirlediği ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine ve kişilik haklarına uygun olması zorunludur. Reklamlarda doğru ve dürüst bilgi verilmeli, tüketici aldatılmamalı veya dezavantajlı duruma düşürülmemelidir. Reklamın açıkça belirtilmediği durumlarda yazı, haber, yayın ve programlarda mal veya hizmetlere ilişkin isim, marka, logo gibi unsurların yer alması ve tanıtıcı şekilde sunulması örtülü reklam olarak kabul edilir ve yasaktır.

Reklamlarda rakip ürün veya hizmetlerle karşılaştırmalar yapılabilir ancak bu karşılaştırmaların adil ve objektif olması gerekir. Reklam verenler, reklamlarında yer alan iddiaların doğruluğunu ispat etmekle yükümlüdür. Son olarak, reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşları bu madde hükümlerine uymakla sorumludur. Ticari reklamlara ilişkin sınırlamalar ve uyulması gereken usullere ilişkin Reklam Kurulu tarafından hazırlanmış yönetmelik ve kılavuz incelenmelidir.

II. TICARI REKLAM VE HAKSIZ TICARI UYGULAMALAR YÖNETMELIĞI ("YÖNETMELIK") KAPSAMINDA DEĞERLENDIRMELER

Fiyat bilgisi içeren reklamlar ve indirimli satış reklamlarına ilişkin incelememize öncelikle ticari reklama ilişkin düzenlemelerden başlamalıyız. Nitekim bu reklamlar nihayetinde ticari reklamlardır.

Yönetmelik madde 7, reklamların doğru ve dürüst olmasını, ekonomik ve sosyal sorumluluk bilinciyle hazırlanmasını ve haksız rekabete yol açmamasını şart koşmaktadır. Reklamlar, ortalama tüketicinin algılama düzeyine ve reklamın etkilerine uygun şekilde tasarlanmalıdır. Tüketicinin güvenini sömürmemeli veya bilgi eksikliğini suistimal etmemeli ve reklamlarda, mal veya hizmetin özellikleri, sunan kişinin bilgileri, fiyat ve ödeme şartları, yasal haklar ve riskler gibi konularda yanıltıcı bilgi verilmemelidir. Resmî belgeler, ödüller ve sosyal yardımlar da gerçeğe uygun şekilde sunulmalıdır. Tüketicinin yasal hakları fazladan bir ayrıcalık gibi gösterilmemelidir. Araştırma sonuçları, istatistikler ve bilimsel terimler de doğru ve dürüst bir şekilde kullanılmalıdır. Özetle, madde 7, reklamların etik ve şeffaf bir şekilde hazırlanmasını, tüketicinin doğru bilgilendirilmesini ve korunmasını amaçlamaktadır.

Yönetmelik madde 13 fiyat bilgisi içeren reklamları düzenlerken, madde 14 indirimli satış reklamlarını düzenlemektedir. Buna göre fiyat bilgisi içeren reklamlarda, fiyat bilgileri doğru ve eksiksiz olmalı, tüketiciyi yanıltmamalıdır1 . Bu kapsamda reklamda yansıtılan ürün fiyatı, tüm vergiler dahil toplam satış fiyatı olmalıdır. Teslimat masrafları gibi ek giderler belirtilmeli, fiyatın başka bir şarta bağlı olması halinde ise bu şartlar mutlaka açıklanmalıdır. Taksitli satışlarda toplam fiyat ve taksit tutarları belirtilmeli, bedelsiz ürün/hizmetlerde yükümlülükler açıkça belirtilmelidir. Fiyatın geçerlilik süresi ve stok bilgisi de özellikle verilmelidir. Kişiselleştirilmiş fiyatlar açıkça belirtilmeli ve güncel satış fiyatı ile karşılaştırılmalıdır.

