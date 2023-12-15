Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ("BTK"), tarihli 31899 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan kararı ile Twitter'a reklam yasağı getirmiş ve Türkiye'de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin Twitter'a yeni reklam vermesini yasaklamıştır.

1- 21 Temmuz 2023 tarihinde BTK tarafından Twitter'a reklam yasağı getirilmesinin kanuni arka planı nedir?

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un ("5651 sayılı Kanun") 2020 yılında yapılan değişiklik ile getirilen ek madde uyarınca Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcının yetkili en az bir gerçek/tüzel kişiyi Türkiye'de temsilci olarak ataması gerekmektedir.

Temsilci atama ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya;

I. BTK tarafından bildirimde bulunulur.

II. Bildirimden itibaren otuz gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde sosyal ağ sağlayıcıya on milyon Türk lirası idari para cezası verilir.

III. İlk idari para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün içinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde otuz milyon Türk lirası daha idari para cezası verilir.

IV. İkinci idari para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde BTK Başkanı tarafından Türkiye'de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanır, bu kapsamda yeni sözleşme kurulamaz ve buna ilişkin para transferi yapılamaz.

Bunun yanında, 5651 sayılı Kanun Geçici Madde 6 uyarınca Kanunun yayımı tarihinden önce temsilci belirlemiş olan sosyal ağ sağlayıcının, Kanun ile yapılan değişiklikle getirilen yükümlülüklerini bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde tamamlamaması durumunda, bildirime ve idari para cezalarına ilişkin hükümler uygulanmaksızın reklam yasağı kararının verileceği düzenlenmektedir. Twitter 'a uygulanan reklam yasağı kararı, bu hüküm doğrultusunda verilmiştir.

2- Söz konusu reklam yasağının kapsamı nedir?

5651 sayılı Kanun uyarınca verilen reklam yasağının kapsamı ilgili hükümde " yeni reklam verilmesi, bu kapsamda yeni sözleşme kurulması ve buna ilişkin para transferi yapılması" olarak ifade edilmiştir. Aynı şekilde ilgili kararda, "Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen eski unvanı Twitter, Inc. olan X Corp. (Twitter) adlı sosyal ağ sağlayıcıya, Türkiye'de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından yeni reklam verilmesinin yasaklanmasına ... karar verilmiştir." ifadeleri yer almaktadır. Bu doğrultuda, reklam yasağı kararının Resmî Gazete'de ilanı tarihinden sonra yazılı/sözlü olarak kurulan reklam verme sözleşmeleri ve talimatları reklam yasağına tabii olacak ve yasak kapsamı içinde kabul edilecektir.

Buna karşılık söz konusu düzenleme açıkça yeni sözleşme kurulmasını ve buna ilişkin para transferlerini yasaklamış olduğundan, geçmişte akdedilen sözleşmelerin geçerliliği söz konusu reklam yasağından etkilenmeyecektir. Zira kanun lafzına bakıldığında, hali hazırda kurulu reklam sözleşmelerine ilişkin olarak bir aksiyon alma yükümlülüğünün olmadığı, kararın yayım tarihi itibariyle reklam verilmesine ilişkin yeni sözleşme yapmanın kanun kapsamında yasaklandığı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, reklam yasağı kararından önce kurulmuş olan mevcut çerçeve reklam sözleşmelerinin feshedilmesinin gerekli olmadığı ve halihazırda yayın hakkı satın alınmış reklamlar açısından (bunların kararın Resmî Gazete'de yayınlanmasından önce satın alındığına dair kanıtların bulunması şartıyla) "yeni reklam vermeme" kararına aykırılık oluşmayacağı kanaatindeyiz.

3- Söz konusu reklam yasağına uymamanın yaptırımı nedir?

5651 sayılı Kanun Ek Madde 4 uyarınca BTK Başkanı, reklam yasağını ihlal eden Türkiye'de mukim vergi mükellefi reklam verenlere 10.000 TL'den 100.000 TL'ye kadar idari para cezası uygulanmasına karar verebilecektir.

4- 5651 sayılı Kanun'da öngörülen temsilci atama yükümlülüğü uyarınca temsilci belirleyen ve BTK'ya bildiren sosyal ağ sağlayıcıları kimlerdir?

27 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla temsilci atayan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları BTK'nın sitesindelistelenmektedir. Buna göre;

YouTube

TikTok

Facebook

Instagram

LinkedIn

Dailymotion

Pinterest

V Kontakte

5651 sayılı Kanun'da öngörülen yükümlülüklerine uygun olarak temsilci atamışlardır.

İlgili listede yer alan ve 5651 sayılı kanuna uygun temsilci atamış olan sosyal medya şirketleri için, söz konusu temsilcilerinin 5651 sayılı kanun kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdikleri süre boyunca herhangi bir reklam yasağı söz konusu olmayacaktır. Zira, herhangi bir kanuna aykırılık durumunda BTK tarafından aksiyon alınacağından söz konusu sosyal medya şirketleri için BTK tarafından bir reklam yasağı kararı verilmediği sürece şirketler bu sosyal medya şirketleri üzerinden reklam verme faaliyetlerine devam edebilecektir.

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