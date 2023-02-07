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Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Yönetmelik") ile özellikle de ortak gider konularında yoğunluk olmak üzere değişikliklere gidilmiştir. İşbu bilgi notunda Alışveriş Merkezlerinde ("AVM") Yönetmelik ile getirilen önemli ve esaslı değişiklikler ele alınarak incelenmiştir.

YÖNETİCİ ÖZETİ

Yapılan değişikliklerle, Alışveriş Merkezleri'ndeki ortak gelir ve giderler tanımlanarak ortak giderlerin paylaşım rejimine değişiklikler ve yenilikler getirilmiştir. Bu değişikliklerin en göze çarpanı, kiracıların reklam, pazarlama ve danışmanlık giderlerine katılımına dair getirilen düzenlemedir. Bu kapsamda Yönetmelik'in yürürlüğünden sonra yapılacak sözleşmelerde kiracının bu giderlere katılımı yasaklanmış ve hâlihazırdaki sözleşmeler bakımından yenileme ve uzatma halleri haricinde bu yükümlülüğün devam etmesine izin verilmiştir. Ayrıca hâlihazırda devam eden ve kiracıların, reklam, pazarlama ve danışmanlık giderlerine katılım yükümlülüğünün bulunduğu sözleşmeler bakımından, AVM yönetimine bu kiracılara bildirilen ortak gider beyanı bakımından bazı yükümlülükler getirilmiştir.

1. Madde 3- Tanımlar

"26/2/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Gümrük ve" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir."

i. Maddeye Eklenen Kısımlar

i) Ortak gelir: Ortak kullanım alanlarından elde edilen geçici kiralama, reklam, pazarlama, kültürel ve sanatsal faaliyet, baz istasyonu, atm ve diğer ortak kullanım alanı gelirleri ile 11 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında tahsil edilen avanslardan elde edilen her türlü geliri,

j) Ortak gider: Ortak kullanım alanlarına ilişkin elektrik, su, doğalgaz, yenileme niteliğinde olmayan bakım ve onarım, güvenlik, temizlik ve sağlık giderleri gibi alışveriş merkezinin aynına ilişkin olmayan ortak kullanım alanı giderleri ile yönetim giderini,

k) Yönetim gideri: Alışveriş merkezinde fiilen çalışan bordrolu yönetim personelinin göreviyle ilgili giderleri,

ifade eder.

ii. Maddenin Yeni Hali

İlgili maddenin (ç) bendinde yer alan "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı" ifadesi değiştirilmiş ve 9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığı üzere değişen Bakanlık adı uyarınca madde de "Ticaret Bakanlığı" olarak revize edilmiştir.

(i), (j) ve (k) bentleri ile aynı 3. maddeye eklemeler yapılmıştır. Ortak gelir, ortak gider ve yönetim gideri terimlerinin tanımlamaları Yönetmeliğe dahil edilmiştir. Ortak gelir terimine hangi gelirlerin dahil olduğu detaylı bir şekilde açıklanarak belirtilmiştir. (i) bendi uyarınca "ortak kullanım alanlarından elde edilen geçici kiralama, reklam, pazarlama, kültürel ve sanatsal faaliyet, baz istasyonu, ATM ve diğer ortak kullanım alanı gelirleri ile 11.maddenin 3.fıkrası kapsamında tahsil edilen avanslardan elde edilen her türlü gelir" ortak gelir olarak sayılmıştır.

(j) bendi uyarınca ortak giderler "ortak kullanım alanlarına ilişkin elektrik, su, doğalgaz, yenileme niteliğinde olmayan bakım ve onarım, güvenlik, temizlik ve sağlık giderleri gibi alışveriş merkezinin aynına ilişkin olmayan ortak kullanım alanı giderleri ile yönetim giderleri" olarak tanımlanmıştır.

(k) bendi uyarınca yönetim giderleri de "AVM'de fiilen çalışan bordrolu yönetim personelinin göreviyle ilgili giderleri" olarak tanımlanmıştır.

Bu maddeye eklenen tanımlar ile beraber 11. maddede de köklü değişiklikler meydana gelmiştir. "Ortak gider paylaşımı" başlığı altında Madde 3'e eklenen gider ve gelir türlerinin nasıl paylaştırılacağı detaylı bir şekilde incelenmiştir.

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Originally published 06 Eylül 2022

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