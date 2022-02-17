Dünya genelinde ve Türkiye'de COVID-19 pandemisinin hiz kesmeksizin yayilmasi ile birlikte tüketicilerin koruyucu maske, dezenfektan, temizlik ürünleri ve çesitli gida taleplerinde yüksek bir artis gerçeklesti. Bazi firmalar bu kriz döneminde, tüketiciler tarafindan yüksek talep gören ve saglik bakimindan da önemli olan birtakim esya, madde ve malzemelerin fiyatlarinda yüksek artislar gerçeklestirdi.

Reklam Kurulu; COVID-19 salgininin tüketiciler nezdinde yarattigi olumsuz etkiden faydalanmak suretiyle maske, dezenfektan, kolonya, islak mendil ve gida fiyatlarini piyasa mekanizmasinin normal isleyisi disinda, maliyetlerinin ötesinde hakli bir gerekçe olmaksizin tüketicinin satin alma davranisini olumsuz etkileyecek sekilde ve mesleki özenin gereklerine aykiri sekilde artirarak satisa sunan toplam 198 firmaya 6502 sayili Tüketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun ile Ticari Reklam ve Haksiz Ticari Uygulamalar Yönetmeligi uyarinca bu fiillerin haksiz ticari uygulama teskil ettigi gerekçesiyle toplamda 10.090.060 TL idari para cezasi ve anilan fiilleri durdurma cezasi vermistir.

6502 sayili Tüketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun'un 62. maddesinde; mesleki özenin gereklerine uymayan ve ulastigi ortalama tüketicinin ya da yöneldigi grubun ortalama üyesinin mal veya hizmete iliskin ekonomik davranis biçimini önemli ölçüde bozan veya ihtimali olan ticari uygulamalar, haksiz ticari uygulama olarak tanimlanmaktadir. Bu kapsamda tüketiciye yönelik haksiz ticari uygulamalar yasaktir. Ticari Reklam ve Haksiz Ticari Uygulamalar Yönetmeligi'nin Haksiz Ticari Uygulama Olarak Kabul Edilen Örnek Uygulamalar baslikli ekinde haksiz ticari uygulama sayilan birtakim fiiller sinirli olmamak kaydiyla ve örnekseme yoluyla sayilmistir. Buna göre girdi maliyeti ve döviz kuru artisi gibi fiyat degisimlerinden etkilenmemesine ragmen bu durumlardan etkileniyormus gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satis fiyatinda hakli bir gerekçe olmaksizin artis yapmak haksiz ticari uygulama olarak kabul edilen baslica fiillerdendir.

Gerçekten de tüketicilerin salgin ile bireysel mücadele kaygisiyla maske, kolonya, dezenfektan ve gida maddelerine yönelik yogun taleplerine karsilik saticilarin fiyatlari maliyetlerin ötesinde haksiz bir sekilde arttirma yoluna gitmeleri ürün fiyatlarinin yükselmesine ve temel ihtiyaç haline gelen bu ürünlerin temininin ileride zorlasmasina ya da asiri pahali hale gelmesine neden olabilecektir. Sonuç olarak, bu durum piyasanin normal isleyisini bozabilecek ve haksiz fiyat artisi gerçeklestiren saticilar sayilan ürün gruplarinin gerek arz zinciri güvenligini gerekse fiyatlarini olumsuz bir biçimde etkileyebilecektir. Bu gibi piyasa bozucu uygulamalar genel olarak Ticari Reklam ve Haksiz Ticari Uygulamalar Yönetmeligi kapsaminda haksiz ticari uygulama olarak sayilmaktadir ve pandemi sürecinde Reklam Kurulu tarafindan bu fiillere karsi uygulanan idari yaptirimlar tüketicinin korunmasi bakimindan önemli önlemlerdir.

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