Sıklıkla karşımıza çıkan indirimli satış reklamlarında ise indirimden önceki fiyat, başlangıç ve bitiş tarihleri, miktar bilgisi açıkça belirtilmelidir. Yanıltıcı veya abartılı ifadeler kullanılmamalıdır. İndirimden önceki fiyat, son 30 gün içindeki en düşük fiyat olmalıdır. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin ise 30 günlük süreye bakılmaksızın bir önceki fiyat esas alınabilecektir. Sonuç olarak, reklamların etik ve şeffaf bir şekilde hazırlanması, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi ve korunması için büyük önem taşımaktadır. Reklam Kurulu tarafından yayınlanan yönetmelikte yer alan temel ilkelere uymak hem reklam verenler hem de tüketiciler için faydalı olacaktır.

III. FIYAT BILGISI İÇEREN REKLAMLAR ILE İNDIRIMLI SATIŞ REKLAMLARI VE TICARI UYGULAMALARI HAKKINDA KILAVUZ ("KILAVUZ") KAPSAMINDA DEĞERLENDIRMELER

Kılavuz, Kanun ve Yönetmelik'te belirtilen temel ilkeleri yineleyerek reklamların etik ve şeffaf olmasını hatırlatırken, fiyat bilgisinin ve indirimin hangi kaidelere göre belirleneceğini de düzenleyerek, reklam verenlerin izleyeceği yolu detaylandırmaktadır.

a. Temel İlkeler (Madde 5)

Kılavuz'un 5. maddesi "Temel İlkeler" başlığı ile, fiyat içeren veya indirimli satışlara yönelik reklamlar için Kurul'un öngördüğü temel ilkeleri açıklamaktadır. Buna göre temel ilkeler şu şekildedir: Bir mal veya hizmet satışına yönelik "bedelsiz, bedava, ücretsiz" gibi ifadeler gerçeği yansıtmıyorsa kullanılamaz. Bunun yanında, ilave ödeme yükümlülüğü doğuran opsiyonlar kendiliğinden seçili olarak tüketiciye sunulamaz. Örneğin bir web sitesinden bir mont satın alacak tüketici, satın alma sayfasına geçtiğinde "Hızlı Teslimat" seçeneği ekstra 50-TL ödeme yükümlülüğü doğuruyorsa, kendiliğinden seçilmiş bir şekilde tüketiciye sunulamaz. Reklamlarda kullanılan "net", "tümü", "her şey", "ne alırsan" gibi ifadeler yanıltıcı bir şekilde kullanılamaz. Örneğin reklamda "Tüm Ürünler 899-TL" ifadesi yer alıyorsa, reklam veren tüm ürünleri 899-TL'den satmak durumundadır. Yeni sezon ürünlerin indirimden ari bir şekilde satışa sunulması kılavuza aykırı olacaktır. Yeni sezon ürünlerini indirime sokmak istemeyen satıcı, "Yeni Sezon Hariç Tüm Ürünler 899-TL" olarak reklam vermelidir. Yine benzer bir şekilde "Kırmızı Etiketli Ürünlerde İndirim", "Kış Sezonu Ürünlerinde İndirim", "X Marka Ürünlerde İndirim", "Kelebek İndirimi", "2. Ürüne %25" şeklinde yürütülen kampanyalara ilişkin reklamlar, tüketici açısından anlaşılabilir ve gerçeği yansıtır bir şekilde olmalıdır. Reklam verenlerin dikkat etmesi gereken bir diğer husus reklamın okunabilir olmasıdır.

Özellikle "...e varan", "...e kadar" ifadelerinin okunabilirliği kılavuzda açıkça belirtilen kriterlerdendir. Örneğin bir tüketici reklam panosuna belirli bir mesafeden baktığında panoda "%50 İndirim" yazdığını düşünüyorsa ancak panoya çok yakından baktığında minik fontlarla "ye varan" yazıldığını görüyorsa, kılavuza göre bu reklam gerçeği yansıtmayan hatalı bir reklamdır. Tüketici panoya ilk baktığında "%50'ye Varan İndirim" yazdığını görebilmelidir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise stok bilgisinin doğru yansıtılmasıdır. Bir satıcı sattığı rujlardan 5.000 tanesini belli bir fiyata satacak ise, belirtilen fiyatın stoklarla sınırlı olduğunu ve stok bilgisini de reklamla beraber paylaşmalıdır.

