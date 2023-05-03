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Rekabet Kurumu, “Çevrimiçi Reklamcılık Sektör İncelemesi” kapsamındaki Ön Raporu'nu yayınlamıştır. Sektör incelemesi çerçevesinde, çevrimiçi reklamcılık türleri bakımından Türkiye'deki rekabet ortamı analiz edilmiş ve bu türler arasındaki ikame ilişkisi incelenmiştir.

Ön Rapor kapsamında yapılan araştırma ve incelemelerde, Kurum tarafından;

Görüntülü reklamcılık pazarının META, arama bazlı reklamcılık pazarının ise GOOGLE ekonomik bütünlükleri nezdinde yoğunlaşmış bir yapı arz ettiği,

GOOGLE`ın ilgili sektörde yüksek pazar payına sahip olduğu hizmetlerinin her kategorisinde çoklu ürünler sunarak faal olmasının pazarda yoğunlaşmayı giderek artırdığı,

GOOGLE ve META`nın çoklu ürün ve hizmetler sunarak ekosistem halinde faaliyet gösterdiği,

Ekosistemlerin tüketicilere etkinlik kazanımları ve önemli faydalar sağlayabildiği, ancak bu şekilde faaliyet göstermenin teşebbüslere ciddi bir veri avantajı sağladığı

yönünde çıktılara ulaşılmıştır. Bununla birlikte Kurum, çevrimiçi reklamcılıkta toplanan/işlenen veri türleri ile GOOGLE ve META`nın aktif oldukları ekosistemler çerçevesinde topladıkları verileri diğer teşebbüslerce toplanan veriler ile karşılaştırılarak incelemiş olup;

Teşebbüslerin topladıkları verilerin hizmete dönüştürülmesinin, yayıncılar, reklamverenler ve tüketiciler bakımından önemli faydalar sağladığı, ancak tüketiciler nezdinde gizlilik endişelerine neden olduğu,

Pazar gücü yüksek platformların bağlama, kendini kayırma ve veri birleştirme uygulamalarına yönelik endişelerin çevrimiçi reklamcılık sektöründeki rekabetçilik düzeyini etkileyebileceği,

Reklam teknolojisi tedarik zincirinde önemli bir şeffaflık sorunu olduğu

yönünde rekabetçi endişeler oluştuğunu belirtmiştir. Devamında Kurum, sektörde yüksek pazar gücüne sahip olduğu değerlendirilen teşebbüslerin uygulamaları neticesinde ortaya çıkabilecek ve rekabetçi endişelere sebep olabilecek ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerileri araştırmıştır.

Son olarak çevrimiçi reklamcılık sektörünün karmaşık işleyiş biçimi ve çok taraflı pazar yapısı göz önüne alındığında, sektörde rekabetin devamlılık arz etmesini sağlamayabilmek adına doğru rekabet politikalarının uygulanması gerektiği de Rapor'da vurgulanmıştır.

(Rekabet Kurumu – 07.04.2023)

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