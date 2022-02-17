Reklam Kurulu 2020 Kasim ayinda vermis oldugu son derece tartismali karari ile çesitli e-ticaret siteleri üzerinden satisa sunulan ve "normal", "LGBT", "LGBT Power", "Equality, Bisexual, Freedom, Lesbian, Gay, Love is Love, Homosexual, LGBT Relationship", "Love is Love", "Pride", "Peace", "Love is Love" ifadeleri ve gökkusagi temalari içeren tisört, sweatshirt, kahve kupasi, telefon kilifi, plaj havlusu gibi ürünlerin bu internet sitelerinde "+18" yas uyarisi olmaksizin tanitimlarinin ve satislarinin yapilmasinin Anayasa ve Ticari Reklam ve Haksiz Ticari Uygulamalar Yönetmeligi'ne aykiri olduguna karar vermistir. Söz konusu inceleme tarihinde bu uyarinin yer almadigi tanitimlarin ise durdurulmasina karar verilmistir.

Reklam Kurulu tarafindan söz konusu ürünlerin satisina herhangi bir yasak getirilmemekle birlikte bu tür ürünlerin internet sitelerinde satis ve tanitimlarinin "+18" uyarisi ile yapilmasi gerektigine dair yeni bir ilke benimsemistir.

Reklam Kurulu anilan kararinda; Anayasamiz, uluslararasi anlasmalar ve yasal düzenlemelerle teminat altina alinan çocuklarin yararinin korunmasi ilkesi dogrultusunda haber tanitimi veya bir ticari ürüne iliskin reklam gibi medya faaliyetlerinde çocuklarin duygularinin ve masumiyetlerinin korunmasi, onlara zarar verecek her türlü etkiden sakinarak yayin yapilmasinin gerekliliginden hareketle, çocuklarin korunmasi amaciyla inceleme konusu ürün ve tanitimlarda cinsellik ve erotizm içeren cinsel yönelimlere yönelik ürünlerin "+18" uyarisina yer verilerek satisa sunulmasi gerektigi, bu uyariya yer verilmeden söz konusu ürünlerin satis ve tanitiminin çocuklarin ve gençlerin zihinsel, ahlaki, psikolojik ve toplumsal gelisim özelliklerini olumsuz yönde etkiledigi, kültürel ve ahlaki sosyal davranislari bozmaya, degistirmeye yönelik oldugu hususlarini degerlendirmistir.

Yine anilan karar Ticari Reklam ve Haksiz Ticari Uygulamalar Yönetmeligi'nin 24. maddesinin "Çocuklara yönelik olan veya çocuklari etkileme olasiligi bulunan reklamlar ile çocuklarin oynadigi reklamlar; çocuklarin fiziksel, zihinsel, ahlaki, psikolojik ve toplumsal gelisim özelliklerini olumsuz yönde etkileyebilecek hiçbir ifade ya da görüntü içeremez; kültürel, ahlaki ve olumlu sosyal davranislari bozmaya, degistirmeye veya kötülemeye yönelik unsurlar içeremez." yönündeki düzenlemesine dayanmaktadir.

Anilan karar birçok yönden elestiriye açiktir. Türk Hukuku'nda söz konusu tema ve ibareleri içeren ürünlerin "+18" ibaresi ile satisa sunulmasini düzenleyen herhangi bir hukuk kurali mevcut degildir. Esitlik ve düsünce özgürlügü gibi evrensel temel hak ve hürriyetlerin düzenlendigi Anayasa'da da bu yönde bir kisitlama söz konusu degildir. Kararin dayandigi Ticari Reklam ve Haksiz Ticari Uygulamalar Yönetmeligi'nin 24. maddesi de reklamlarin çocuklarin; fiziksel, zihinsel, ahlaki, psikolojik ve toplumsal gelisim özelliklerini olumsuz yönde etkileyebilecek hiçbir ifade ya da görüntü içermemesi gerektigi yönündedir.

Reklam Kurulu bu karari ile ticari reklam ve tanitimlara iliskin yepyeni bir ilke benimsemis bulunmaktadir. Buna göre gökkusagi temasi veya "lgbt", "pride" ve benzeri ifadeler ile satisa sunulan ürünlerin e-ticaret internet sitelerinde tanitim ve ürün listelemelerinde "+18" uyarisina yer verilmesi gerekmektedir. Söz konusu ilke ve sinirlamanin hukuki bir dayanaginin olup olmadigi oldukça tartismali olup herhangi bir mevzuat hükmünde yer almayan bu sinirlamanin Reklam Kurulu kararlari ile hukuk sistemine dahil edilmis olmasi nedeniyle herhangi hukuki dayanagi olmadigi degerlendirilebilir.

Kararin kendisinin de içerik ve dayanak bakimindan oldukça tartismali oldugu söylenebilir. Gökkusagi temasinin kullaniminin çocuklarin duygulari ve masumiyetlerini korumak üzere sinirlandirilmasi kararda yer alan çeliskili yaklasimlardan yalnizca birisidir. 1948 tarihli Insan Haklari Evrensel Bildirgesi'nin baslangiç hükümlerinde "Insanlik ailesinin bütün üyelerinin dogal yapisindaki onuru ile esit ve devredilemez haklarini tanimanin dünyada özgürlük, adalet ve barisin temeli oldugu" ifade edilmekte iken Reklam Kurulu'nun birtakim uluslararasi anlasma ve Anayasamizi gerekçe göstererek Türkçe "onur", baris", "esitlik" ve özgürlük" anlamlarina gelen ifadelerin kullaniminin çocuk ve gençlerin gelisim özelliklerini olumsuz yönde etkiledigi yönündeki degerlendirmenin dayanagi ve gerekçesi açik bir sekilde ortaya konulmamistir.

Tüm bunlara ek olarak, kararda bahsedildigi sekilde satisa sunulan ürünler günlük hayatta kullanilan telefon kilifi, kupa ve tisört benzeri ürünlerdir. Ürünlerin üzerinde yer alan kelimelerin ya da renklerin, Reklam Kurulu tarafindan kültürel ve ahlaki sosyal davranislari bozmaya ve degistirmeye yönelik olarak nitelendirilmesi ifade özgürlügü çerçevesinde de birçok tartismayi beraberinde getirebilecek niteliktedir.

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