Bunun yanında stok bilgisi tüketiciyi baskı altında hissettirecek şekilde yanlış yansıtılamaz. Örneğin tüketici ruju sepetine eklediğinde "Acele et tükeniyor! Son 5 ürün!" uyarısı çıkıyor ise bu uyarının gerçeği yansıtması beklenir.

b. Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar (Madde 6)

Kılavuz'un fiyat bilgisi içeren reklamlara yönelik düzenlemelerine göre, fiyat bilgisi reklamlarda Türk Lirası cinsinden verilmelidir. Bu durumun istisnası ise yurt dışında ifa edilmesi öngörülen paket tur ve eğitim hizmetleri ile yurt dışına yönelik ulaşım ve konaklama hizmetleriyle ilişkili reklamlardır. Buna göre bir turizm firması "3 Gece 4 Gün Yunanistan Turu Her Şey Dahil 1200-Euro" şeklinde reklam verebilir, ancak aynı turizm firması "3 Gece 4 Gün Güneydoğu Anadolu Turu 1200-Euro" şeklinde reklam veremez.2 Verilecek hizmet Türkiye'de ifa edilmesi öngörülen bir hizmet olduğu için, verilecek reklamın Türk Lirası cinsinden olması gereklidir.

Mal veya hizmetin fiyatının veya "ücretsiz, bedelsiz" olmasının başka bir mal veya hizmete veya başkaca bir koşula bağlı olması durumunda, reklamda bu durum açıkça, kafa karışıklığına yol açmadan belirtilmelidir. Örneğin, "Y Markası Parfümün Büyük Boyunu Alana Küçük Boyu 300-TL" veya "2.000-TL'lik Alışverişinize Makyaj Çantası Hediye" şeklinde reklamlar Kılavuz hükümlerine uygun olacaktır. Bir mal veya hizmete ilişkin reklamda taksit tutarlarına yer veriliyorsa; taksit sayısı, toplam ücret, taksit tutarı gibi bilgilerin okunabilir bir şekilde gösterilmesi veya sesli olarak ifade edilmesi gereklidir. Ayrıca belirtilen fiyat belirli bir süre için geçerli ise bu süre de reklamda açıkça belirtilmelidir.

c. İndirimli Satış Reklamları (Madde 7)

Kılavuz'un 4. maddesinde yer alan tanımlara göre, indirimli satış "Mevsim değişmeleri, mal stoklarının eritilmesi, işletmenin açılması, kapanması, devredilmesi, tasfiyesi, iş yeri adresi veya faaliyet konusu değişikliği ve benzeri nedenlerle bir mal veya hizmetin satış fiyatında indirim yapıldığını gösteren bir ibare ile gerçekleştirilen satış" anlamına gelmektedir. Madde 7 ise indirimli satış reklamlarında gözetilmesi gereken usul ve esasları düzenlemektedir. Buna göre indirime ilişkin reklamlarda; indirimden önceki fiyat, indirimli fiyat, indirimin başlangıç ve bitiş tarihi, indirim belli bir miktarda mal veya hizmet için geçerliyse bu miktar açıkça belirtilmelidir. İndirim bir koşula bağlıysa, mesela belli bir tutarda alışveriş yapılması halinde indirim sağlanacaksa bu durum açıkça, kafa karışıklığına mahal vermeden belirtilmelidir3.

Bu noktada en dikkat edilmesi gereken ve reklam verenlerin belki de en çok zorlandığı husus indirimden önceki fiyatın belirlenmesidir. Çünkü Kılavuz'un 7. maddesinin 3. fıkrasına göre "Bir mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınır." Örneğin bir satıcı bir elektrikli süpürgeyi ay başında 20.000-TL'ye satmakta iken, ayın 15'inde bir günlük kampanya çerçevesinde bu süpürge satıcı tarafından 15.000-TL'ye satılmışsa ve ay sonunda aynı satıcı süpürgeyi 10.000-TL'den satışa sunmak istiyorsa bu satışa ilişkin "20.000-T 10.000-TL" şeklinde veya "%50 İndirim!" şeklinde reklam vermemelidir. Bu satıcı "15.000-TL 10.000-TL" şeklinde reklam vermeli ve indirim oranını da bu tutar üzerinden hesaplamalıdır. İndirimli satış reklamlarında indirimden önceki satış fiyatına mutlaka yer verilmelidir.4

