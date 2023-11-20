A. İptal Edilen Yetki

27.10.2023 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan ve bu link aracılığıyla erişilebilecek Anayasa Mahkemesi ("AYM") kararı ile, internet üzerinden yayınlanan ticari reklamların Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da ("TKHK") belirlenen şartlara aykırı olması halinde Reklam Kuruluna tanınan, reklamın yayınladığı internet sitesinin belirli kısımlarına ya da tamamına erişimi engelleme yetkisi iptal edildi. İptal kararı, 27.07.2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Bu yetki, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım ve bölüm ile ilgili olarak (URL vb. şeklinde) engelleme kararı vermeyi, teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı vermeyi içeriyordu.

B. AYM'nin Dayanakları

AYM'nin bu kararının bir dayanağı, ifade özgürlüğünün ihlali. İnternetin başta ifade özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması için önemli bir araç olduğuna yönelik AYM'nin yaklaşımını internet sitelerinin tamamının erişime engellenmesine yönelik hususlarda (örn. YouTube, Twitter, Wikipedia erişim engellemelerine yönelik kararları) da görmüştük.

Ancak bu kararda AYM, söz konusu yetkiyi çalışma ve özel teşebbüs kurma özgürlüğüne aykırı bulmuştur; çünkü böyle bir engelleme halinde aşağıda da açıkladığımız üzere hukuka aykırı reklamla aynı kaynakta yer alan reklamların da engellenmesi söz konusu olabilecektir.

AYM, bu çerçevede, ilgili düzenleme ile ulaşılmak istenen amaca daha hafif bir sınırlamayla (örn. önce internet sitesi işleticisine bilgilendirmede bulunulması, içerik sahibine bildirimde bulunmasının sağlanması, ihtar vb.) ulaşılmasını mümkün kılacak alternatif yöntemlerin düzenlenmemiş olmasının ölçülülüğü sağlamadığını belirtmiştir.

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