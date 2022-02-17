COVID-19 salgininin tüketiciler nezdinde yarattigi olumsuz etkiden faydalanmak suretiyle piyasada faaliyet gösteren çesitli firmalar mesleki özenin gereklerine aykiri olarak maske, dezenfektan, kolonya, islak mendil ve gida fiyatlarini piyasa mekanizmasinin normal isleyisi disinda ve tüketicinin satin alma davranisini olumsuz etkileyecek sekilde arttirmistir.

Yapilan fahis fiyat artislari dikkate alinarak, 7244 sayili Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgininin Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltilmasi Hakkinda Kanun ile Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun 'un 14. maddesi ile 6585 sayili Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkinda Kanunu'na "Fahis fiyat artisi, stokçuluk ve Haksiz Fiyat Degerlendirme Kurulu" baslikli ek madde eklenmistir. Bu madde ile birlikte üreticinin, tedarikçinin veya perakende isletmelerinin piyasada darlik yaratici, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulasmasini engelleyici faaliyetlerde bulunmasi yasaklanmistir. Bu amaç dogrultusunda, fahis fiyat artisi ve stokçuluk uygulamalarina yönelik düzenlemelerin yapilmasi ve gerektiginde denetim ve inceleme yapilarak idari para cezasi uygulanmasi konusunda yetkili olan Haksiz Fiyat Degerlendirme Kurulu ("Kurul") olusturulmustur. Kurul'un olusumu, görev ve yetkileri ile üretici, tedarikçi ve perakende isletmelerin fahis fiyat artisi ve stokçuluk uygulamalarinin denetlenmesine ve idari para cezalarinin uygulanmasina iliskin usul ve esaslarini düzenleyen Haksiz Fiyat Degerlendirme Kurulu Yönetmeligi 28 Mayis 2020'de yayimlanarak yürürlüge girmistir.

Haksiz Fiyat Degerlendirme Kurulu Yönetmeligi uyarinca; Kurul, perakende sektöründe faaliyet gösterip fahis fiyat uygulayan veya stokçuluk yapan tesebbüslerin hâkim durumda olup olmadiklarina bakmaksizin, olasi fahis fiyat artisi ve stokçuluk uygulamalarini denetleyecek ve yaptirim uygulayabilecektir. Fahis fiyat artisi ve stokçuluk uygulamalarina karsi piyasa dengesini ve tüketicileri korumaya yönelik gerekli tedbirleri almanin yani sira fahis fiyat artisi ve stokçuluk uygulamalari ile ilgili ilke ve kurallari belirleyecektir. Kurul; Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Tarim ve Orman, Adalet ile Hazine ve Maliye Bakanliklari tarafindan görevlendirilen ilgili birim müdürleri ve sektör kuruluslari temsilcileri dahil olmak üzere on üç üyeden olusacaktir. Kurul kararlari en az yedi üyenin katilacagi toplantida, katilanlarin salt çogunlugu ile alinacaktir. Bu kararlar, "kamuoyunun bilgilendirilmesi ve aydinlatilmasi ile mal ve hizmet piyasasindaki taraflarin ekonomik çikarlarinin korunmasi amaciyla" Ticaret Bakanligi tarafindan açiklanabilecektir. Sikayetler dilekçeyle, sikayet sistemi üzerinden veya diger elektronik basvuru yöntemleri kullanilarak Ticaret Bakanligina ya da Ticaret Il Müdürlügüne yapilabilecektir. Basvurular gerçek kisi yahut tüzel kisi tarafindan gerçeklestirilebilir. Yapilan degerlendirmeler sonucunda, fahis fiyat artisi yapanlar hakkinda on bin Türk Lirasindan yüz bin Türk Lirasina kadar idari para cezasi uygulanmasi; üretici, tedarikçi ve perakende isletmeler tarafindan piyasada darlik yaratici, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulasmasini engelleyici faaliyetlerde bulunanlar hakkinda elli bin Türk Lirasindan bes yüz bin Türk Lirasina kadar idari para cezasi uygulanmasi öngörülmüstür.

Bununla birlikte, 17.04.2020 tarihinden önce fahis fiyat artisi uygulamalari hakkinda Bakanliga yapilan basvurular, 6502 sayili Tüketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun ve ikincil mevzuati kapsaminda Reklam Kurulu tarafindan sonuçlandirilacaktir. Nitekim Ticari Reklam ve Haksiz Ticari Uygulamalar Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik'teki "Haksiz Ticari Uygulama Olarak Kabul Edilen Örnek Uygulamalar" baslikli Ek'in "Aldatici Ticari Uygulamalar" bölümünde yer alan "Girdi maliyeti ve döviz kuru artisi gibi fiyat degisimlerinden etkilenmemesine ragmen bu durumlardan etkileniyormus gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satis fiyatinda hakli bir gerekçe olmaksizin artis yapmak." hükmüne dayanilarak sikayetlerin Reklam Kurulu'nda incelenmesi sonucunda fahis fiyat uygulayan firmalara verilen idari para cezalari bu bent kapsaminda uygulanmistir.

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