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, aynı satıcı aynı süpürge için "1.000-TL İndirim!" şeklinde bir duyuru yapmışsa, ürünü 20.000- TL - 1.000-TL =19.000-TL üzerinden satmamalı, 15.000-TL – 1.000-TL = 14.000-TL üzerinden satmalıdır. Kılavuz'un bu hükümleri, Reklam Kurulu kararlarında çokça önümüze çıkmaktadır. 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın belirlenmesinde, her satıcı kendi satış uygulamasını esas alır. Yani bir ürünü X satıcısı ve Y satıcısı farklı fiyatlardan satışa sunmuş olabilir. Ancak X satıcısı indirim uygulayacağı zaman Y satıcısının fiyat uygulamalarını göz ardı ederek kendi fiyatları üzerinden son 30 günün en düşük fiyatını tespit etmelidir. Ayrıca X satıcısı örneğin birden fazla e-ticaret platformunda satış yapıyorsa, her platform için o platform özelince değerlendirme yaparak indirimden önceki fiyatı tespit etmelidir. Kısacası her satış kanalı ve her satıcı özelinde ayrı değerlendirme yapılmalıdır. İndirimden önceki fiyatın tespit edilebilirliği ve ispatı Reklam Kurulu için önemli unsurlardandır.5

Bir ürün satışa çıkalı 30 gün olmadığı takdirde, satışa çıktığından beri uygulanan en düşük fiyat esas alınarak indirim reklamı yapılmalıdır. Bunun yanı sıra, tavsiye edilen satış fiyatı indirimli satış reklamlarında baz alınmamalıdır. Örneğin bir televizyonu üreten ve aynı zamanda satan B firması, bu televizyonu 30.000-TL'den satıyorsa, C firması aynı televizyonu satışa çıkardığı esnada "30.000-TL 29.000-TL" şeklinde indirime ilişkin bir ifadeye yer veremez. C firmasının "30.000-TL" olan tavsiye satış fiyatını referans olarak kullanabilmesi için, öncelikle televizyonu 30.000-TL'den satışa sunmuş olması gerekir. Satıcılar aynı satış kanalı üzerinden aynı ürünü tek bir uzantı/bağlantı yoluyla satışa koymak ve indirimi de bu tek ürün üzerinden değerlendirmek durumundadır. Örneğin bir ticaret platformunda satış yapan satıcı A, aynı marka aynı model telefona ilişkin iki ayrı uzantı üzerinden aynı platformda satış yapıp ayrı uzantılardaki ürünleri ayrı fiyatlara tabii tutamaz. Şayet bu, incelediğimiz mevzuat kapsamında öngörülen şeffaflık ve etik ilkelerini yok sayacak bir uygulama olurdu.

Kılavuz hükümlerince, çabuk bozulabilen mallar söz konusu ise önceki 30 gün içerisinde uygulanan en düşük fiyat değil indirimli fiyattan bir önceki fiyat baz alınır. Çabuk bozulabilen malları Kılavuz, üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda malları olarak tanımlarken; verilen örnekler ise yaş sebze-meyve, yumurta, günlük süt, ekmek gibi ürünlerdir. Bu durumda örneğin bir yumurta satıcısı ay başında bir paket yumurtayı 100-TL'ye satarken ayın ortasında 150-TL'ye satmaya başladıysa ay sonunda " 150 TL 120-TL" şeklinde indirim duyurusu yapabilir.

