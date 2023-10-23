Önemli olduğunu düşündüğümüz e-ticaretle ilgili güncel hukuki gelişmeleri aşağıdaki kısa özetler ve linklerde yer alan yazılarla bilginize sunuyoruz:

1. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a (ETK) büyük ölçüde e-pazaryerleri yapılan değişikliklere ilişkin iptal başvurusunu Anayasa Mahkemesi reddetti.

Bilindiği gibi geçen sene ETK'da e-pazaryerlerine ve satıcılara rekabet hukuku bakış açısıyla ek yükümlülükler getiren değişiklikler yapılmıştı. Biz de bu konuda bir not yazıp sizlerle paylaşmış, ardından bu konuyla ilgili ortaya çıkan ek değişiklikler çerçevesinde notumuzu güncelleyerek tekrar paylaşmıştık.

Bu notumuza şu linkten ulaşabilirsiniz: Yazicioglu - ETK Değişiklikleri Notu

Söz konusu değişikliğin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruyu Anayasa Mahkemesi "rekabet ortamının korunması için rekabet hukukunun "önleyici" bir rol de üstlenebileceğini ve bu durumun kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamında olduğu" gerekçesiyle 22.9.2023 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan kararı ile reddetmiştir. Söz konusu karara şu linkten ulaşabilirsiniz: AYM - ETK Kararı

Mahkeme tüm iptal taleplerini reddettiğinden ETK olduğu gibi yürürlüktedir. Ancak hükümlere dayanarak tesis edilen "Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik" hakkında Danıştaydaki dava süreci, kamuoyunca bilindiği kadarıyla henüz sonuçlanmamıştır. Söz konusu yönetmelik bakımından Danıştaydaki talepler ve etkilerini açıkladığımız yazımıza şu ulaşabilirsiniz: Yazicioglu - ETK - Danıştay YD Kararı

2. Coğrafi Veri Lisansı alma zorunluluğu konusunda sürpriz gelişme

E-ticaret firmaların da dahil olduğu birçok firmanın Coğrafi Veri Lisansı alınması zorunluluğu ile ilgili yazımıza şu linkten erişebilirsiniz: Yazicioglu - Coğrafi Veri

Anayasa Mahkemesi, Coğrafi Veri Lisansı alma esas ve şartlarının bakanlıkça belirlenmesine imkan veren maddeyi 4.10.2023 tarihli resmi gazetede yayımlanan kararıyla iptal etti. Bu konuya ilişkin notumuza şu linkten erişebilirsiniz: Yazicioglu - Coğrafi Veri-AYM Kararı

3. E-ticaret sitelerinde anonim ön ödemeli araç kullanımı için Güven Damgası şartı

Bilindiği gibi "Güven Damgası" sertifikası 2017 yılında, belirli bir güvenlik ve hizmet kalitesini sağladığını göstermek isteyen e-ticaret siteleri için gönüllü bir uygulama olarak hayatımıza girmişti. Zorunlu olmadığı için pek de talep görmeyen bir uygulamaydı.

Ancak 30.09.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere güven damgası olmayan e-ticaret siteleri anonim ön ödeme araçlarıyla (örneğin anonim hediye kartları, anonim toplu ulaşım kartları ve çalışanlara sağlanan anonim yemek kartları) ödeme kabulü yapılamayacaktır. Bu işlemlerin yapılabilmesi isteniyorsa ilgili her bir elektronik ticaret ortamı için ayrıca başvuru yapılıp güven damgası alınmalıdır.

Bu konuya ilişkin notumuza şu linkten erişebilirsiniz: Yazicioglu - Ödeme Aracı - Güven Damgası Zorunluluğu

4. Tüketici değerlendirmelerine ilişkin kılavuz Ticaret Bakanlığın web sitesinde yayınlandı

Tüketicilerin özellikle internet üzerinden mal/hizmet alırken dikkat ettiği önemli kriterlerden biri olan "diğer tüketicilerin yorumları/değerlendirmeleri" Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde ("Yönetmelik") 1 Şubat 2022 tarihinde yapılan değişiklik ile düzenlenmişti.

Bu değişikliklere ilişkin bilgi notumuza şu linkten ulaşabilirsiniz: Yazicioglu - Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Değişiklikleri Notu

Kılavuz ise ilgili düzenlemelerle ilgili Reklam Kurulu'nun konuya bakış açısını yansıtmayı ve mevzuata uyum konusunda sektöre rehberlik etmeyi hedeflemektedir.

Bu konuya ilişkin notumuza şu linkten erişebilirsiniz: Yazicioglu - Tüketici Değerlendirmeleri

Bu konularla ilgili herhangi bir sorunuz ya da talebiniz olursa sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

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