25 Aralik 2021 tarihli ve 31700 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan 7346 sayili Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun ("Degisiklik Kanunu") ile 5846 sayili Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun ("FSEK") 72. maddesinde yer alan teknolojik önlemleri etkisiz kilma suçuna dair düzenlemeler getirildi.

Degisiklik Kanunu ile FSEK madde 72 kapsaminda korunmasi gereken haklarin türleri çesitlendirilmis ve bu haklari etkisiz kilmaya yönelik eylemlerin kapsami genisletilmistir.

Degisiklik Kanunu'nun önemli satir basliklari asagidaki gibidir:

Degisiklik Kanunu öncesinde sadece bilgisayar programinin hukuka aykiri olarak çogaltilmasinin önüne geçmek adina olusturulmus ilave programlari etkisiz kilmaya yönelik hareketler suç olarak tanimlanirken; Degisiklik Kanunu ile bu kapsam genisletilmis, FSEK kapsaminda korunan eser, icra, fonogram, yapim ve yayinlar da kapsama dahil edilmistir. Böylece, ilgili suç artik sadece bilgisayar programlarina karsi islenebilen suç olmaktan çikarilmistir.

Etkisiz kilma fiiline konu "Olusturulmus ilave programlar" detaylandirilarak, "eser, icra, fonogram, yapim ve yayinlarin kullaniminin kontrolünü saglamak üzere erisim kontrolü veya sifreleme gibi koruma yöntemi ya da çogaltim kontrol mekanizmasi uygulamalariyla saglanan etkili teknolojik önlemler" olarak belirtilmistir.

Etkili teknolojik önlemleri etkisiz kilan program veya teknik donanimlari üreten, satisa arz eden, satan veya kisisel kullanim amaci disinda elinde bulunduran kisilerin yani sira, bu ürün veya araçlari ithal eden, dagitan, kiraya veren veya ticari amaçla elinde bulunduranlarin ve bu ürünlerin reklam, pazarlama, tasarim veya uygulama hizmetini sunanlarin da cezalandirilmasi ön görülmüstür.

"Koruyucu programlari etkisiz kilmaya yönelik hazirlik hareketleri" ibareli madde basligi ise madde kapsami ile daha uyumlu bir sekilde "Teknolojik önlemleri etkisiz kilma" olarak degistirilmistir.

Ilgili suça dair hapis cezasinda bir degisiklige gidilmemis ve isbu suç alti aydan iki yila kadar hapis cezasi ile cezalandirilmaktadir.

Degisiklik Kanunu'nun tam metnine bu baglantidan ulasabilirsiniz.



Yazi ilk olarak, Moroglu Arseven'in iki haftada bir yayimlanan bülteni MA | Gazette'de yer almistir.

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