ç. Sorumluluk – Yükümlülük (Madde 8-9)

Kılavuz hükümlerince reklam verenler, reklamda bulunan; fiyat, indirimli satış duyurusu, stok bilgisi ve ticari uygulamalardan sorumludur. Aracı hizmet sağlayıcılar (örneğin bir e-ticaret platformu), oluşturdukları sistemde satış yapanları ve hizmet sağlayanları bilgilendirmekle sorumludur. Aracı hizmet sağlayıcılar ayrıca fiyat hareketlerini grafikler halinde gösterebilirler. Kılavuz'un 9. maddesi kapsamında, reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşları Kılavuz maddelerine uyum konusunda ayrı ayrı sorumludur ve Kanun'a Yönetmelik'e veya Kılavuz'a uygun olmayan reklamın sonradan düzeltilmesi tespit edilen aykırılığa ilişkin sorumluluğu ortadan kaldırmayacaktır.

Kanun'un 77. maddesinin 12. fıkrası çerçevesinde Reklam Kurulu, mevzuata aykırı reklamlar için reklam verenlere, reklam ajansları ve mecra kuruluşlarına; durdurma, aynı yöntemle düzeltme, idari para cezası veya üç aya kadar tedbiren durdurma cezası uygulayabilir. 20 Aralık 2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77. Maddesine Göre 2024 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ ("Tebliğ") ile 2024 yılı için uygulanacak idari para cezası limitleri belirlenmiştir. Tebliğ'e göre 2024 yılı için idari para cezası miktarları şu şekildedir:

Yerel düzeyde yayın yapan televizyon kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise 109.988-Türk Lirası,

Ülke genelinde yayın yapan televizyon kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise 2.200.258-Türk Lirası,

Süreli yayınlar aracılığıyla gerçekleşmiş ise ilk iki maddede belirtilen cezaların yarısı (54.994-Türk Lirası ve 1.100.129- Türk Lirası),

Yerel düzeyde veya uydu üzerinden yayın yapan radyo kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise 54.987-Türk Lirası,

Ülke genelinde yayın yapan radyo kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise 550.059- Türk Lirası,

Uydu üzerinden yayın yapan televizyon kanalı veya internet aracılığı ile gerçekleşmiş ise 550.059 -Türk Lirası,

Kısa mesaj aracılığı ile gerçekleşmiş ise 275.012-Türk Lirası,

Diğer mecralar aracılığı ile gerçekleşmiş ise 54.987-Türk Lirası.

SONUÇ

Kanun, Kılavuz ve Yönetmelik, tüketicinin yanılgıya düşmemesi ve şeffaf bilgiye erişebilmesi için ticari reklamları ve özellikle tüketici davranışlarını önemli derecede etkileyen fiyat bilgisi içeren ve indirimli satış reklamlarını oldukça detaylı bir şekilde yasal düzenlemeye tabi tutmuştur. Unutulmamalıdır ki bu düzenlemelerle menfaatleri korunan tüketiciler yanıltıcı olduğunu düşündükleri reklamları Reklam Kurulu'na şikâyet edebilir. Bu sebeple reklam verenler ve reklam ajansları da mevzuata uygun hareket etmeli; etik ve yasal sorumluluklarını yerine getirmelidir. Reklamlarda doğru ve yanıltıcı olmayan bilgiler sunulmalı, indirimlerin gerçek ve güncel olması sağlanmalıdır. Reklam verenler, tüketicinin güvenini kazanmak ve uzun vadeli bir başarı elde etmek için şeffaf ve dürüst bir yaklaşım benimsemelidir.

Footnotes

1. 342. Reklam Kurulu Toplantısı Basın Bülteni/Dosya No: 2024/1926 ""İskender 195 TL" şeklinde tek bir fiyat bilgisi içeren ifadeler kullanılarak reklamlar gerçekleştirildiği, tüketicilerin muhtelif dijital panolarda yer alan bilgiler doğrultusunda firmaya ait işletmeye gelerek söz konusu ürünü satın almak istedikleri, ancak ödeme aşamasına geçildiğinde tüketicilerden, firma tarafından tanıtımı yapılan fiyattan farklı olarak "240 TL" ücret alınmış olduğu anlaşıldığından anılan reklamların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelik taşıdığı şeklinde değerlendirilmiş olup,..."

