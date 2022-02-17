Reklam Kurulu, 2020 yilinin son ayinda Türk mutfagi ve Türk yemek kültürüne iliskin hassasiyetini kanitlar nitelikte bir karar ile bir konserve ton baligi ürününe dair reklamlarin durdurulmasina hükmetmistir.

Televizyon kanallari ve reklam verenin kurumsal sosyal medya hesaplarinda yayina sunulan reklam filminde; disarida yemek yemek isteyen bir çift Türk mutfagina iliskin birtakim yemek lokantalarinin bulundugu bir sokaktadir. Reklam filminde; restoranlarda bulunan müsterilerin tabaklarina elleriyle müdahale eden garsonlar, kiyafetlerinin kirli ve lekeli oldugu görülen dönerci ustalari, sokagin geneline de yayildigi görülen yogun is ve duman altinda yiyecek hazirlayan asçilar, kalitesiz malzemelerle hazirlandigi izlenimi olusturulan hamburger ve köfte bulunan yiyecek tabaklari görülmektedir. Tüm bu sahne süresince devam eden korku-gerilim filmi müzigi ile de reklam filminin yarattigi algi desteklenmektedir. Bunun üzerine yemek yemek isteyen çift korkuyla bu sokaktan uzaklasir, evlerine dönerek reklami yapilan ton baligini yemeye karar verirler.

Reklam Kurulu ilgili kararinda; reklam filminin yeme-içme sektöründe yer alan aktörlerin faaliyetlerini kötüledigi, bu tarz ürünlerin sagliksiz ve tercih edilmemeleri gereken yiyecekler oldugu izlenimi olusturdugu, Türk mutfaginin ve yeme-içme sektörünün bir bütün olarak kötüledigi, özellikle Türk mutfaginin ve Türk yemek kültürünün dünya genelinde bilinirligi haiz yemeklerine tarif edilen sekilde yer verilmesinin itibar zedeleyici oldugu kanaatine varmistir. Buna göre Reklam Kurulu tarafindan anilan reklamlarin piyasada yiyecek içecek sunan diger isletmelerin ürün ve hizmetleri aleyhine kötüleyici ve haksiz karsilastirmali reklam teskil ettigi, yaniltici ve tüketicilerin güvenini kötüye kullanan ya da onun tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar edici oldugu degerlendirilmistir.

Söz konusu karar, Reklam Kurulu'nun kötüleyici ve karsilastirmali reklamlar bakimindan tolerans esiginin ne kadar düsük oldugunu ve bu kriterleri degerlendirmelerinde ne kadar dar yorumladigini göstermektedir. Buna göre konu reklam verenler bakimindan degerlendirildiginde oldukça dolayli karsilastirma içeren reklamlar bakimindan dahi son derece dikkatli olunmasi tavsiye edilmektedir.

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