1. Ne Olmuştu?

Bildiğiniz gibi 1 Mart 2022'de ticari reklamlarla ilgili olarak yürürlüğe giren değişikliklerle, indirimli reklamlarda "indirimden önceki satış fiyatı"nın gösterilmesi ve hatta indirimden önceki satış fiyatının tespitinde, "indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyat"ın dikkate alınması gibi piyasayı fazlasıyla etkileyen yeni kurallar hayatımıza girmişti.

14 Nisan 2022 tarihinde değişikliklerle uygulamacıları bilgilendirmek/yönlendirmek amacıyla Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz ("Kılavuz") Ticaret Bakanlığı'nın ("Bakanlık") internet sitesinde yayınlanmıştı.

Kılavuz'un bu ilk halindesadakat programlarıaçıkça "indirimli satış reklamları" kapsamı dışında tutulmuştu.

2. Şimdi Ne Oldu?

Bakanlık 16 Ocak 2024 tarihinde Kılavuzda güncelleme yaptığını duyurdu.

Güncellemenin içeriğine bakınca, Bakanlığın sadakat programlarını "indirimli satış reklamları"nın kapsamı dışında tutma yaklaşımından vazgeçtiği, hatta bu konuda ciddi bir yasak getirdiği görülüyor.

Değişiklik uyarınca sadakat programı ile satışa sunulan mal veya hizmetlere ilişkin reklamlarda:

"indirim",

"tasarruf",

"XY karta/üyelere özel indirim/fırsat",

"indirim öncesi fiyat" gibi ibareler veya

"üstü çizili fiyat" veya "aşağı yönlü trend grafiği" gibi görseller kullanılarak doğrudan ya da dolaylı olarak indirim yapıldığına ilişkin izlenim oluşturulması yasaklanmıştır.

Zira Kılavuza göre piyasa fiyatının üzerinde liste fiyatı belirlenip daha sonra örneğin, "XY Sadakat Programı'na özel indirim" adı altında sürekli veya belirli bir döneme özgü indirim kampanyası düzenlendiğinde tüketiciler nezdinde gerçek olmayan indirim algısı yaratılmış, dolayısıyla tüketiciler yanıltılmış olacaktır.

3. Üçlü Fiyat Gösterimi

Ayrıca indirimli reklamlara ilişkin olarak sadakat kart konusundan farklı bir konuda da sizlere bir güncelleme yapmak isteriz.

Daha önceden web sitelerinde ya da fiziki mağazalarda 3'lü fiyat gösterilmesinin (örneğin ilk fiyat, 30 gün içindeki en düşük fiyat ve kampanyaya özel indirimli fiyat) nasıl değerlendirilmesigerektiği konusu Bakanlık ile sözlü olarak görüşmüş ve Bakanlığın bu türden bir uygulamayı (tüketiciler için yanıltıcı olacağı gerekçesiyle) uygun bulmadığı bilgisini edinmiştik. Bakanlığın bu gerekçeyle iki şirkete ceza verdiğini öğrendik. Dolayısıyla bu tür bir uygulama benimseyen ya da benimsemeyi değerlendiren müvekkillerimizin uygulamalarını gözden geçirmesinde fayda görüyoruz.

Güncellenen Kılavuza aşağıdaki link ile erişebilirsiniz: Güncellenen Kılavuz

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