2. 343. Reklam Kurulu Toplantısı Basın Bülteni / Dosya No: 2023/7556: "... adresli internet sayfasının 19.09.2023 tarihli görünümünde yer alan "Bio Kapaklı Evye" isimli ürünün 60€ fiyatla satışa sunulmasının Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin "Fiyat bilgisi içeren reklamlar" başlıklı 13 üncü maddesinin "(4) Yurt dışında ifa edilmesi öngörülen paket tur ve eğitim hizmetleri ile yurt dışına yönelik ulaşım ve konaklama hizmetlerinin reklamları hariç olmak üzere, reklamlarda satış fiyatları; "Türk Lirası", "TL" veya "¨" şeklinde belirtilir." hükmüne aykırılık teşkil ettiği değerlendirilmiş olup dolayısıyla inceleme konusu tanıtımların ... hükümlerine aykırı olduğuna."

3. 341. Reklam Kurulu Toplantısı Basın Bülteni Dosya No: 2024/1119: "Çok satan petshop ürünlerinde süper fırsatlar. Acele et kaçırma. Efsane 11 indirimleri 6-12 Kasım. TÜM İNDİRİMLERE EK SEPETTE %15 NET İNDİRİM" şeklinde ifadelere yer verilerek indirimli satış reklamı gerçekleştirildiği, ... evcil hayvan ürünlerine yönelik daha önce indirim yapıldığı ve buna ilaveten tüm indirimlere ek sepette %15 net indirim daha yapılacağı yönünde bir algı oluşturulduğu, diğer taraftan yapılan incelemelerde bahse konu indirimli satış reklamları kapsamında listelenen ürünlerin birçoğunda daha önceden herhangi bir indirim uygulanmamış olduğunun tespit edildiği; bununla birlikte ilgili sayfada listelenen ürünlerin alt kısmında "500 TL üzeri %15 indirim" ibaresine yer verildiğinin görüldüğü ve çok sayıda ürünün nihai satış fiyatının 500 TL altında kalması sebebiyle söz konusu indirimin kapsamı dışında kaldığı; ancak [...]platformu ana sayfasında gerçekleştirilen evcil hayvan ürünleri indirim reklamında sepette ilave %15 indirimin yalnızca 500 TL üzeri alışverişlerde uygulanacağına dair hiçbir koşul ve kısıt bilgisine rastlanmadığı,"

4. 341. Reklam Kurulu Toplantısı Basın Bülteni/ Dosya No: 2024/1118 : "Yapılan incelemeler sonucunda, indirimli satış reklamlarının, belirli kurallar ve koşullar çerçevesinde düzenlenmesine yönelik Reklam Mevzuatında ilgili hükümlere yer verildiği ve bu hükümler uyarınca anılan reklamlarda, indirimden önceki fiyat başta olmak üzere indirimli satışın başlangıç ve bitiş tarihleri ile indirimli olarak satışa sunulan mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bu miktarın açık ve anlaşılır bir biçimde belirtilmesi gerektiği,."

5. 343. Reklam Kurulu Toplantısı Basın Bülteni / Dosya No: 2024/2216"Yapılan incelemeler sonucunda; 04.12.2023 tarihli "Türkiye 100 Halkımızın ve Devletimizin Yanındayız", "Tüm Ürünlerde %60 indirim" ve "Tüm Ürünlerde %70 indirim" ifadelerinin yer aldığı indirimli satış ilanı içeren afişlere yönelik olarak Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetim faaliyetleri sonucunda; söz konusu indirimlerin başlangıç ve bitiş tarihlerinin, hangi ürünlerin indirime konu edildiğinin belirtilmediği ve indirim yapıldığı belirtilen ürünlerin indirimden önceki satış fiyatlarının indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması hususunun ispatlanamadığının tespit edildiği, dolayısıyla bahse konu indirimli satış tanıtımlarının gerçeği yansıtmadığı ve tüketicileri aldatıcı nitelikte olduğu değerlendirilmiş olup dolayısıyla inceleme konusu tanıtımların; ... hükümlerine aykırı olduğuna."

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