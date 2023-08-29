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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 13 Haziran 2023 tarihli toplantısında Sütaş Süt Ürünleri A.Ş.'nin "Sütaş Krem Peynir" isimli ürünün ambalajını incelemiştir.

Yapılan incelemede, ürün gramajının 160 gramdan 150 grama düşürüldüğü, ancak bu değişikliğin ürün ambalajı üzerine gramaj değişikliği bilgisinin tüketicilerin fark edebileceği "Yeni gramaj", "Yeni miktar" vb. bir beyan ile eklenmediği tespit edilmiştir.

Gramaj değişikliği ürünün birim fiyatının artmasına sebep olmasına rağmen bilgilendirme yapılmamasının yanıltıcı nitelikte olduğuna ve ortalama tüketicinin ekonomik davranış biçimini etkileyerek bilinçli karar verme yeteneğini azalttığına ve bu kapsamda mevzuata aykırı olduğuna karar verilmiştir.

Nitekim Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin ekinde yer alan aldatıcı ticari uygulama örnekleri arasında "Tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlama uygulamaları" bulunmaktadır. Bu kapsamda yapılan gramaj değişiklikler konusunda tüketicilerin mutlaka bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Kararın tam metnine bu bağlantıdan 13 Haziran 2023 tarihli Reklam Kurulu Toplantısı Basın Bülteni'nden ulaşabilirsiniz.

Yazı ilk olarak, Moroğlu Arseven'in iki haftada bir yayımlanan bülteni MA | Gazette'de yer almıştır.

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